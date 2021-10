Recensione Philips Airfryer XXL HD9650/90

LE MIGLIORI OFFERTE DI OGGI 1.176,38 € Da Amazon

Philips Airfryer XXL HD9650/90: grandi dimensioni per tante porzioni

Philips Airfryer XXL HD9650/90 è uno dei modelli di fascia alta offerti da Samsung, nonché una contendente fra le migliori friggitrici ad aria in commercio. La friggitrice ha un corpo nero lucido ed è sempre in grado di garantire una doratura omogenea per patatine e ali di pollo.

Da tempo Philips è ben nota per i suoi elettrodomestici da cucina e nell’ultimo decennio si è cimentata nella produzione di friggitrici ad aria, diventando un marchio di riferimento per questa tipologia.

Utilizzando l’aria calda per friggere o cuocere uniformemente il cibo, l’olio utilizzato è minore rispetto una friggitrice tradizionale, Airfryer XXL HD9650/90 utilizza il 90% di olio in meno, secondo Philips. La tecnologia Fat-removal può inoltre ridurre il grasso attraverso un inserto aggiuntivo a forma di stella marina posto tra il cestello e il cassetto, che appunto separa e intrappola il grasso durante la cottura.

La capacità di Philips Airfryer XXL HD9650/90 è di 1,4kg e permette, secondo l’azienda, di cucinare fino a 6 porzioni. Oltre alla frittura è anche possibile cuocere, grigliare, arrostire e riscaldare il cibo.

Sono presenti 5 programmi preimpostati con temperature predefinite per la cottura di surgelati, pollo, pesce e dolci, ma sarà necessario selezionare manualmente il tempo di cottura. È invece possibile intervenire su entrambi i parametri attraverso la modalità manuale, accessibile con la manopola centrale e i pulsanti posti su entrambi i lati dello schermo LED.

Airfryer XXL HD9650/90 di Philips è ideale per chi cucina spesso per più persone. Nonostante il prezzo vale la pena acquistarla se cercate una friggitrice che garantisca un’ottima cottura senza grassi.

Philips Airfryer XXL HD9650/90 prezzo e disponibilità

Philips Airfryer HD9650/90 è disponibile all’acquisto ad un prezzo di 279,99€ su Amazon e sul negozio online di Philips, tra gli altri.

Design

Philips Airfryer XXL HD9650/90 è una friggitrice ad aria abbastanza grande. Misura infatti 43,3 x 32,1 x 31,5 cm (profondità x larghezza x altezza), occupando un bel pò di spazio sul piano di lavoro. La capienza del cestello è di 1,4kg, sufficiente per cucinare 6 porzioni, secondo Philips. Ciò rende questo modello una fra le più capienti friggitrici ad aria disponibili.

Il corpo è caratterizzato da una forma arrotondata in nero lucido abbastanza elegante. Il cestello è contenuto in un cassetto estraibile tramite una maniglia ed è lavabile in lavastoviglie, insieme all’inserto per la rimozione del grasso e al cassetto stesso.

Oltre alla frittura ad aria, HD9650/90 può anche cuocere, grigliare, arrostire e riscaldare il cibo. Il pannello anteriore include uno schermo LED con sotto una manopola per la regolazione della temperatura e del tempo di cottura, oltre a cinque programmi predefiniti per cucinare cibi surgelati, carne, pesce, pollo intero e persino torte. Una funzione di riscaldamento, permette anche di mantenere caldo il cibo per 30 minuti, mentre per la cottura si può procedere un’ora alla volta. La temperatura massima raggiungibile è di 200ºC.

Un ricettario con più di 30 ricette per piatti salati e dolci, insieme all’app NutriU disponibile per iOS e Android, accompagnano Philips Airfryer XXL HD9650/90. Il libretto delle ricette include anche suggerimenti per tempi di cottura e temperature relativi ad una gamma di cibi diversi. Il ricettario, nel momento in cui scriviamo, non è stato tradotto in Italiano.

Prestazioni

Philips Airfryer XXL HD9650/90 ci ha lasciati colpiti per la croccantezza che riesce a dare a patatine fritte tagliate sia a stick che chips (congelate) e ali di pollo.

Per cucinare le patatine fatte in casa, il ricettario consiglia di passare per 10 minuti nella friggitrice ad aria, a 100 gradi per asciugarle; poi vanno passate nell’olio e cotte per altri 25 minuti. Con questo metodo però ci sono venute croccanti dentro e fuori, ma noi le volevamo morbide dentro.

Siamo riusciti a ottenere il risultato che volevamo, croccanti fuori e morbide dentro, asciugando le patatine semplicemente con un panno e poi cuocendole come indicato.

A differenza di altre friggitrici ad aria, come Instant Vortex Plus 6-in-1, sarà necessario usare l'olio per le ali di pollo ed altri cibi. La quantità d’olio indicata è la stessa delle patatine fatte in casa, un cucchiaio ogni 500 grammi.

Usando un po’ d’olio extra il cibo viene più croccante, ma si tratta pur sempre di grasso aggiuntivo, il che è un po’ in contrasto con una tecnologia pensata invece proprio per ridurre i grassi.

Cucinando invece delle patatine congelate, la friggitrice riesce a raggiungere un ottimo risultato già usando il programma dedicato, che indica una temperatura ma non un tempo. Le abbiamo lasciate per 15 minuti, trovando che il risultato era ottimo.

Philips Airfryer XXL HD9650/90 ha fatto registrare durante l’uso 60,9 dB di rumore, equivalenti ai livelli di una lavastoviglie, il che non è troppo rumoroso anche se di certo la friggitrice non è una fra le più silenziose.

La pratica funzione di riscaldamento inclusa può mantenere la temperatura del cibo fino a 30 minuti, ma manca di promemoria che ricordi di estrarlo dal cestello. Può quindi risultare un po scomoda se tendete a dimenticarlo.

Philips Airfryer XXL HD9650/90: la friggitrice ad aria adatta a voi?

Compratela se…..

Cucinate per molte persone Grazie al cestello da 1,4Kg, Philips Airfryer XXL HD9650/90 è ideale se cucinate solitamente tante porzioni per una vasta tavola.

Volete tenere d’occhio il colesterolo ma amate la frittura Nonostante la friggitrice lasci un po d’olio nei cibi cotti, questo è comunque di gran lunga inferiore alla quantità solitamente presente con una frittura tradizionale.

Cercate una friggitrice ad aria facile da usare Il cestello della Philips Airfryer XXL HD9650/90 è all’interno di un cassetto facilmente estraibile grazie alle apposite guide e alla comoda maniglia anteriore.

Non compratela se…..

Avete un budget ridotto La buona croccantezza che la friggitrice riesce a dare ai cibi ha un costo un po’ alto, se volete spendere meno dovrete optare per modelli più economici, come Xiaomi Mi Smart Fryer .

Siete a corto di spazio Nonostante la tecnologia di riduzione dei grassi, XXL HD9650/90 è abbastanza….grassa! Se avete poco spazio nel piano di lavoro della cucina dovrete cercare un modello più compatto.

Vi scordate di girare il cibo Se non siete abituati a ricordare le cose, Philips Airfryer XXL HD9650/90 non offre purtroppo un promemoria per girare il cibo. Cercate quindi altre friggitrici se volete evitare di bruciarlo!