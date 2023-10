Google Pixel Buds (en andere oordopjes) kunnen in de toekomst je hartslag meten

In een nieuwe blogpost onthult Google dat het een manier heeft ontdekt om je hartslag te meten via oordopjes met noise-cancelling. De methode heet Audioplethysmografie (APG) en maakt gebruik van een "ultrasoundsignaal met lage intensiteit" via de luidsprekers. Het signaal kaatst dan rond in de gehoorgang en stuurt de echo terug naar de ingebouwde feedbackmicrofoons. De echo's worden op hun beurt beïnvloed door "kleine verplaatsingen van de gehoorgang en trillingen van de hartslag".

Google was in staat om zowel de hartslag binnen het feedbacksignaal als de hartslagvariabiliteit te detecteren. Het legt in zijn bericht uit dat de gehoorgang "een ideale locatie is voor gezondheidsdetectie" dankzij alle bloedvaten die erdoorheen lopen.

(Image credit: Google Research)

Verrassend nauwkeurig

Als onderdeel van het onderzoek voerde Google twee onderzoeksrondes uit met in totaal 153 deelnemers. Hun resultaten tonen aan dat de ANC-oordopjes in staat waren om nauwkeurig hartslagen te detecteren met een lage foutmarge van ongeveer 3,21 procent. Blijkbaar konden de apparaten hun taak volbrengen, zelfs als er muziek werd afgespeeld en geluid van buitenaf naar binnen kwam. Bovendien wordt de technologie niet beïnvloed door verschillende huidtinten of gehoorganggroottes. De resultaten waren steeds consistent.

APG is niet perfect omdat het sterk verstoord zou kunnen worden door lichaamsbewegingen, wat de implementatie in toekomstige apparaten kan beperken. Google blijft echter hoopvol omdat het gelooft dat deze technologie beter geschikt is voor oordopjes dan een elektrocardiogram (ECG), wat we steeds meer zien in smartwatches en activity trackers. De reden waarom dit laatste niet is toegevoegd aan koptelefoons is omdat het kosten, gewicht, stroomverbruik, ontwerpcomplexiteit en uitdagingen met betrekking tot de vormfactor zou veroorzaken.

Er is nog werk aan de winkel

De vraag is nu of we APG zullen zien in de volgende generatie Pixel Buds of andere oordopjes? Misschien. Het heeft in ieder geval veel potentieel voor gezondheidsbewuste gebruikers die hun hartslag willen registreren zonder Pixel Watch 2 of andere smartwatch. Google beweert zelfs dat het in staat was om ANC-oordopjes te laten werken met APG na een eenvoudige software-update. Dus waar wachten we nog op?

Als je het volledige artikel op Google Research leest, zijn de volgende belangrijke stappen het verbeteren van de prestaties van APG bij (sport)activiteiten, zoals wandelen, gewichtheffen en boksen. Het team achter APG hoopt ook dat de bevindingen kunnen worden gebruikt in andere experimenten.

Google legt uit dat koptelefoons en oordopjes met noise-cancelling "feedback- en feedforwardmicrofoons" gebruiken. Deze microfoons kunnen nieuwe mogelijkheden te creëren voor andere toepassingen in de geneeskunde, van het monitoren van iemands ademhaling tot het diagnosticeren van gehooraandoeningen.