Recensione Moulinex EASY FRY & GRILL (EZ505D)

La Moulinex EASY FRY & GRILL è una friggitrice ad aria tra le più apprezzate, in questo momento, grazie a un eccellente rapporto qualità/prezzo. Questo perché è molto capiente, con un cestello da ben 4,2 litri, ma anche versatile, grazie alla funzione grill che permette di ottenere una buona cottura alla griglia. Come la Cosori 4.7 , è un prodotto “non smart”, cioè senza connessione Wi-Fi né applicazioni da scaricare. Fa una cosa sola e la fa nel migliore dei modi, e tanto basta.

Disponibilità e prezzo

La Moulinex EASY FRY & GRILL è in commercio da diverso tempo ormai, e la si trova facilmente sul sito ufficiale Moulinex (Si apre in una nuova scheda), su Amazon (Si apre in una nuova scheda) e prezzo i principali rivenditori. Il prezzo di riferimento ufficiale è pari a €159,99.

Si tratta di un prezzo un po’ alto per un prodotto di questa categoria, ma fortunatamente il prezzo reale è più basso. Nel momento in cui scriviamo Moulinex la propone a 139 euro, e su Amazon la trovate allo stesso prezzo.

Per €139 la Moulinex EASY FRY & GRILL è sicuramente più allettante, e comincia ad avere un rapporto qualità/prezzo interessante. Tuttavia anche a questo prezzo la Moulinex EASY FRY & GRILL non riesce ad essere l’opzione più vantaggiosa, nella sua categoria.

La Cosori 4.7 infatti costa ancora un po’ meno, e addirittura ci sono concorrenti che allo stesso prezzo arrivano a 5,5 litri. Moulinex riesce a competere grazie a una buona qualità generale, ma sul prezzo i concorrenti riescono ancora fare qualcosa di meglio.

Design

La Moulinex EASY FRY & GRILL ha un design moderno ed elegante, la presenza di inserti cromati e dello schermo digitale la fa apparire come un prodotto premium, qualcosa di un po’ più “lussuoso” rispetto ad altri prodotti nella stessa fascia di prezzo. Dal punto di vista estetico, in effetti, è una friggitrice un po’ più bella rispetto ai concorrenti.

La parte frontale superiore ospita il pannello di controllo. Intuitivo e di facile utilizzo, offre 8 programmi preimpostati che consentono di cucinare rapidamente patatine fritte, nuggets, pizza, carne o pollo arrosto, pesce, verdure e dessert. In ogni caso, è possibile modificare la temperatura (fino a 200 gradi) e il tempo. È anche possibile scegliere tra due modalità principali: frittura ad aria e grill. Usando la funzione Grill e la griglia inclusa, è possibile ottenere un discreto “effetto barbecue”. La griglia interna, in alluminio pressofuso, è l’unico accessorio che troverete incluso nella confezione.

La maniglia per estrarre il cestello è ben dimensionata e comoda da impugnare, ma non c’è un sistema che la blocchi in posizione. Il cestello stesso scorre in posizione senza particolari sforzi.

L’ingombro è nella media, ma con una base che occupa 36x27 potrebbe non essere del tutto semplice posizionarla sul piano di lavoro in cucina. Probabilmente dovrete spostare qualcosa per fare posto. Se non altro, potete infilarla sotto a una mesola (è alta 33 cm), senza perdere accesso al pannello di controllo, come accade con una delle ultime Cosori che abbiamo provato.

Le parti interne non sono lavabili in lavastoviglie, il che potrebbe essere una seccatura per qualcuno. Come tutte le stoviglie con finitura antiaderente, infatti, un lavaggio troppo aggressivo rischia di rovinare la superficie e comprometterne la funzionalità. Così Moulinex, come molti produttori, si mette al riparo sconsigliando ufficialmente la lavastoviglie. Detto questo, se la vostra lavastoviglie ha un ciclo delicato (quello per i bicchieri), che non vada oltre i 50 gradi di temperatura, forse si può rischiare.

Guardando all’interno, il cestello da 4,2 litri si può descrivere come di dimensioni medio-grandi. Ci stanno tranquillamente quattro porzioni, occasionalmente anche cinque (ma nessuno potrà fare il bis).

Esperienza d’uso

La Moulinex EASY FRY & GRILL fa quello che ci si aspetta, nel modo corretto. Raggiunge rapidamente la temperatura impostata e permette di ottenere la cottura ideale, sin dai primi tentativi. Come friggitrice ad aria mantiene le promesse.

Ottima la presenza di ben due programmi per la pasticceria, uno per la cottura di impasti duri (il simbolo dei biscotti) e uno per gli impasti semiliquidi (il pancake). Se avete l’abitudine di prepare dolci, biscotti e simili, la La Moulinex EASY FRY & GRILL potrebbe essere una gran bella soluzione; anche se le dimensioni del cestello potrebbero costringervi a fare un po’ troppe infornate.

Tuttavia ha un paio di limiti di cui tenere conto. Il range di temperature è limitato: da 80 a 200 gradi. Verso il basso, non permette di fare alcune cose che richiedono basse temperature, come l'essiccatore - ma è una cosa che in teoria dovrebbe essere possibile. Verso l’altro, la temperatura massima potrebbe non essere sufficiente per alcune cose, ad esempio se volete far cuocere del pane ci vorrebbe un po’ più di calore.

Altro dettaglio di cui tenere conto, la La Moulinex EASY FRY & GRILL è un po’ più rumorosa rispetto ad altri prodotti. Il tempo si può impostare su un’ora al massimo, quindi per cotture più lunghe bisogna essere presenti per aggiungere i minuti che vi servono.

Ottima invece la presenza della funzione GRILL, che si rivela utile per ottenere una bella doratura dei cibi; 5 minuti a fine cottura permettono di servire un piatto più bello esteticamente e più gustoso.

Se non siete già esperti con questo tipo di prodotti, potreste sentire la mancanza di un libro di ricette incluso nella confezione. Sicuramente ci sarebbe piaciuto averlo, ma se non altro l’applicazione di Moulinex tenta di essere un sostituto.

L’applicazione tuttavia è un po’ macchinosa, e per vedere le ricette bisogna per forza indicare di avere un prodotto compatibile, anche se non è vero. E bisogna creare un account Moulinex. Un po’ troppo fastidioso, e alla fine si fa prima a prendersi un libro di ricetta o a consultare un sito web qualunque.

La La Moulinex EASY FRY & GRILL, infine, non è smart. Quindi non si collega a una companion app, e dunque non potrete ricevere notifiche sul telefono (quindi bisogna restare in zona per sentire i beep della friggitrice stessa), né scaricare programmi aggiuntivi, né fare altre modifiche.

La Moulinex EASY FRY & GRILL, ne vale la pena?

La Moulinex EASY FRY & GRILL è una valida friggitrice ad aria, con spazio per circa quattro porzioni e otto programmi predefiniti che permettono di fare più o meno qualunque cosa. È semplice da usare e dà buoni risultati, ma ha qualche limite.

Compratela se …

Volete un prodotto semplice Con la Moulinex EASY FRY & GRILL non ci sono fronzoli. Si inizia a cucinare 5 minuti dopo aver aperto la scatola, ed è tutto estremamente facile da capire. Niente programmi secondari, niente funzioni avanzate, niente app. Si cucina e ci si mette a tavola

Non fate mai più di quattro porzioni La Moulinex EASY FRY & GRILL ha un cestello da 4,2 litri, che non è molto piccolo ma … nemmeno molto grande. Nella maggior parte dei casi potrete cucinare comodamente tre o quattro porzioni di cibo, e potreste finire per usarla tutti i giorni al posto di forno e fornelli.

Ci tenete all’estetica In cucina si dice che anche l’occhio vuole la sua parte, e questo è vero anche per gli elettrodomestici. I dettagli cromati della Moulinex EASY FRY & GRILL la rendono un oggetto bello da vedere, che a prima vista può sembrare un prodotto premium, di fascia superiore rispetto a ciò che realmente è …

Non compratela se …

Volete un range di temperature esteso La Moulinex EASY FRY & GRILL si scalda da 80 a 200 gradi, quindi ci sono cose che semplicemente non si possono fare. Se volete cuocervi il pane in casa oppure essiccare la vostra frutta, non è il prodotto che fa per voi.

Volete preparare dosi abbondanti Un cestello da 4,2 litri potrebbe non bastare in alcune situazioni. Sono quattro porzioni “giuste” o meno, a seconda del tipo di cibo. Se avete bisogno di preparare quantità maggiori, dovreste guardare modelli diversi e più capienti.