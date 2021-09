Recensione Xiaomi Mi Smart Air Fryer

Xiaomi Mi Smart Air Fryer: friggere con lo smartphone

Xiaomi è nota soprattutto per gli smartphone , ma in verità fa anche moltissime altre cose, compresa la friggitrice ad aria Xiaomi Mi Smart Air Fryer. Come le altre friggitrici dello stesso tipo, fa circolare aria calda intorno ai cibi per cuocerli, garantendo la stessa croccantezza di una frittura tradizionale, ma utilizzando molto meno olio, l’85% in meno secondo Xiaomi.

La versatilità dell’elettrodomestico permette non soltanto di friggere, ma anche cuocere, arrostire, disidratare e persino fermentare lo yogurt, grazie alla capacità di far scendere la temperatura fino a 40ºC. La capacità è di 3,5 litri e sono disponibili otto programmi con temperatura e durata cottura preimpostati per diversi tipi di cibo, ma è anche disponibile una modalità manuale.

Xiaomi Smart Air Fryer ha un corpo bianco lucido caratterizzato da un design minimalista, sbarazzandosi dei pulsanti in favore di una manopola con schermo da 1,8 pollici, utile per selezionare i preset ed accedere al menu delle impostazioni.

Può connettersi alla rete Wi-Fi di casa per cucinare tramite l’app diverse ricette con vari programmi preimpostati. L’elettrodomestico è anche compatibile con Alexa e Google Assistant.

Xiaomi Smart Air Fryer è la friggitrice ideale per chi ha voglia di fritto senza preoccuparsi troppo del girovita e vuole al tempo stesso usufruire della comodità che offre la tecnologia odierna, come il controllo remoto.

Xiaomi Mi Smart Air Fryer prezzo e disponibilità

Xiaomi Mi Smart Air Fryer è presente sul sito sito di Mi Store Italia ma non è effettivamente acquistabile. La si trova facilmente altrove però, per esempio su Amazon a €99,90 .

Design e funzionalità

Xiaomi Mi Smart Air Fryer è un apparecchio compatto che misura 33,5 x 25,2 x 30,4 cm (altezza x larghezza x profondità), il corpo è caratterizzato da una finitura bianco lucida. La manopola con display da 1,8 pollici include otto programmi per cibi come patatine fritte, ali di pollo e gamberi, con temperatura e tempi di cottura predefiniti. La pressione della manopola permette la selezione del programma desiderato o l’accesso al menù.

La modalità manuale consente di intervenire sulla temperatura e sul tempo di cottura. È possibile cuocere dai 40° ai 200° impostando un timer fino a 24 ore. Selezionando la temperatura massima sarà tuttavia soltanto possibile cuocere per un’ora. È anche possibile programmare l’inizio di cottura 24 ore prima, lasciando il cibo dentro il cestello.

Mi Smart Air Fryer viene fornita con cestello e griglia di frittura che possono essere utilizzati per creare due ripiani all'interno, friggendo più quantità di cibo alla volta. Gli accessori sono tutti lavabili in lavastoviglie, mentre la capacità di 3,5 litri, secondo Xiaomi, basta per un massimo di cinque persone.

Oltre alla frittura ad aria, la friggitrice può arrostire, cuocere, disidratare e fermentare lo yogurt, dimostrandosi così un prodotto molto versatile come altri modelli disponibili nel mercato.

Connettendosi al WiFi di casa, Xiaomi Mi Smart Air Fryer può essere controllata da remoto con uno smartphone tramite l'app Xiaomi home o gli assistenti vocali Alexa e Google. L’app permette di scegliere fra 100 ricette da cucinare.

Prestazioni

Xiaomi Mi Smart Air Fryer permette di friggere delle ottime patatine sia a stick che chips. La ricetta per queste ultime richiede 2 cucchiai di olio per un totale di 500g di patatine. Sebbene sia una quantità notevolmente ridotta rispetto a quella richiesta da una frittura tradizionale, è comunque superiore ad altre friggitrici ad aria come Instant Pot Vortex Plus.

Per ottenere una buona croccantezza è tuttavia necessario allungare il tempo di cottura del programma preimpostato da 15 a 25 minuti. Il risultato sono delle patatine per la maggior parte croccanti fuori, soffici al punto giusto all’interno ed uniformemente dorate.

Per il cibo congelato la friggitrice non possiede tuttavia un programma preimpostato e in quel caso bisognerà utilizzare una delle ricette dell’app. Alcune di queste non hanno sfortunatamente un promemoria che ricordino di girare il cibo, una caratteristica invece presente sui programmi della stessa friggitrice.

Il tempo di cottura si è rivelato sottostimato anche per le ali di pollo, dove soli 15 minuti non sono sufficienti per garantire una buona croccantezza e cottura, sebbene la carne fosse comunque gustosa.

Xiaomi Mi Smart Air Fryer è infine una fra le friggitrici più silenziose fra quelle disponibili, con soli 57dB di rumore prodotto, che equivalgono al leggero ronzio di un frigorifero.

Xiaomi Mi Smart Air Fryer: acquisto per voi valido?

Compratela se….

Volete una friggitrice ad aria compatta Con le sue dimensioni, Mi Smart Air Fryer è una delle friggitrici ad aria più compatte che potete comprare. Ideale se lo spazio del piano di lavoro della cucina è ridotto.

Volete controllare la friggitrice da remoto Grazie al WiFi, è possibile controllare la friggitrice comodamente da remoto, tramite smartphone o assistenti vocali come Alexa o Google.

Prediligete la silenziosità Con un ronzio paragonabile ad un frigorifero, Mi Smart Air Fryer è una delle friggitrici più silenziose sul mercato.

Non compratela se….

Cucinate spesso per molte persone 3,5 litri è una capacità insufficiente se cucinate solitamente per più di 5 persone.

Cucinate spesso ali di pollo Mentre Mi Smart Air Fryer eccelle nella cottura delle patatine fritte, si rivela un po inadeguata per le ali di pollo. Non acquistatela se siete soliti a cucinarle.

Dimenticate di girare il cibo Mi Smart Air Fryer ha un promemoria per girare il cibo, ma solo nei programmi integrati, mentre non tutte le ricette dell’app avranno a disposizione questa funzionalità.