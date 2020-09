IPVanish VPN

IPVanish is snel en configureerbaar met enkele interessante functies. De apps hebben hun ergernissen en zijn niet altijd comfortabel in hun gebruik, maar als je op zoek bent naar kracht en prestaties, dan zou je hem eens een kan moeten geven.

IPVanish, dat is de Verenigde Staten is gebaseerd, is een aantrekkelijke VPN-provider met een lange lijst functies, waaronder enkele die je niet vaak tegenkomt.

IPVanish heeft een degelijk netwerk met 40.000 gedeelde IPs, en 1.300 P2P-vriendelijke servers in meer dan 75 verschillende locaties.

Sommige VPN's geven je meer, maar, zoals de website uitlegt, is IPVanish ''s werelds enige Top tier VPN-dienstverlener'. Het bedrijf bezit en beheert zijn eigen servers in plaats van het huren van hardware van andere mensen, waardoor ze veel meer controle over hun netwerk hebben en de manier waarop hun servers zijn opgesteld en lopen. Dit toont ook een niveau van middelen en expertise die je niet zal zijn bij sommige andere VPN's.

Het bedrijf loopt er niet mee te koop, maar alle servers ondersteunen P2P. (Dat is geen academisch punt - het wil zeggen dat je meer kans hebt om te downloaden van een nabijgelegen locatie, zodat je zo goed mogelijke snelheden hebt.)

Wil je IPVanish proberen? Check hier hun website

Een brede reeks van clients behandelen Windows, Mac, Android, iOS, zelfs Amazon Fire TV, en bieden ook een resem installatiegidsen aan voor routers, Linux, Chromebooks en andere platformen.

IPVanish ondersteunt een simultane verbinding tot 10 toestellen, en in tegenstelling tot de meeste VPN's moeten deze niet allemaal in het bezit zijn van de accounthouder - ze kunnen van iedereen in het gezin zijn. Een enkele account is goed voor jouw partner, kinderen en zelfs vrienden - waardoor je er misschien veel geld mee uitspaart.

Er is ook een 24/7 live chat ondersteuning, maar ook hier levert IPVanish een beetje meer dan we hadden verwacht. Er is ook een telefonische ondersteuning, maar dan zal je daarvoor wel met een kantoor in het Verenigd Koninkrijk of Duitsland moeten bellen.

De grote verandering sinds onze laatste evaluatie van deze dienst is dat, net zoals bij veel andere VPN's, IPVanish probeert om zijn horizon te verruimen en uit te wijken naar andere veiligheids- en privacygebieden. Als een eerste stap bevatten IPVanish-accounts nu 250GB gratis veilige opslagruimte via SugarSync (wat $9,99,- per maand kost). Dat kan heel handig zijn, en nu IPVanish zijn product een 'veiligheidssuite' noemt verwachten we dat er binnenkort nog meer functies bij zullen komen.

Nota van de redacteur: Wat nu direct volgt, is een opsomming van de laatste veranderingen en toevoegingen sinds de laatste update van de review.

Aantal servers is verhoogd naar 1400. (Mei 2020)

Prijsveranderingen. $7,50,- voor de eerste maand, $6,75,- per maand voor de eerste drie maanden en $4,87,- per maand voor het eerste jaar. (Juni 2020)

Aantal servers verhoogd naar 1500. (Juli 2020)

De dienst biet nu onbeperkte simultane connecties aan. (Juli 2020)

IKEv2-ondersteuning toegevoegd voor Android en Amazon Fire TV, wat wil zeggen dat IPVanish nu het IKEv2-protocol ondersteunt op alle platformen. (Augustus 2020)

IPVanish biedt kortingen aan op zijn reguliere prijs als je je aanmeldt voor een langer plan (Image credit: IPVanish)

Plannen en prijs

De prijs van IPVanish start met maandelijkse accounts tegen $7,5,- voor de eerste maand, en dan wordt het $10,- bij een hernieuwing.

Een kwartaalplan bespaart je weinig tegen $6,75,- per maand voor de eerste termijn, daarna moet je per maand $8,99,- betalen.

Het meeste waar voor je geld krijg je met het jaarlijkse plan tegen slechts $4,87,- per maand, wat na het eerste jaar $6,49,- wordt.

Als je regelmatig gebruik maakt van SugarSync, dan is dit een geweldige deal. Als je SugarSync direct van de SugarSync-website koopt en $10,- per maand betaalt, dan ben je beter af met het IPVanish-plan dat je veel geld bespaart en je krijgt de VPN er dus eigenlijk gratis bij.

Dit zou ook aanlokkelijk kunnen zijn als je de SugarSync-dienst over een langere periode wil proberen, om te zien hoe het voor jou werkt. Als je niet op zoek bent naar online opslagruimte kan je misschien bij een andere VPN-provider kijken om je wat geld te besparen.

Het testen is niet zo makkelijk of handig als we hadden gehoopt. Er is geen gratis proefperiode, al heb je wel een periode van 30 dagen om te proberen en als het je niet bevalt, dan krijg je jouw geld terug. Dat past in het rijtje met de andere VPN's, terwijl CyberGhost en Hotspot Shield je 45 dagen geven.

IPVanish ondersteunde vroeger betalingen via Bitcoin, maar nu niet meer - het is enkel met de kaart en PayPal.

IPVanish beschermt jouw privacy met encryptie en veilige protocollen (Image credit: IPVanish)

Privacy

IPVanish beschermt jouw privacy met het gebruik van een solide, AES-256-encryptie, die de standaard is binnen de industrie, en de ondersteuning voor de zeer veilige protocollen, OpenVPN en IKEv2.

De apps van IPVanish gaan verder door jou een ongewone controle te geven over hun OpenVPN setup. De mogelijkheid om jouw OpenVPN-poort (1194 of 443) te kiezen kan je helpen connecteren, terwijl een 'Scramble OpenVPN Traffic'-optie de kans verkleint dat jouw VPN-tunnel wordt gedetecteerd of geblokkeerd in anti-VPN-landen zoals China of Iran.

Alle DNS-lektesten die we hebben uitgevoerd toonden aan dat IPVanish geen informatie van ons lekte (Image credit: ProxyRack)

De Windows-client biedt een dodemansknop, DNS en zelf IPv6-lekbescherming aan om de kans dat jouw echte identiteit online wordt getoond te verminderen, mocht bijvoorbeeld de verbinding wegvallen.

Privacy zit overal, inclusief in de mogelijkheid van de iOapp om een lijst te maken met draadloze netwerken die IPVanish altijd zal beschermen, en andere die het kan negeren, als je weet dat ze veilig zijn. Je kan dan van de VPN verwachten dat hij zichzelf aan- en uitschakelt indien nodig, waarbij jouw privacy altijd beschermd blijft.

Om te bevestigen dat de dienst jouw identiteit echt wel beschermt hebben we gezocht naar lekken bij websites zoals IPLeak, DNS leak test en Do I Leak. Geen van deze testen toonden enige problemen, waarbij de apps ons echt IP-adres te allen tijde beschermden.

IPVanish houdt geen logboeken bij van zijn gebruikers (Image credit: IPVanish)

Loggen

Surf naar de website van IPVanish en je zal zien dat ze duidelijk een 'no-logging policy' hebben, waarbij ze geen data van je bijhouden.

"Ons strikte nul-logs-beleid houdt je identiteit beschermd. We houden niets van jouw activiteiten bij terwijl je met onze apps geconnecteerd bent om zodoende jouw burgerrecht op privacy te bewaren."

We controleren dit soort claims op een website graag door in de kleine lettertjes op de achterkant te duiken, maar in dit geval zegt het privacybeleid van IPVanish daar hetzelfde.

"IPVanish is een nul-logs-VPN-provider, wat wil zeggen dat we geen vermeldingen van enige verbindingen, verkeer of activiteitsdata bijhouden met betrekking tot onze diensten."

Dit klinkt geruststellend, maar klanten moeten niet zomaar blindelings beloftes van een provider volgen. VPN-providers zoals NordVPN, TunnelBear en VyprVPN hebben hun klanten al gerustgesteld door externe bedrijven hun systemen te laten controleren en te laten kijken naar wat er juist gaande is. Hopelijk volgt IPVanish - en de rest van de industrie - dit stramien.

De SpeedTest van Ookla is een van de diensten die we hebben gebruikt om de prestaties van IPVanish te testen (Image credit: Ookla)

Prestaties

We begonnen het testen van de prestaties door Speedtest.net, TestMy.net en andere benchmark-websites te gebruiken om de beste downloadsnelheden te vinden van onze lokale servers.

De eerste resultaten waren heel inconsistent. Hier zijn vijf opeenvolgende downloadsnelheidsmetingen van het Verenigd Koninkrijk van een enkele website, bijvoorbeeld: 9,2Mbps, 70Mbps, 11,3Mbps, 75,9Mbps, 70,3Mbps.

Nu, zou het omschakelen van protocol naar IKEv2 helpen? 37,8Mbps, 31,9Mbps, 6,1Mbps, 36,8Mbps, 16,1Mbps.

Niet echt dus.

We hebben deze testen over twee dagen herhaald, en gebruikten steeds andere servers in het Verenigd Koninkrijk, en de meeste sessies hadden gelijkaardige problemen.

Deze resultaten zouden normaal wat slechte cijfers opleveren, maar nu zien we echter wel een mogelijke verklaring. De testen vonden plaats in het midden van maart 2020, een paar dagen dagen nadat de overheid in het Verenigd Koninkrijk iedereen had aangeraden om van thuis uit te werken, en het is mogelijk dat dit een groot effect had op sommige datacentra in het Verenigd Koninkrijk en de algemene prestatie van het internet.

Om dit idee te testen schakelden we over naar het meten van de snelheden in Nederland, en de resultaten waren veel beter, met een gemiddelde van 36Mbps op een 75Mbps testlijn.

De downloadsnelheden in de VS waren ook vrij redelijk, met een gemiddelde van 220Mbps, en met een minimum individueel testresultaat van 153Mbps. Dat is meer dan genoeg voor de meeste applicaties.

Over het algemeen ziet het ernaar uit dat IPVanish op zijn minst capabel is om redelijke snelheden te leveren. De prestaties in het Verenigd Koninkrijk waren teleurstellend, en het is mogelijk dat dit aan een probleem bij IPVanish ligt, maar gezien de uitzonderlijke lokale omstandigheden zullen we het bedrijf dit niet kwalijk nemen voor deze review.

Tijdens onze testen was IPVanish in staat om de blokkade van Netflix in de VS op te heffen, dus we zagen hier geen fouten (Image credit: Netflix)

Netflix

In tegenstelling tot de concurrentie schept IPVanish niet op over zijn mogelijkheid om websites te deblokkeren. Als je op de website rondneust, dan zal je uiteindelijk de Services-pagina vinden, maar die is beperkt tot relatief onbeschermde websites zoals Sling TV, Spotify en YouTube.

Wil dit zeggen dat IPVanish niet veel heeft om over op te scheppen? Onze iPlayer-testen leken dit te bevestigen, aangezien geen servers in het Verenigd Koninkrijk ons toegang konden geven, een herhaling van wat we vonden tijdens onze laatste review.

Alle VPN-servers in de VS lieten ons wel toe om YouTube-clips met een geoblock te bekijken. Dat is niet zo indrukwekkend, want elke andere provider doet dit ook - maar we controleren dit graag om te bevestigen dat er geen problemen zijn.

De verrassing was dat, ook al praat IPVanish er niet veel of graag over, alle testservers ons toegang gaven tot Netflix in de VS, een betere prestatie dan die je kan zien bij veel concurrenten, waardoor het een plaats krijgt in onze lijst met beste VPN's.

IPVanish biedt klanten een breed scala aan platformen aan (Image credit: IPVanish)

Client setup

IPVanish ondersteunt direct een breed scala aan platformen, met clients beschikbaar voor Windows, Mac, Android, iOS en Fire TV. Er zijn geen browserextensies, maar de ondersteuningspagina's hebben installatiegidsen voor Chrome en Firefox, alsook handleidingen voor routers, Chromebooks, Linux en meer.

De downloadlinks van de app zijn eenvoudig terug te vinden op de website, en je hoeft niet in te loggen in jouw IPVanish-account om er toegang tot te hebben.

Er zijn geen grote verrassingen tijdens het opstartproces van de client (of zelfs kleine verrassingen eigenlijk). De Windows- en Mac-clients installeren eenvoudig, iOS en Android apps kunnen vanuit hun app stores worden geïnstalleerd, en er is een bonus directe download van het Android-APK-bestand voor experts die meer controle nodig hebben tijdens het installatieproces.

Als je niet geïnteresseerd bent in de officiële clients, dan heeft IPVanish handleidingen voor een manuele installatie voor Windows, Mac, Android, iOS, Linux en meer. Deze zijn niet met zo veel of even gedetailleerd als wat we hebben gezien bij ExpressVPN, maar er is genoeg informatie voorzien. De website heeft 12 handleidingen voor Windows alleen, bijvoorbeeld, met apart handleidingen voor OpenVPN, PPTP, L2TP en IKEv2-installatie op Windows 7, 8 en 10.

Als je OpenVPN gebruikt, of iets anders dat gebaseerd is op OpenVPN, dan zal je het ook appreciëren dat IPVanish een handig naamschema gebruikt voor de .OVPN-configuratiebestanden. Waar NordVPN bestandsnamen start met een landcode, zoals 'us2356.nordvpn.com.udp.ovpn' (wat niet zo handig is als je bestanden van verschillende providers mengt) en geen regio vermeldt, daar start IPVanish met zijn eigen naam en bevat ook de stad ('ipvanish-US-New-York-nya01.ovpn'), wat het eenvoudiger maakt om te lezen en gebruiken.

Indien je al eerder een VPN hebt gebruikt, dan zal de Windows-client van IPVanish er vrij bekend uitzien (Image credit: IPVanish)

Windows client

Als je al meerdere VPN-clients hebt gebruikt, dan weet je dat ze er meestal vrij gelijkaardig uitzien. Er is een lijst met locaties, een Connect/Disconnect-knop, een pagina met instellingen en verder meestal niet veel meer.

Ook hier doet IPVanish het een beetje anders. De clients kunnen er een beetje meer ingewikkeld uitzien dan die van de concurrenten, maar dat is vooral te wijten aan het feit dat ze meer functies hebben dan de rest.

Het eerste Quick Connect-paneel is rommelig, maar er zijn ook leuke toevoegingen. Klik op Connect en een statuspaneel toont het protocol, de tijd dat je verbonden bent, de servernaam en data die je hebt geüpload en gedownload, wat een hoeveelheid detail geeft dat je zelden elders ziet. De client toont ook een knappe real-time grafiek van jouw upload- en downloadsnelheden. (Essentieel? Waarschijnlijk niet, maar je moet toch respect hebben voor de ontwikkelaars.)

Naast het overzicht op een kaart kan je ook de locaties van IPVanish zien als een landenlijst (Image credit: IPVanish)

Als je deze interface maar niks vindt, dan zit je met een enkele klik terug in een meer conventionele landenlijst. Dit ziet er meer uit dan andere clients, maar ook hier heeft IPVanish extra functies toegevoegd. Een zoekbalk laat je de lijst filteren op basis van sleutelwoorden. Je kan de lijst sorteren op basis van land, laad- of responstijd. Je kan ook servers toevoegen aan een lijst van Favorieten met een klik, en deze worden getoond aan de top van jouw landenlijst, in plaats van ergens in een andere tab.

IPVanish laat je ook locaties selecteren vanop een kaart, en het implementeert dit beter dan de meesten. Ga een kijkje nemen boven de VS, bijvoorbeeld, en in plaats van een heleboel markeringen te zien die elkaar overlappen toont de kaart er enkel vier. Als je weet dat je op bent naar een locatie aan de oostkust, zoom daar dan in en meerdere locaties worden zichtbaar, met cijfers die een weergave geven van hoeveel servers ze aanbieden. Dus we kunnen zo zien dat er 55 servers zijn in New York, 67 in Washington en 57 in Los Angeles. Klik op eender welke locatie en de client verbindt je automatisch naar de meest toegankelijke server.

Je kan eenvoudig wisselen van VPN-protocol binnen de instellingen van de Windows-client van IPVanish (Image credit: IPVanish)

Zelfs bij Instellingen vinden we meer functionaliteit dan we verwachten. Je kan wisselen tussen de protocollen IKEv2, SSTP, PPTP en L2TP, alsook OpenVPN TCP en UDP. Je kan een OpenVPN-poort kiezen (1194 of 443). Er is zowel DNS als IPv6 lekbescherming. Je kan kiezen welke server IPVanish gebruikt als de client opstart, de IPVanish OpenVPN driver herstellen als hij is getroffen door een andere VPN en de OpenVPN-logboeken bekijken in de interface om problemen op te lossen.

De dodemansknop van de client staat standaard niet aan, dus we hebben hem aangezet en enkele testen uitgevoerd. De resultaten waren geweldig op elk gebied: wat we ook deden, welk protocol we ook gebruikten, de client bracht ons onmiddelijk op de hoogte met een desktop-notificatie en maakte opnieuw verbinding als we die optie hadden ingeschakeld bij Instellingen, zonder ooit ons echt IP-adres te tonen.

Het dichtste dat we ooit bij een probleem kwamen is dat IPVanish zijn apps niet erg vaak van een update voorziet. De Windows-uitvoerder van onze client had een 'aangepaste' datum van juni 2019, en de gebundelde OpenVPN-build dateerde van December 2018. Het was 120 dagen sinds de laatste iOS-update, en in het geval van Android was onze app 16 dagen voor onze review nog geüpdate.

Ook al hoeven we geen wekelijkse updates te zien, toch voelen die enkele maanden tussen verschillende uitgaves als een vrij lange periode, zeker als je wacht op een oplossing voor sommige problemen. De meeste top-VPN's updaten hun iOS apps minstens elke maand, bijvoorbeeld, om bugs aan te pakken of verbeteringen aan te brengen, en we zouden graag zien dat IPVanish iets gelijkaardigs doet.

Los van deze update-problemen werkt de Windows VPN-app op PC vrij goed, en mensen die al langer een VPN gebruiken zouden deze lange lijst met functies zeker appreciëren.

De Android app van IPVanish lijkt veel op die van de desktop-tegenhangers (Image credit: IPVanish)

Android app

De Android VPN app van IPVanish opent met een eenvoudig Quick Connect-scherm dat jouw huidige locatie en IP toont, een doelland, -stad en -server oplijst en een Connect-knop voorziet om je snel online te krijgen.

De app selecteert standaard de server die het dichtst bij jou is, maar je kan ook jouw land, stad in dat land of specifieke server selecteren met een paar eenvoudige tikjes.

Net zoals bij de desktop-client zie je, van zodra je online bent in de app, een real-time grafiek met daarop jouw upload- en downloaddata. We weten nog altijd niet of er iemand is die dit nodig heeft, en waarschijnlijk zal het wel wat batterij opslorpen als je het even open laat staan, maar het ziet er hoe dan ook beter uit dan de gebruikelijke saaie lijst met landen.

De app presenteert oprecht handige statusinformatie, samen met de leuke vormgeving: jouw nieuwe IP-adres, servernaam, locatie, tijd dat je geconnecteerd bent, enzovoort. Het is een welkome geruststelling dat het systeem werkt zoals je verwacht.

De locatiekiezer is vrij beperkt. Je kan servers kiezen per land of stad, maar er zijn geen ping-tijden of serverlaadfiguren om je te helpen kiezen, en er is geen Favorieten-systeem of lijst met recente servers om herverbindingen te versnellen. In de plaats daarvan ben je gedwongen om manueel te scrollen naar specifieke servers als je ze nodig hebt, wat potentieel een heel gedoe kan zijn op mobiele toestellen met kleine schermen.

Je kan de Android app van IPVanish direct van de Google Play Store downloaden (Image credit: Google)

De app heeft meer instellingen en opties dan de meeste concurrenten. Je kan kiezen om een OpenVPN UDP of TCP-verbinding te maken, en te optimaliseren voor snelheid of betrouwbaarheid. Er is meer keuze aan poorten dan je zal zien in de Windows-client (443,1194 en 8443).

Een Scramble-functie maakt het moeilijker voor netwerken om VPN-connecties te detecteren en blokkeren. Een dodemansknop blokkeert toegang tot het internet als de verbinding stopt. Het meest interessante van al is een 'Split Tunneling'-functie die je in staat stelt om apps te selecteren waar je niet van wil dat ze IPVanish gebruiken; goed nieuws als sommige van jouw apps niet werken met een VPN. ExpressVPN heeft iets gelijkaardigs, maar los daarvan is het een optie die je niet vaak tegenkomt.

Er zijn kleinere zwakheden in sommige gebieden. Terwijl veel apps je automatisch beschermen als je bijvoorbeeld verbinding maakt met een onveilig netwerk, dan toont IPVanish een optionele waarschuwing en laat het aan jou over wat het moet doen. Dat is echter genoeg om je veilig te houden, en in het algemeen werkt de app heel goed.

De iOS-client van IPVanish lijkt vrij hard op die van Android (Image credit: IPVanish)

iOS app

De iOS app van IPVanish start met ongeveer hetzelfde Quick Connect-scherm als de Windows- en Android-clients. Er is een duidelijke weergave van jouw IP-adres, locatie en VPN-status, en je kan jouw land, stad en server kiezen met een klik voordat je connecteert met de VPN. Net zoals met de Android app is het standaardland altijd de VS, waar ter wereld je ook bent.

Van zodra je online bent is er een gelijkaardige real-time grafiek van jouw internetverkeer. Dit is niet echt noodzakelijk, maar het is vrij goed (en ongebruikelijk) om een VPN-app te zien met een beetje visuele stijl.

Als je het verkiest, dan kan je ook locaties selecteren vanuit een meer eenvoudige, tekstlijst. Net zoals bij de Android app kan je hier sorteren per land of stad, maar deze velden worden in verschillende kolommen weergegeven, wat het eenvoudiger maakt om door de lijst te browsen. Serverlaad- en pingtijden worden ook getoond, om je te helpen bepalen wat de beste locatie is voor jou.

IPVanish werkt niet enkel op iPhones, maar ook op de iPad van Apple (Image credit: IPVanish)

Wat nog beter is, en niet in de Android-client zit, is de iOS-ondersteuning van een simpel en duidelijk Favorieten-systeem. Tik op de ster rechts van een of meerdere servers en ze verschijnen als je de Favorieten-tab raadpleegt, wat je al het gefilter laat omzeilen.

Het Instellingen-scherm ziet er mager uit, of toch initieel. Er is geen geïntegreerde dodemansknop om jouw identiteit te beschermen, en je krijgt slechts twee significante VPN-aanpassingen: een automatische verbindingsoptie, en de mogelijkheid om de protocollen te wisselen tussen IKEv2 en IPSEC.

Bekijk de auto-connect-functie en je zal een resem opties en controles vinden (wat we dus eigenlijk graag hadden gezien in de Android-app). Naast een basale "automatische verbindings"-setting kan je de IPVanish zichzelf automatisch laten uitschakelen als je een verbinding maakt met vertrouwde mobiele netwerken. Je zal in staat zijn om een witte en zwarte lijst van draadloze netwerken aan te leggen, zodat IPVanish weet welke verbindingen het moet beschermen, en welke dat veilig zijn. Je kan zelfs een lijst met domeinen samenstellen die je automatisch wil laten beschermen door IPVanish, dus je kan bijvoorbeeld de VPN zich laten inschakelen als je naar de website van Netflix gaat.

Updates zijn sinds de laatste review vrij beperkt gebleven, maar je kan nu Siri-snelkoppelingen gebruiken om de VPN te verbinden en los te koppelen, en er is ook ondersteuning voor de Dark Mode van iOS 13.

De iOS app van IPVanish is niet perfect, maar in tegenstelling tot veel concurrenten is het niet zomaar een omgevormde versie van de Android app. Er zit zeker kracht achter, en we zouden dit zich graag willen zien ontwikkelen in de toekomst.

IPVanish bundelt nu een SugarSync-account met 250GB online opslagruimte (Image credit: SugarSync)

SugarSync

As je je nu inschrijft voor IPVanish krijg je er een SugarSync-account bovenop, met een mooie 250GB veilige online opslagruimte, wat vrij handig is voor backups, het delen van bestanden of waar je ook mee bezig bent.

Aangezien IPVanish deze bundel een 'veiligheidssuite' noemt, kan je een soort van integratie, launcher of functie verwachten die het makkelijker maakt om deze diensten samen te gebruiken.

Maar, je zal teleurgesteld worden. Bij het openen van een VPN-account stuurt IPVanish je een aparte e-mail met jouw SugarSync-gebruikersnaam, wachtwoord en een paar links, maar verder moet je de SugarSync-app zelf downloaden en installeren.

Dat duurt echter niet lang, en van zodra alles loopt is SugarSync heel makkelijk te gebruiken. Je kan een Windows-map naar jouw account toevoegen via het menu als je rechts klikt, bijvoorbeeld. De huidige inhouden en elke daaropvolgende veranderingen worden geüpload naar jouw opslagruimte en dan gesynchroniseerd over al jouw toestellen (PC's, Macs, iOS en Android).

Verwacht echter niet veel van de dienstintegratie (Image credit: SugarSync)

Als je iets moet delen met anderen, dan is het eenvoudig om linken naar documenten te voorzien, of read-only-bestanden uit te delen.

En mocht jouw toestel gestolen worden en je wil echt, echt, echt niets delen, dan is er geen probleem - het verwijderen vanop afstand ontdoet al jouw toestellen van gesynchroniseerde bestanden.

We hebben geen ruimte om SugarSync hier van een review te voorzien, en we gaan je ook niet vertellen of het de juiste oplossing is voor jou. Maar als je dit soort van backup-, bestandssynchronisatie- of veilige samenwerkingsdienst zoekt, dan is de bundel met de VPN voor slechts $6,49,- per maand geen slecht idee.

Als je twijfelt, denk er dan zeker aan dat als je je direct bij SugarSync abonneert, je dan de dienst voor 30 dagen kan uitproberen. Van zodra de proefperiode is afgelopen heb je een veel beter idee of de dienst iets voor jou is.

De ondersteuning van IPVanish biedt je een grote hoeveelheid informatie aan over jouw verbinding (Image credit: IPVanish)

Support

Als de VPN niet naar behoren werkt, dan wijst het Hulpcentrum van IPVanish je in de juiste richting. Een Systeemstatus-link waarschuwt je van mogelijke problemen bij de dienst, ondersteuningsartikels zijn slim georganiseerd in sleutelcategorieën (Setup, Troubleshooting, Billing, meer) en je kan de online kennisbank raadplegen voor specifieke sleutelwoorden.

De artikels zijn niet zo afgewerkt als je bij ExpressVPN en andere topconcurrenten ziet, maar ze zijn niet slecht, en er is veel informatie om te verkennen. Je krijgt bijvoorbeeld niet zomaar een of twee generische installatiehandleidingen - er zijn meerdere handleidingen voor Windows, Android, iOS, macOS en Linux, alsook begeleiding op het gebruik van het systeem met Chrome OS en verscheidene routers, en gerelateerd advies voor het gebruik met Roku, Chromecast en Kodi.

Er zijn meer problemen met enkele van de probleemoplossende gidsen. Het 'Slow Speed Troubleshooting'-artikel bijvoorbeeld, is meer dan 1.200 woorden lang, maar verspilt daar dan nog eens 800 van voor zinloze analogieën tussen het gebruik van een VPN en het rijden met een auto. Als je bijvoorbeeld naar de winkel gaat om ijs op te halen, dan zou je het liefst 'via de minst overbelaste wegen willen rijden' en 'een locatie willen kiezen die je snel kan bekijken', stelt het (en we lachen er niet mee).

Als je jouw antwoord niet kan vinden in de kennisbank, dan is er steeds een live chat beschikbaar op de website.

We stelden een testvraag, waarin we informeerden over de inconsistente snelheden die we zagen van onze servers in het Verenigd Koninkrijk.

Een vriendelijke agent antwoordde in minder dan een minuut en adviseerde ons om over te schakelen van IKEv2 of OpenVPN naar L2TP, en om een server manueel te kiezen in plaats van eentje te nemen die gekozen is door de client. Het proberen van een nieuw protocol is een vrij normaal idee, maar te horen krijgen dat we betere resultaten zouden krijgen door niet te vertrouwen in de serverkeuze van de client is niet echt bemoedigend.

We kunnen hier echter niet klagen over de snelheid van IPVanish; we hadden vrijwel onmiddellijk een agent te pakken, ze kwamen direct ter zake (zonder te vragen naar account-details of dergelijke), stelden relevante vragen en maakten vrij snel suggesties. Dat is een mooie prestatie, en een goede verbetering te opzichte van de 'stuur een e-mail en wacht'-aanpak van veel andere diensten (maar als je graag mailt, dan helpt IPVanish daar ook).

Finale verdict

IPVanish heeft veel functies, sterk configureerbare apps en een snelle live chat-ondersteuning om ervoor te zorgen dat alles vlot loopt. Maar er zijn echter ook enkele problemen en obstakels qua bruikbaarheid en een klein hoopje bugs zijn net genoeg om het van de eerste plaats te houden.