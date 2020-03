Apple Premium Reseller Switch gered van de ondergang

Enkele maanden geleden verscheen het nieuws dat Apple Premium Reseller Switch op het randje van de afgrond stond. Het bedrijf was in 2019 niet langer winstgevend en zonder een overnemer had het noodgedwongen zijn 21 filialen in België definitief moeten sluiten.

Er is nu eindelijk witte rook voor Switch, aangezien de Franse verzekeraar SFAM een bod heeft geplaatst om het bedrijf over te nemen. De overname zelf zal op 20 maart officieel worden na een uitspraak van de rechtbank. Het is momenteel nog niet bekend hoeveel SFAM betaald heeft voor de overname.

Wat verandert er voor Switch-klanten?

Voor klanten van Switch gaat er normaal niets veranderen. De winkels blijven bestaan in hun huidige vorm en bieden dezelfde diensten aan. Je kan dus nog steeds naar een van de 21 Switch-winkels gaan op een iPhone, MacBook... te kopen en om Apple-producten te laten repareren.

Het Franse SFAM heeft met Switch wel een goede spelen in handen om zijn business in smartphone- en laptopverzekeringen uit te spelen. Als alles verloopt volgens plan, dan is de overname rond op 1 april 2020.