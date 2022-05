Beste co-op-games: deze topgames speel je samen

A Way Out

It Takes Two

Included in this guide:

Op zoek naar de beste co-op-games om samen te spelen? We hebben ze hier voor je verzameld. Samen spelen is een belangrijk onderdeel van videogames, met de beste co-op-games die het mogelijk maken om plezierige (en soms frustrerende) momenten mee te maken met vrienden, familie of zelfs onbekenden.

Of je nou het liefst het opneemt tegen groepen zombies, je hersenen laat kraken door middel van puzzels of de strijd aangaat met een tegenstandersteam: samen spelen brengt het spel zo de realiteit in terwijl je lacht, schreeuwt en ruzie maakt.

Daarom hebben we een lijst samengesteld met de beste co-op-games allertijden, welke online, via co-op op de bank of beiden gespeeld kunnen worden. De ervaringen lopen gigantisch uiteen, maar ze hebben allemaal een rode draad: samenwerken is cruciaal. Soms moet je een gedeelde vijand verslaan, je weg uit een kerker puzzelen of het perfecte sportteam vormen. Bovenal is het doel om plezier te maken, zelfs als sommige games (Overcooked is hier schuldig aan) je vriendschap of band op de proef stellen. De chaos van het dagelijkse leven mengt zich goed met een boel plezierige co-op-speelervaringen.

Ben je klaar voor je volgende co-op-avontuur? Lees hieronder onze lijst met de beste co-op-games van dit moment.

Beste co-op-games

Unravel Two (Image credit: EA)

Unravel Two Een prachtige puzzel-platformer De beste deals van vandaag Bekijken bij Amazon Netherlands (NL) Bekijken bij Dodax NL Bekijken bij Bol.com Netherlands Redenen om te kopen + Nadruk op samenwerken + Geschikt voor de hele familie + Prachtige wereld Redenen om te vermijden - Niet bijzonder uitdagend

Speelbaar op: pc, Xbox One, PS4, PC en Nintendo Switch

Online of lokale co-op? Couch co-op

In de game zijn er twee Yarnys (schattige wezentjes gemaakt van wol), eentje rood en eentje blauw. Deze werken samen en gebruiken hun speciale band om puzzels op te lossen en door een prachtige maar griezelige wereld te reizen.

Net zoals de eerste Unravel kan Unravel Two ook solo gespeeld worden. Het toffe aan het vervolg is dat het echt voelt alsof het voor twee spelers is gemaakt, dankzij de verhaallijn en de puzzels. Hier ligt namelijk ook echt de nadruk op communicatie en teamwork. Het is ook een game die je met zowat iedereen kan spelen zoals je kinderen, je beste vriend(in) of je ouders.

Er zit wel een beperking aan de co-op in Unravel Two: het is enkel lokaal te spelen. Je game-partner moet dus in dezelfde kamer zitten als je Yarny-partners wilt zijn.

It Takes Two (Image credit: EA / Hazelight Studios)

It Takes Two Er gaat niets boven een knap staaltje teamwork De beste deals van vandaag Bekijken bij Amazon Netherlands (NL) Bekijken bij Amazon Netherlands (NL) Bekijken bij Dodax NL Redenen om te kopen + Geschikt voor alle leeftijden + Bevat een boel elementen van verschillende genres + Plezier voor zowel gamers als niet-gamers + Friend's Pass verkrijgbaar Redenen om te vermijden - Sommige levels zijn wat langdradig

Speelbaar op: PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X, Xbox Series S en pc

Online of lokale co-op? Beide

It Takes Two is een plezierig en hilarisch avontuur dat volgens de maker, Josef Fares, waar iedere speler van geniet. En anders kregen ze hun geld terug. De strategie die Fares heeft ingezet heeft ongetwijfeld gewerkt, want It Takes Two is een van de beste games uit 2021 en is gemakkelijk een van de beste co-op-games van dit moment.

Het verhaal gaat over een getrouwd stel die betoverd worden en samen moeten werken om terug te keren naar hun eigen lichaam en is op alle fronten gemaakt voor co-op, net zoals Hazelight's No Way Out. Het fantasierijke thema brengt nog extra mogelijkheden voor gevarieerde en plezierige gameplay. It Takes Two is een memorabele speelervaring waar zelfs spelers die liever solo gamen de tijd voor mogen vrijmaken.

Don't Starve Together (Image credit: Klei Entertainment)

Don't Starve Together De bossen zijn gevaarlijk Redenen om te kopen + Uitdagend maar geinig + Lijkt ietwat op de stijl van Tim Burton + Overvloedig veel crafting-mogelijkheden Redenen om te vermijden - Misschien iets te uitdagend voor sommige spelers

Speelbaar op: PS4, pc en Xbox One

Online of lokale co-op? Beide

Klei Entertainment's Don't Starve bewees dat survivalgames zowel uitdagend als geestig kan zijn. Tijdens het spelen dachten we vaak dat het makkelijker zou zijn als we iemand hadden die meehielp. Dankzij Don't Starve Together kan je erachter komen of dat ook zo is. Je zit verkeerd als je denkt dat deze standalone multiplayer-uitbreiding een makkelijke kloon van Klei's succesvolle titel is.

Vrienden (en vreemdelingen) moeten samenwerken om in leven te blijven, en zelfs met grote groepen die samen door het landschap trekken door online te spelen blijven de bossen een gevaarlijke plek, vooral 's nachts... Toch probeer je opnieuw en opnieuw, waardoor dit een van de beste co-op-games van dit moment is.

Moving Out (Image credit: Team 17)

Moving Out Net zoveel stress als in het echt De beste deals van vandaag Bekijken bij Amazon Netherlands (NL) Bekijken bij Dodax NL Bekijken bij Bol.com Netherlands Redenen om te kopen + Belachelijke en grappige gameplay + Een overvloed aan levels om te spelen + Voor alle leeftijden + Meer spelers betekent meer chaos Redenen om te vermijden - Besturing kan frustrerend zijn

Speelbaar op: Pc, Xbox One, PS4 en Nintendo Switch

Online of lokale co-op? Lokale co-op

Verhuizen is al stressvol zat, maar Moving Out doet hier nog een schepje bovenop. Deze hilarische (en belachelijke) co-op-game gebaseerd op physics laat je allerlei verhuisklussen doen in het plaatsje Packmore, met een team van maximaal vier spelers.

Het mag dan simpel klinken, dat is het allesbehalve. Je mept geesten in hun gezichten terwijl je tv's uit spookhuizen sleept, gooit waardevolle eigendommen over zwembaden heen en banken uit ramen. Er zijn zelfs wat onzuivere klusjes te klaren.

Coöperatie is cruciaal in Moving Out. Je moet samenwerken met je medeverhuizers om de omgeving te trotseren en de verhuiswagen zo snel mogelijk te vullen. Het is een ware vriendschapstest. ''Aan de kant!'' is dan ook iets wat je minimaal van een iemand gaat horen.

Rocket League (Image credit: Psyonix, Panic Button Games)

Rocket League Alle ballen verzamelen Redenen om te kopen + Gemakkelijk op te pakken voor nieuwelingen + Combineert voetbal met racen + Een online ranking-systeem + Ruime keuze uit voertuigpersonalisatie en modi Redenen om te vermijden - Als je niet van voetbal of racen houdt, is dit wellicht niet je game

Speelbaar op: PS4, pc, Xbox One, en Nintendo Switch

Online of lokale co-op? Beide

Rocket League, een spel dat je laat voetballen met auto's, is blijvend populair, zelfs zeven jaar na release. Inmiddels is het spel gratis te spelen, waardoor er altijd anderen zowel met als tegen je kunnen racen. Hierom staat de game ook op de lijst van de beste multiplayer-games.

Competities wisselen van 1v1 tot 4v4. Er is dus veel flexibiliteit als het aankomt op het verzamelen van vrienden of familie om co-op te spelen. De game vereist constante communicatie, om je team te coördineren en steeds af te wisselen in het keepen, verdedigen en aanvallen. Er is een ranking-systeem, waardoor je een gevoel voor progressie krijgt. Zo merk je hoe je team van een ongeorganiseerd zooitje naar een geoliede machine transformeert.

Sea of Thieves (Image credit: Rare)

Sea of Thieves Hijs de zeilen, hang de vlag uit! De beste deals van vandaag Bekijken bij CDKeys Bekijken bij Amazon Netherlands (NL) Redenen om te kopen + Regelmatig toffe updates + Onvoorspelbaarheid van spelers + Wereld verandert steeds weer Redenen om te vermijden - Een boel opdrachten waarin je iets moet ophalen

Speelbaar op: Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S en pc

Online of lokale co-op? Online

Een levendig voorbeeld van een game die wat aarzelend ter wereld kwam maar inmiddels de wind flink in de zeilen heeft is Sea of Thieves. De game laat een crew van maximaal vier spelers een schip bemannen en bevat kleurrijke, cartoonachtige en Caribisch-gestijlde eilanden die geplunderd en ontdekt kunnen worden.

Waar de game ooit losjes en wat doelloos aanvoelde, heeft het zich ontpopt tot een continue veranderde wereld vol met mogelijkheden. Je volgt maps naar grotten vol met vijandige skeletten, verslaat mythische wezens en gaat de strijd aan met andere schepen van online spelers en crews. Er is zelfs een overkoepelend verhaal om bij te houden.

Sea of Thieves is de ultieme piratenfantasie met een open wereld, voornamelijk ontworpen om met een crew van zeeratten... eh, vrienden te spelen. Het is gemakkelijk een van de beste co-op-games en zelfs ook een van de beste Xbox Series X- en Xbox One-games.

Check hier onze volledige Sea of Thieves review

Diablo 3 (Image credit: Blizzard Entertainment)

Diablo 3 Een hack n' slash-klassieker De beste deals van vandaag Bekijken bij Amazon Netherlands (NL) Bekijken bij Amazon Netherlands (NL) Bekijken bij Amazon Netherlands (NL) Redenen om te kopen + Balans tussen eenvoud en diepte + Verslavend loot-systeem + Hoge replay-waarde Redenen om te vermijden - Verhaal is wat saai

Speelbaar op: PS4, PC, Xbox One, and Nintendo Switch

Online of lokale co-op? Beide, maar lokale co-op is enkel beschikbaar op consoles

Diablo is een role-playing-game (RPG) volgestopt met actie. Spelers kunnen kiezen uit zes verschillende klasses: Witch Doctor, Barbarian, Wizard, Monk, Demon Hunter of de onlangs toegevoegde Crusader. Vervolgens start er een avontuur met vijf acts om zowel Diablo (Act I tot IV) en Malthael (Act V), de Engel des Doods.

De game bevat een avonturenmodus buiten de hoofd-campaign om, welke het mogelijk maakt voor spelers om door elke beschikbare regio te reizen en loot te verzamelen. Op consoles is Diablo 3 zowel online als offline met vrienden te spelen, terwijl de pc-versie enkel online speelbaar is (iets waar veel pc-gamers niet blij mee zijn).

Diablo 3 (Nintendo Switch) review: demonen uit de hel verslaan terwijl je een grote boodschap doet

A Way out (Image credit: Hazelight Studios)

A Way Out Ontsnappen uit de realiteit en uit een gevangenis De beste deals van vandaag Bekijken bij CDKeys Redenen om te kopen + Innovatieve co-op-gameplay + Pakkend verhaal + Teamwork is cruciaal Redenen om te vermijden - Annoying QTE sequences

Speelbaar op: PS4, PC en Xbox One

Online of lokale co-op? Beide

Voor Hazelight heeft het risico om een Prison Break-achtige avonturengame te maken, die exclusief als co-op-game speelbaar is, geweldig uitgepakt. Zodra je start met spelen begrijp je dat dit de enige manier is om deze game tot zijn recht te laten komen.

Je kan dit theatrale avontuur zowel samen op de bank als online spelen. Jij en je co-op-partner spelen twee gevangenen die een band vormen en een plan bedenken om te ontsnappen.

Van vier-op-een-rij naar een work-out, tot aan elkaar redden in vechten om leven of dood: A Way Out is een van de meest vreemde en innemende co-op-games van dit moment.

Overcooked 2 (Image credit: Ghost Town Games)

Overcooked 2 Ze hebben je broodnodig De beste deals van vandaag Bekijken bij CDKeys Bekijken bij Amazon Netherlands (NL) Bekijken bij Bol.com Netherlands Redenen om te kopen + Variatie in recepten en keukens + Chaotisch en hilarisch plezier + Vele levels + Meer chefs betekent meer chaos Redenen om te vermijden - Ruzie met co-op-partner gegarandeerd

Speelbaar op: PS4, PC, Xbox One, en Nintendo Switch (PS5 en Xbox Series X|S als je de All You Can Eat-verzameling koopt)

Online of lokale co-op? Beide

Om de 'Un-bread' (zombies die bestaan uit voedsel) te verslaan in Overcooked 2 gaan jij en maximaal drie andere spelers allerlei gerechten klaarmaken. Je bereidt sushi, pizza, burgers en meer terwijl je rondrent in chaotische restaurants. Om het nog even extra stressvol te maken krijg je te maken met obstakels als keukenbrandjes, vloeren die wegvallen en wandelaars door het restaurant. Zie dan maar eens al je bestellingen op tijd af te krijgen.

De levels worden al vlug pittiger en relaties, vriendschappen en familiebanden worden getest terwijl je samenwerkt om alle recepten op tijd te bereiden. Dit maakt de game een uitstekende co-op-ervaring.

We raden aan om de originele Overcooked ook aan te schaffen, mocht je deze nog niet hebben gespeeld. Als je al een PS5 of Xbox Series X of S hebt weten te scoren kan je Overcooked: All You Can Eat kopen. Deze verzameling bevat zowel de eerste als de tweede games, met alle toegevoegde content voor beide titels.

(Image credit: Sony Interactive Entertainment)

Sackboy: A Big Adventure Muzikaal knuffelplezier De beste deals van vandaag Bekijken bij Amazon Netherlands (NL) Bekijken bij Bol.com Netherlands Bekijken bij Dodax NL Redenen om te kopen + Afwisselende game-mechanics en levels + Grafisch uitstekend + Muzikale levels zijn een verademing Redenen om te vermijden - Voor diehard platformer-fans wellicht niet uitdagend genoeg

Speelbaar op: PS4 en PS5

Online of lokale co-op? Beide

Sackboy, het inmiddels iconische figuurtje uit de Little Big Planet-games, heeft zijn eigen game gekregen. De schattige, knuffelbare Sackboy neemt het op tegen de kwaadaardige Vex, om zo het vriendelijke volk van de Craftworld te beschermen. Je komt de slechterik meerdere keren tegen in de game en jij bent de aangewezen held om hem te verslaan.

De game bestaat uit levels, met veel afwisseling zoals muzikale uitdagingen, time trials en meer. Vrolijk wordt je ongetwijfeld dankzij de ongelooflijk mooie wereld. De uitdaging zit hem niet zo zeer in het halen van de levels, maar het verzamelen en behalen van een aantal verschillende objectives. En dat hoef je niet in je eentje te doen: met maximaal vier spelers ga je op zoek naar Dream Orbs en Orbs. Vergeet je karakter niet in een toffe outfit te hijsen, die te ontgrendelen zijn door levels te behalen.

Voor families en fans van 3D-platformers en Sackboy (waar we stiekem allemaal fan van zijn) is Sackboy: A Big Adventure een game die heerlijk wegspeelt en genoeg uurtjes opeist dankzij de verschillende uitdagingen.

Lees hier onze volledige review van Sackboy: A Big Adventure

GTA Online (Image credit: Rockstar Games)

GTA Online Een chaotisch speeltuin De beste deals van vandaag Bekijken bij CDKeys Bekijken bij Amazon Netherlands (NL) Bekijken bij Nedgame.nl Redenen om te kopen + Grote, gevulde wereld + Een overvloed aan activiteiten + Regelmatig updates Redenen om te vermijden - Andere spelers kunnen vervelend zijn

Speelbaar op: PS4, PC, Xbox One, PS5, Xbox Series X en Xbox Series S

Online of lokale co-op? Online

Wat begon als een simpele online modus negen jaar geleden is inmiddels gegroeid tot een van de beste co-op-games. Met vreemdelingen spelen kan chaotisch zijn, maar als je wat vrienden verzamelt heb je alle krankzinnigheid van Los Santos zo in handen. Het ongelooflijke roleplaying in GTA Online is dan ook ontzettend bekend geworden.

Je kan ervoor kiezen om absolute chaos te ontketenen in de wereld of het opnemen tegen andere crews in speciale missies. De beste co-op-ervaring is daarentegen de Heists, overvallen met meerdere delen die je pleegt samen met je crew. Er is niks beters dan een bank beroven, een steegje in te rennen waar een van je medeplichtigen al met een vluchtauto klaarstaat en vervolgens de heuvel op te rijden met de politie in je achteruitkijkspiegel.

Halo: The Master Chief Collection (Image credit: Microsoft)

Halo: The Master Chief Collection Een sublieme collectie Redenen om te kopen + Zes Halo-games in een + Multiplayer bevat alle maps uit alle originele games + Vernieuwde audio en visuals Redenen om te vermijden - Halo 5 niet inbegrepen

Speelbaar op: Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S en PC

Online of lokale co-op? Beide zijn mogelijk op de Xbox, pc enkel online

Of je het nou opneemt tegen Brutes met een shotgun of in een Warthog over Grunts heen rijdt, de Halo-serie is zonder twijfel nog plezieriger met vrienden.

Je kan co-op zowel samen op de bank als online ervaren in de Halo-archieven, ook wel prachtig samengeperst in The Master Chief Collection. De verzameling bevat Halo: Combat Evolved, Halo 2, Halo 3 en Halo 4, samen met alle bijbehorende DLC, op een enkele disk of per download. De pc-spelers kunnen genieten van online co-op, maar moeten helaas de optie om lokale co-op te spelen missen.

Divinity: Original Sin 2 (Image credit: Larian Studios)

Divinity: Original Sin 2 – Definitive Edition De moderne RPG-klassieker De beste deals van vandaag Bekijken bij Amazon Netherlands (NL) Bekijken bij Nedgame.nl Bekijken bij Amazon Netherlands (NL) Redenen om te kopen + Flexibele en vrije systemen + Bevat de klassieke RPG-fundering + Meerdere manieren om vooruitgang te boeken Redenen om te vermijden - Bijhouden van quests is soms lastig

Beschikbaar op: PS4, PC, Xbox One, en Nintendo Switch

Online of lokale co-op? Beide

Iedereen die honderden, wellicht zelfs duizenden uren in RPGs heeft gestopt heeft ongetwijfeld gefantaseerd om een gehele campaign met een vriend of vriendin te spelen. Divinity: Original Sin gaat zelfs nog een stapje verder en maakt co-op de beste manier om de campaign te spelen.

Maximaal vier spelers (waarvan twee split-screen) kunnen vrij rondlopen in Divinity's uitgebreide open wereld gevuld met verhalen. Je kan bij elkaar blijven als groep, om je kansen tijdens gevechten te maximaliseren, maar je kunt er ook voor kiezen om er alleen op uit te trekken om quests op te lossen. Daarbij zijn er in-game-gesprekken tussen de karakters van spelers die hun persoonlijkheid en uiteindelijk de manier waarop je speelt bepalen.

Original Sin 2 voelt alsof elke keuze ertoe doet, of dit nou in een gesprek is, een gevecht of terwijl je door de wereld loopt. Dankzij die ongelooflijke prestatie is de game een uitstekende co-op-ervaring en daarbij ook een van de beste RPGs.

Monster Hunter: World (Image credit: Capcom)

Monster Hunter: World Monsterlijk veel plezier De beste deals van vandaag Bekijken bij Nedgame.nl Bekijken bij Dodax NL Bekijken bij Amazon Netherlands (NL) Redenen om te kopen + Wereld met veel te ontdekken + Boeiende monsters + Vele geheimen te ontrafelen Redenen om te vermijden - Gevechten voelen ietwat stijfjes - Camera kan soms wat dwalen

Speelbaar op: PS4, PC and Xbox One

Online of lokale co-op? Online

De excentrieke serie trok eindelijk iedereens aandacht met de nieuwste toevoeging. Het verfijnen van de wat ongemakkelijkere stukjes terwijl het een Jurassic World-achtige wereld biedt die vijandig aanvoelt maakt het tot een van de beste co-op-games.

Alhoewel het wat omslachtiger is dan we graag hadden gezien, kan je een groep vormen met vrienden en op opgeschaalde versies van dinosaurusachtige beesten jagen. De enorme variatie aan wapens brengt vele tactische mogelijkheden: geef iemand de taak om het team te buffen terwijl een speler van een afstand schiet en de rest van dichtbij met zwaarden en speren het monster te lijf gaan.

Monster Hunter: World's dynamische wereld betekent dat er altijd onverwacht iets kan gebeuren. Een monster kan zich bij de strijd voegen of de grond valt onder je voeten vandaan. Het is een wereld die altijd wild en gevaarlijk blijft voelen, ook met vrienden.

Check hier onze volledige Monster Hunter: World review

Borderlands 3 (Image credit: 2K Games)

Borderlands 3 Knotsgekke actie De beste deals van vandaag Bekijken bij Bol.com Netherlands Bekijken bij CDKeys Bekijken bij Amazon Netherlands (NL) Redenen om te kopen + Ongelooflijk arsenaal aan wapens + Verrassend gevarieerde endgame + Diepe RPG-toepassing Redenen om te vermijden - Niet al te grappig - Gevechten met voertuigen zijn slecht uitgevoerd

Speelbaar op: PS4, PC en Xbox One

Online of lokale co-op? Beide

Gebaseerd op onze Borderlands 3 review geven we toe dat deze Borderlands niet onze favoriete Borderlands-game is. Wel vinden we deze het meest geschikt voor co-op-plezier.

In de kern is Borderlands een shooter, maar het spel bevat verschillende RPG-elementen als experience krijgen en je karakter levelen. De game, ontwikkeld door Gearbox Software en gepubliceerd door 2K Games, laat spelers op quests gaan om een tweeling bezeten door een cult te verslaan. De tweeling proberen de krachten van Pandora's Vaults te pakken te krijgen om ellende te starten.

Borderlands 3 kan in je eentje al voor veel lol zorgen, maar is nog beter met andere spelers. Je kunt kiezen uit vier karakters en kan split-screen spelen tot drie spelers of online.

Check hier onze volledige Borderlands 3 review

Minecraft (Image credit: Microsoft/Mojang)

Minecraft Een pixelwereld van plezier De beste deals van vandaag Bekijken bij CDKeys Bekijken bij Amazon Netherlands (NL) Bekijken bij Nedgame.nl Redenen om te kopen + Plezier voor alle leeftijden + Talloze manieren om te spelen + Een speeltuin aan creativiteit Redenen om te vermijden - Sommigen vinden het saai

Speelbaar op: PS4, pc, Nintendo Switch, Xbox One, Android en iOS

Online of lokale co-op? Beide, maar split-screen is exclusief voor consoles met bepaalde edities van de game

Wellicht had je al verwacht dat deze game op de lijst zou staan. Het is de ultieme co-op-ervaring, waarin spelers blokken pakken en werelden samen bouwen die enkel gelimiteerd zijn in fantasieën. De schoonheid van Minecraft is dat deze co-op gespeeld kan worden op verschillende platformen. De wereld kan bestaan op Windows 10, terwijl iemand even snel kan komen bouwen via een Android- of iOS-apparaat.

Natuurlijk kan je ook voor een hardcore speelervaring kiezen en de talloze pc-gebaseerde Minecraft-servers gebruiken via de Java-versie van de game. En de creaties die je ziet langskomen zijn verbazingwekkend, van het compleet namaken van een stad tot een volledige Starship Enterprise-D uit Star Trek: The Next Generation.

Ken je Minecraft nog niet, dan is het tijd om de mouwen op te stropen en aan de slag te gaan. Om het toch even kort uit te leggen: Minecraft is een blokkenbouw-simulator dat ogenzienlijk geen limieten kent.

Hoe is een sandbox-game zo'n wereldwijd fenomeen geworden? Lees de historie van Minecraft.

Fortnite Battle Royale (Image credit: Epic Games)

Fortnite Battle Royale Toet toet, stap in de Battle Bus! De beste deals van vandaag Bekijken bij CDKeys Bekijken bij CDKeys Redenen om te kopen + Kleurrijke wereld + Plezierige strijd + Unieke bouwmechaniek Redenen om te vermijden - Kan lastig bij te houden zijn

Speelbaar op: PS5, Xbox Series X, Xbox Series S, PS4, PC, Nintendo Switch, Xbox One, iOS en Android

Online of lokale co-op? Online

Fortnite is gigantisch gegroeid sinds de game werd uitgebracht in 2017, en het is vrij snel te zien waarom de game zo populair is. De gratis battle royale-game biedt spelers een energieke en plezierige online multiplayer-ervaring, zowel in je eentje als met vrienden. De bouwmechaniek onderscheidt het spel van de concurrentie.

Fortnite is een onderdeel van pop culture geworden, met goede reden: het is plezierig, vlug en velen spelen het of hebben het gespeeld. Bovenal is het een concept dat iedereen begrijpt: blijf als laatste over om te winnen.

Check hier onze definitieve Fortnite Battle Royale review

Apex Legends (Image credit: Respawn Entertainment)

Apex Legends Een legende in de maak De beste deals van vandaag Bekijken bij CDKeys Bekijken bij CDKeys Bekijken bij CDKeys Redenen om te kopen + Fijne, soepele gameplay + Geniaal Ping-systeem + Fantastische lineup van karakters Redenen om te vermijden - Een aantal wapens mogen opgefrist worden - Battle Pass biedt niet veel extra's

Speelbaar op: PS5, Xbox Series X, Xbox Series S, Nintendo Switch, PS4, PC, Xbox One, iOS en Android

Online of lokale co-op? Online

Apex Legends is een andere kandidaat voor de battle royale-kroon. De game is ontwikkeld door Respawn Entertainment en speelt zich af in het universum van Titanfall. Apex Legends is een squad-gebaseerde game waar teams het opnemen tegen 57 andere spelers om loot te verzamelen en als laatste over te blijven.

In tegenstelling tot Fortnite en PUBG heeft Apex Legends classes, welke allemaal worden gepresenteerd door een uniek karakter (beeld je een mix in van Fortnite en Overwatch en dan kom je aardig in de buurt).

Apex Legends is de perfecte battle royale voor wie het doel van het genre bevalt maar zich niet kan vinden in het bouwen in Fortnite of het fanatisme in PUBG. En het grote voordeel van Apex: de game is gratis. Met verschillende classes, talenten en tijdelijke events brengt het spel een dynamische ervaring zo naar je apparaat.

Lees hier onze Apex Legends review

Gears 5 (Image credit: The Coalition)

Gears 5 Nog altijd soepel De beste deals van vandaag Bekijken bij CDKeys Bekijken bij Amazon Netherlands (NL) Redenen om te kopen + Visueel betoverend + Talloze multiplayer-modi + Nieuwe mechanics laten het fris aanvoelen Redenen om te vermijden - Open wereld-elementen voelen niet correct aan - Geeft geen invulling aan het verhaal

Speelbaar op: Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One en pc

Online of lokale co-op? Beide

Gears 5 is fantastisch, en zelfs nog beter als je gebruik maakt van de co-op-mogelijkheid. Als je nog geen Gears-ervaring hebt, is het enige dat je moet weten dat het een third-person-shooter is met een shot aan adrenaline.

Spelers kruipen voor het eerst in de huid van Kait Diaz, wie na de gebeurtenissen in Gears of War 4 probeert te leven met de kennis dat haar moeder is overleden. Ze komt achter de onheilspellende zijde van haar familie en dealt met haar eigen persoonlijke bagage. Ondertussen wordt de mensheid wederom bedreigd: dit keer door de Swarm, de opvolger van de Locust-horde.

Niet alleen kan je door de game-campaign heen met een vriend of vriendin, je kan ook met anderen een team vormen in de multiplayer horde-modus, escape-modus of versus-matches.

Lees onze Gears 5 review voor meer informatie

(Image credit: Future)

Rainbow Six Extraction Gillen, schieten, overwinnen Redenen om te kopen + Gevuld met interessante concepten + Interessant management-element + Overtuigende, huiveringwekkende sfeer Redenen om te vermijden - Sommige missies blijven zich herhalen - Mist een overkoepelend verhaal

Speelbaar op: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X en S, pc, Google Stadia

Online of lokale co-op? Online

Deze co-op-game mag dan drie sterren van ons hebben gekregen, het staat vast dat dit een plezierige co-op-ervaring biedt. De unieke shooter werd op 20 januari 2022 uitgebracht en is ontwikkeld door Ubisoft. Fans van Rainbow Six Siege zullen hun favoriete operators uit de geliefde game herkennen, maar er is een twist: er wordt niet tegen elkaar gestreden, maar tegen Archaeans: aliens die de aarde willen vernietigen.

Kies een operator die past bij de missie en aansluit bij wat je co-op-partner(s) kiezen. Per ruimte zijn er objectives om te voltooien, van enkel aliens doden tot nesten opblazen. Dit kan flink uitdagend worden: heb je damage gevangen eerder in de missie, kan dit zomaar een worsteling creëren voor later. Mix de uitdaging met de elektro-gotische soundtrack en griezelige sfeer en je hebt een cocktail om van te gillen, lachen en schreeuwen.