De beste e-mailservice van 2020: Gratis en betaalde apps en software

E-mail is nog steeds het belangrijkst in de meeste zakelijke applicaties, ongeacht welk type office software suite je gebruikt. Voor sommigen betekent dat het gebruiken van Outlook met Microsoft Office, maar voor degenen die alternatieve office software gebruiken, zijn er ook alternatieve e-maildiensten.

E-mail blijft de voornaamste methode van communicatie tussen bedrijven, maar er zijn een aantal verschillende manieren waarop e-mails kunnen worden gebruikt en opgeslagen.

De eerste belangrijkste manier is door het gebruiken van een e-maildienst, die meestal POP3, SMTP of IMAP protocollen gebruikt om mail rechtstreeks vanaf de server naar je pc of ander apparaat te sturen. Dit betekent meestal het downloaden en installeren van de software voor een e-mailservice, om je e-mails te ontvangen en een server waarop je mails worden verzameld en opgeslagen.

De tweede belangrijkste manier is het gebruiken van clouddiensten door middel van een webapplicatie, dat betekent dat je geen software hoeft te downloaden of zelfs een server nodig moet hebben waar je mails op verzamelt, aangezien alles online wordt opgeslagen door de web app provider.

Hoewel e-maildiensten iets meer werk nodig hebben om geactiveerd te worden, bieden ze je ook meer controle over de gebruikersgegevens. Met andere woorden: alleen jij beheert je e-mails, en derden hebben er geen toegang toe tenzij je het bewust (of per ongeluk) toestaat.

Dit kan een belangrijke overweging zijn voor zakelijke doeleinden, net als het toelaten van meerdere webapps die je mail gebruiken dat. Hoewel alles veilig opgeslagen wordt, betekent dat ook dat de provider controle heeft over je data. Sommige bedrijven erkennen openlijk dat ze privé e-mails scannen voor marketingdoeleinden. Denk er wel aan dat je een back-up oplossing klaar hebt, zodat je niet je e-mailgegevens verliest.

Terwijl consumenten geneigd zijn om het gebruikersgemak van online maildiensten op de eerste plaats te zetten, geven veel bedrijven de voorkeur aan het zelf beheren van hun e-mails via een e-mailserver en e-maildiensten om gevoelige bedrijfsinformatie te beschermen.

Er zijn een aantal e-mailproviders op de markt, dus we zullen kijken naar de beste e-mail services, voordat we de extra opties bekijken, met name de e-mail web apps.

Beste betaalde e-maildiensten

Microsoft’s klassieke e-mailservice

Door bedrijven wereldwijd vertrouwd

De ‘gouden norm’ van e-maildiensten

Geïntegreerd met Microsoft Office

Niet goedkoop

Microsoft Outlook is de feitelijke e-mailservice voor de meeste bedrijven en ondernemingen, en draait al decennia mee. Zijn oorsprong gaat helemaal terug naar MS-DOS. Natuurlijk is het sterk geïntegreerd met andere Microsoft-diensten en dat brengt e-mail verder dan de simpele uitwisseling van berichten.

Outlook heeft het voordeel dat het volledig geïntegreerd is met Outlook Kalender, en dat maakt het heel makkelijk om agenda's te delen om vergaderingen te plannen. Deze integratie is ook uitgebreid naar Outlook Contacten. Outlook wordt ondersteund voor het Windows platform, maar ook voor iOS en Android.

Microsoft Outlook is beschikbaar als onderdeel van de Microsoft Office suite die je kunt kopen als onafhankelijke Office 2016, of de Office 365 die via een abonnement verkrijgbaar is. Een enkel gebruikersabonnement voor Office 365 Personal kan gekocht worden voor €7 per maand of €69 voor een heel jaar. Office 365 Business is vergelijkbaar geprijsd, met een iets duurdere Premium editie die gezamenlijke software bundelt.

Meer informatie over Microsoft Office Outlook kun je hier vinden.

Een alternatieve e-mailservice boordevol functies

Ondersteunt chat

Zorgt voor encryptie

Moderne interface

Voor Windows en Mac

eM Client draait al 10 jaar mee, en gedurende die lange ontwikkeling heeft het zich ontwikkeld tot de beste alternatieve e-mail service voor Windows.

Het biedt een breed scala aan functies, inclusief een agenda, contacten en chat. Ondersteuning wordt geboden voor alle grote e-maildiensten inclusief Gmail, Yahoo, iCloud en outlook.com. De nieuwste versie biedt ook PGP encryptie, live back-up, eenvoudige beeldbewerking en automatisch antwoorden voor Gmail.

Er is een gratis versie, maar je hebt de Pro-versie nodig voor commercieel gebruik, en dat geeft je ook VIP ondersteuning en onbeperkte accounts (het gratis product is beperkt tot twee e-mail accounts). Voor de Pro versie betaal je eenmalig een bedrag van € 39,95.

eM Client maakt het makkelijk om je berichten uit Gmail, Exchange, iCloud en Outlook.com te halen. Voer je e-mailadres in en de service past de geschikte instelling voor je aan. eM Client kan ook je contacten importeren en je agenda, en het is makkelijk om deze opties op te heffen, als je ze liever apart beheert.

Er is ook een geïntegreerde chat app, met ondersteuning voor gewone platformen inclusief Jabber en Google Chat, en de zoekfunctie is superieur aan degenen die je zult vinden in webmail interfaces.

De e-mailservice die beter wordt met app integraties

Vol met ingebouwde apps

Betaalbaar

Aanpasbare interface

Filters ondersteuning ontbreekt

Mailbird Pro is een e-mailservice die belooft om je "tijd te besparen door meerdere accounts te beheren", en om je e-mail "makkelijk en mooi" te maken.

Hoewel schoonheid wellicht per persoon verschillend is, valt het niet te ontkennen dat Mailbird Pro veel gratis thema's biedt om e-mail een leukere ervaring te maken die meer is afgestemd op jouw wensen.

In tegenstelling tot een aantal meer Microsoft gerichte e-maildiensten, ondersteunt Mailbird Pro een gevarieerde reeks aan geïntegreerde apps, inclusief WhatsApp, Google Docs, Google Calendar, Facebook, Twitter, Dropbox en Slack, die allen zorgen voor een meer gestroomlijnde workflow. Een nadeel is echter dat er geen ondersteuning voor filters is en dat er regels zijn om je inbox te ondersteunen.

Mailbird Lite is gratis beschikbaar, voor Mailbird Pro betaal je € 1,46 per maand. Als alternatief kun je een levenslang abonnement kopen voor Mailbird Pro voor € 34,50.

De anti-phishing e-mailservice

Gebouwd rondom beveiliging

Kan phishing e-mails vinden die andere diensten missen

Minder focus op niet beveiligde functies

Inky is een e-mailservice die focust op beveiliging, door het gebruik van "geavanceerde AI, automatische leer- en computervisie-algoritmes" om allerlei phishing aanvallen te blokkeren die anders misschien zouden worden uitgevoerd.

Deze service gebruikt een 'Inky Phish Fence' dat zowel interne als externe e-mails scant, om phishing pogingen te melden. De beschermde machine learning-technologie kan letterlijk een e-mail lezen om te bepalen of het phishing content bevat, en is dan in staat om de e-mail in quarantaine te zetten of af te leveren met uitgeschakelde kwaadwillende links. Het gaat ook een stapje verder en biedt een analytisch dashboard, wat de beheerder in staat stelt om patronen van aanvallen te herkennen gebaseerd op data of gerichte gebruikers.

De Inky e-mail service biedt een gratis proefversie, maar helaas de prijsdetails zijn niet beschikbaar op de Inky-website. Echter noemt de website wel dat de prijs per mailbox is en per maand op een abonnement staat, met grote kortingen.

Vol met tijdbesparende tools die e-mailgewoontes verbeteren

Geweldige agenda

Slimme productiviteittools

Alleen voor Windows

Hiri is een betaalde premium e-mailservice die voornamelijk ontworpen is voor zakelijke gebruikers (het ondersteunt op dit moment alleen Microsoft e-maildiensten inclusief Hotmail, Outlook en Exchange), maar thuisgebruikers zullen ook zijn productiviteitsfuncties kunnen waarderen.

Als je jezelf erop betrapt dat je te veel bezig bent met het beheren, lezen en beantwoorden van e-mails, dan is Hiri de service voor jou. Het beschikt over een smart dashboard die je in een oogopslag laat zien hoeveel ongelezen berichten je hebt, en hoe lang je zou moeten wachten voordat je ze moet checken.

Het samengestelde venster is ontworpen om tijd te besparen, het biedt alleen de essentiële opties (geen mooie opmaak) en inclusief de onderwerpregel onderaan, zodat je het niet hoeft te schrijven tot je weet hoe je het bericht moet samenvatten.

Deze kleine kenmerken maken van Hiri een geweldige service. Als Microsoft de e-mailprovider is die jij hebt gekozen, zou het ergens bovenin je lijst moeten staan.

Je kunt een betaalde versie van Hiri kopen voor 39 dollar per jaar, of je kiest voor een levenslange licentie en dan betaal je eenmalig 119 dollar. Beide opties bieden ook een gratis proefversie van 7 dagen.

Meer informatie kun je vinden op de website van Hiri.

Beste gratis e-maildiensten

Google’s webmail behoeft geen introductie

Gestroomlijnde interface

G Suite optie geeft je veel vermogen

Het betaalde plan is niet zo goedkoop als sommigen

In 2004 is Google’s Gmail gelanceerd en intussen is het de marktleider geworden in gratis e-maildiensten met wereldwijd meer dan een miljard gebruikers.

Gmail's webinterface is zijn hoogtepunt. Het meeste van het scherm is toegewijd aan je inbox, met een minimum aan een werkbalk en andere rommel. Berichten zijn netjes gerangschikt via gesprekken, zodat je ze gemakkelijker kunt bekijken en je kunt e-mails met gemak lezen en beantwoorden, zelfs als nieuwe gebruiker.

Er zijn genoeg mogelijkheden. Dynamische mail maakt Gmail meer interactief, met de mogelijkheid om direct actie te ondernemen van binnen de e-mail, zoals het archiveren van een vragenlijst of het reageren op een Google Docs opmerking. Berichten kunnen automatisch gefilterd worden in categorieën die zijn onderverdeeld in tabbladen, zoals Primair, Sociaal en Promoties. Dit helpt je om te focussen op de content die je nodig hebt. Topklasse spamfilters helpen je inbox vrij te houden van ongewenste mails, en je kunt andere accounts beheren vanuit dezelfde interface (Outlook, Yahoo en andere IMAP of POP e-mail), en er is 15GB opslag voor je inbox, Drive en foto's.

Je kunt ook toegang krijgen tot Gmail offline, hoewel je daar Google Chrome voor nodig hebt om het te laten werken. Verder is er nog een mooie snooze functie die je in staat stelt om een e-mail te snoozen voor een aangegeven tijd (het labelt automatisch e-mails als belangrijk).

Andere functies zijn twijfelachtiger. In plaats van het rangschikken van berichten naar bijvoorbeeld mappen, een eenvoudige metafoor die bijna elke gebruiker wel begrijpt, moet je ze filteren met behulp van een aangepast labelsysteem. Dit werkt, en het heeft een aantal voordelen, maar het is niet zo populair onder gebruikers. Gmail is nog steeds een uitstekende service en een goede eerste keus voor je e-mail provider.

Google maakt een betaalde zakelijk georiënteerde versie van Gmail beschikbaar in de vorm van zijn G Suite product.

Dit meer professionele product laat de advertenties achterwege door het gebruik van een aangepast e-mailadres op je domein (jouwnaam@jouwbedrijf.tld). Zakelijk georiënteerde migratietools kunnen mail importeren van Outlook, Exchange, Lotus en meer. Opslagruimte wordt verdubbeld naar 30GB voor het Basis plan en je krijgt onbeperkte e-mailadressen, 99,9% gegarandeerde bedrijfstijd en 24 uur ondersteuning.

G Suite is Google's antwoord op Microsoft Office, dus natuurlijk krijg je ook apps voor het werken met documenten, spreadsheets en presentaties. Gedeelde agenda's houden alles overzichtelijk, er zijn video's en stem conferentiesystemen voor online vergaderingen en wederom is er 24/7 ondersteuning om je systeem soepel te laten lopen.

Dit meer Office-achtige programma maakt het een duurder product dan de concurrentie die alleen e-mail biedt. Met prijzen die beginnen bij € 4,68 per gebruiker voor het meest eenvoudige plan. Je krijgt waar voor je geld, en als je G Suite's functies gebruikt, dan kan het een slimme keuze zijn. Een gratis proefversie van 14 dagen biedt een gemakkelijke manier om je te helpen erachter te komen.

Deze e-mailservice is goed genoeg voor Windows

Ingebouwd in Windows 10

Geïntegreerd met Windows Calendar

Ondersteunt meerdere e-mailproviders

Minder goede functies

Terwijl Outlook een vaste waarde is in de zakelijke wereld, heeft Microsoft zich allang gerealiseerd dat het een overkill is voor veel thuisgebruikers, dus er is een lichtere versie ingebouwd in Windows. Lang geleden werd deze service Outlook Express genoemd, maar sindsdien is het ontwikkeld en in de nieuwste versie van Microsoft's desktop besturingssysteem staat het bekend als Mail en Agenda .

Voor elke Windows gebruiker is de Mail en Agenda service een duidelijke keuze. Als je inlogt in Windows 10 met een Hotmail, Live of Outlook.com adres, is de account al toegevoegd aan de e-mail service.

Het werkt ook met andere populaire accounts, inclusief Yahoo, Gmail en iCloud. Mail en Agenda heeft een handige functie die bekend is als Snelle Acties, die bijvoorbeeld de gebruiker de mogelijkheid geeft om eenvoudig berichten te markeren of archiveren. Het is ook geïntegreerd in de Windows Agenda app.

Mozilla's gratis maar geschikte e-mail service

Gratis

Aanpasbaar

Privacy en beveiliging plugins

Mozilla's Thunderbird is een e-mailservice die de overweging waard is als alternatief voor Outlook en betaalde programma's. Zoals je zou verwachten van de mensen die de Firefox browser hebben geïntroduceerd, is Thunderbird een mooi ontwikkeld stukje software.

Het is gratis om te downloaden en installeren is eenvoudig. Als het eenmaal draait, kom je erachter dat het alle functies bevat die je zou verwachten van een e-mail service. Echter wat Thunderbird anders maakt, is dat er aanpassingsopties aan zijn toegevoegd. Je kunt add-ons installeren om het te voorzien van toegevoegde functies en functionaliteit, en er zijn een aantal knappe functies voor privacy en beveiliging.

Daarnaast zijn er verschillende thema's beschikbaar om te downloaden, zodat je je e-mailervaring kunt personaliseren op een manier die niet mogelijk is met Outlook en andere.

Dus als je de voorkeur geeft aan een gratis, maar geschikte e-mailservice die je hier en daar kunt aanpassen, en de look kunt veranderen van de standaardkleur, neem dan zeker een kijkje bij Thunderbird van Mozilla.

Geef je inbox de WhatsApp behandeling

Ondersteunt onbeperkte e-mailaccounts

Behulpzame chat-achtige interface

Biedt encryptie

Voor mobiel en desktop

Spike is een veelzijdige e-mail service, beschikbaar voor iOS, Android, Windows en Mac, met een handige web app voor de gelegenheden waarop je geen tijd hebt om de software te installeren.

Hij wordt aangekondigd als de eerste 'spraakzame' e-mail app, wat eigenlijk betekent dat het berichten en antwoorden toont in chatwolkjes in realtime en het doet ons erg denken aan WhatsApp. Dit werkt met name goed voor de kortere mails, die je waarschijnlijk naar vrienden en familie stuurt, wat het erg makkelijk maakt om lange e-mails bij te houden, die normaal gesproken een rommeltje worden van ophopende berichten.

Spike is gratis voor persoonlijk gebruik, met ondersteuning voor een onbeperkt aantal e-mail accounts en tot aan 10 'groepschatruimtes'. Als je het zat bent om door rommelige lijsten van reacties te gaan, is dit zeer verfrissend.

Voor zakelijke gebruikers is er een nominale vergoeding van $5,99 per e-mail account. Je krijgt hiermee ook toegang tot videochats.

Een samenwerkingstool die geen introductie nodig heeft

Uitstekende interface

Indrukwekkende gratis versie

Communicatie platform

Geen e-mail

Slack is niet zozeer een e-mailservice, maar wel een online communicatie- en samenwerkingstool die de behoefte aan e-mail moet vervangen.

Het is een ongelooflijk slim platform, en je kunt het instellen op je mobiel en desktop apparaten. Het leent zich voor het sturen van persoonlijke berichten en bestanden naar enkele personen of een groep werknemers, en er is de mogelijkheid om gesprekken te rangschikken in verschillende kanalen (misschien voor specifieke projecten, een voor technische ondersteuning, algemene chats enzovoorts).

De app biedt ook ondersteuning voor videobellen. Je kunt de functie gebruiken om te praten met je collega's over projecten en dieper ingaan op het werk, zonder dat je alles in een DM hoeft te typen. Hoewel dit geen vervanging is voor cloud opslagdiensten, is het mogelijk om bestanden te slepen, neer te zetten en te delen met je collega's direct in Slack. Het is ook compatibel met diensten als Google Drive, Dropbox en OneDrive.

Tot slot heeft Slack ook een gratis versie, hoewel die de nodige beperkingen heeft (wat betreft het aantal berichten dat wordt opgeslagen, de algemene opslagruimte enzovoorts).