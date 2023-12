12 dagen kerst: win de Teufel Airy Sports TWS

TechRadar is in de kerststemming, daarom willen we al onze lezers de kans geven om leuke gadgets te winnen. Vandaag ligt er een pakketje van Teufel onder de kerstboom. Je maakt namelijk kans op de Teufel Airy Sports TWS ter waarde van 150 euro. In aanloop naar kerst geven we elke dag een mooie technologieprijs weg aan één gelukkige winnaar, dus houd onze homepagina goed in de gaten de komende dagen.

Win de Teufel Airy Sports TWS

De Teufel Airy Sports TWS zijn draadloze, professionele in-ear sporthoofdtelefoons met een lineaire HD-driver, ruisonderdrukking (ANC) en IPX3-waterbestendigheid. Ze beschikken verder over Bluetooth 5.0 met AptX en AAC voor muziekstreaming in CD-achtige kwaliteit via Spotify, Amazon Music, YouTube, Apple Music, enzovoort.

De Airy Sports TWS hebben een diepe bas, lange batterijduur en een comfortabele pasvorm. Je kan de oortjes verder nog bedienen via het aanraakoppervlak. Tik op het Teufel-logo om het volume te wijzigen, gesprekken aan te nemen en de muziekbediening over te nemen. Op één batterijlading is het mogelijk de oortjes meer dan zeven uur te gebruiken. Met de oplaadcase loopt dit op tot meer dan 31 uur.

Doe mee en win!

Wij mogen één lezer blij maken met de Teufel Airy Sports TWS. Je kan heel eenvoudig je kans wagen door het deelnameformulier hieronder in te vullen (of hier te klikken).

Deelnemen kan vanaf 11 december om 12u 's middags tot 12 december, eveneens om 12u 's middags. Na afloop wordt de winnaar persoonlijk gecontacteerd.