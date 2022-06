L'accessorio per i pavimenti duri non è completamente stabile

Can’t stand up on its own

Non resta in piedi da solo

Il pulsante per cambiare la potenza è in una posizione scomoda

Eufy HomeVac S11 Infinity è un aspirapolvere wireless dotato di molti accessori che lo rendono versatile e adatto a varie superfici. Può essere utilizzato anche in modalità portatile, e la confezione include una seconda batteria per non rischiare mai di rimanere a corto di autonomia in mezzo a una sessione di pulizie. L'aspirazione non è all'altezza di altri aspirapolvere wireless top di gamma, ma questo costa la metà, quindi il rapporto qualità-prezzo non lascia insoddisfatti.

Eufy HomeVac S11 Infinity: recensione breve

Eufy HomeVac S11 Infinity è un aspirapolvere senza fili di Eufy by Anker, un marchio di prodotti per la casa che ha acquisito una certa popolarità negli ultimi anni. Offre una serie di dispositivi per la cura dei pavimenti, tra cui vari robot aspirapolvere

Eufy HomeVac S11 Infinity è il top di gamma tra gli aspirapolvere proposti dal brand, con un potenziale in grado di competere con i migliori aspirapolvere senza fili sul mercato. Nonostante la buona qualità, il prezzo è decisamente economico se confrontato con molti altri modelli. Oltre a pulire i pavimenti, Eufy HomeVac S11 Infinity è adatto alle faccende più varie, come anche l'aspirazione delle ragnatele negli angoli più alti della casa. Ci sono molti accessori utili, come la mini-spazzola motorizzata, lo strumento per fessure lungo, lo strumento per fessure 2-in-1 e il tubo flessibile di prolunga per raggiungere anche i punti più difficili.

Il grande vantaggio di questo aspirapolvere è che include due batterie, in modo da poter usare quella di riserva mentre l'altra si ricarica. Questo riduce il rischio di rimanere senza autonomia nel mezzo di una sessione di pulizie.

In fase di test abbiamo constatato una buona aspirazione, anche se non potente quanto quella di altri top di gamma. L'ampia selezione di accessori rende questo aspirapolvere molto versatile e adatto a pulire tutte le superfici. É ideale per aspirare polvere e sporco dalle superfici dure, ma si comporta bene anche nelle case più affollate dove vivono cani e bambini, a patto di usare la massima potenza (che garantisce un massimo di 16 minuti di aspirazione anche cambiando la batteria).

Eufy HomeVac S11 Infinity: prezzo e disponibilità

Prezzo di listino: 299,99€

Eufy HomeVac S11 Infinity è disponibile in Italia al prezzo di listino di 299,99€ per l'unica configurazione commercializzata. Non sono infatti disponibili versioni meno costose che non includono la batteria aggiuntiva e alcuni accessori secondari.

Eufy HomeVac S11 Infinity: design

Molti accessori utili

Filtri lavabili

Luci a LED nella testina della spazzola

HomeVac S11 Infinity ha dimensioni abbastanza standard: con la testina principale attaccata, misura 110 x 25,5 x 24 cm (h x w x d). Il corpo principale senza accessori pesa solo 1,7 kg.

Configurarlo e utilizzarlo è decisamente intuitivo. La vaschetta raccoglipolvere offre una buona capacità di 0,65 litri e si può svuotare direttamente nel cestino semplicemente premendo il pulsante.

La testina principale è dotata di una spazzola più dura e una più morbida, indicata per le superfici dure più delicate. In aggiunta c'è una mini-spazzola motorizzata perfetta per materassi e rivestimenti in tessuto, oltre a moquette e spazi ristretti come scale e gradini.

Lo strumento per fessure 2-in-1 e il tubo flessibile di prolunga rendono questo versatile aspirapolvere perfetto da usare anche in modalità portatile per pulire gli spazi in alto. Tutti gli accessori (tranne la prolunga e una delle due spazzole per superfici dure) possono essere riposti nel supporto da montare a parete.

L'aspirapolvere si attiva tramite un interruttore sulla maniglia, che deve essere mantenuto premuto per tutta la durata delle pulizie. La modalità di aspirazione predefinita è quella di potenza media, ma con il pulsante posizionato sopra si può passare agevolmente da un livello di potenza all'altro.

La manutenzione dell'elettrodomestico è piuttosto semplice. Basta svuotare il serbatoio regolarmente, mentre filtri e spazzole sono lavabili: non ci sarò bisogno di acquistarne di nuovi.

Eufy HomeVac S11 Infinity: prestazioni

Accessori facili da collegare

Buona potenza di aspirazione al massimo

Non sempre facile da svuotare

Eufy HomeVac S11 Infinity si comporta bene durante l'aspirazione, anche se naturalmente i risultati migliori si ottengono alla potenza massima. Siamo rimasti impressionati dalla quantità di sporco rimossa dai nostri tappeti. Per la rimozione della polvere e dello sporco giornaliero è sufficiente la modalità standard, soprattutto sui pavimenti duri. I LED hanno facilitato il lavoro, illuminando anche gli angoli bui per assicurare una pulizia perfetta in tutta la casa.

HomeVac S11 Infinity aspira perfettamente quando spinto in avanti, ma quando lo si riporta verso di sè tende a rilasciare dei residui non totalmente aspirati. Negli angoli dei pavimenti si ottengono ottimi risultati, ma quando si alza l'aspirapolvere per arrivare agli angoli e spigoli del soffitto si rivela meno efficace.

Si tratta di un aspirapolvere leggero e semplice da manovrare, sia in prossimità degli angoli che sui tappeti. Abbiamo notato che su un tappeto piuttosto spesso la testina standard non rimaneva stabile, e anche alla massima potenza l'aspirapolvere non è riuscito a rimuovere efficacemente tutto lo sporco più profondo delle fibre del tappeto.

Dopo un po', tenere premuto l'interruttore di accensione può risultare scomodo. Per aspirare fino a due stanze, invece, non c'è nessun problema. Avremmo preferito che il pulsante per regolare la potenza fosse posizionato più vicino all'interruttore, ma non è un difetto particolarmente grave.

Quando usato in modalità portatile, Eufy HomeVac S11 Infinity si comporta molto bene nel pulire le scale. Grazie a tutti gli accessori in dotazione può svolgere i compiti più disparati, compresa la pulizia dell'automobile.

Aprire la vaschetta raccoglipolvere è molto semplice, ma lo sporco non sempre centra alla perfezione il cestino. A volte abbiamo dovuto aiutarci con le mani per svuotarla completamente, il che ha reso l'operazione meno pulita di quanto avremmo desiderato. Anche rimuovere i filtri per lavarli è molto facile. Nonostante peli e capelli tendano ad arrotolarsi abbastanza velocemente intorno alla spazzola, rimuoverli e lavarla non è un lavoro complicato.

Eufy HomeVac S11 Infinity: autonomia

Due batterie

Fino a 40 minuti di autonomia per batteria

Ricarica in 3 ore e mezzo

Eufy afferma che una batteria dura 8 minuti con la potenza al massimo, 25 minuti in modalità standard e 40 minuti in modalità eco. Ne abbiamo testato la potenza, e in effetti con le impostazioni al massimo l'aspirapolvere è durato esattamente 8 minuti. Il vantaggio di avere una seconda batteria è che non rischierete mai di rimanere a corto di autonomia nel mezzo delle pulizie.

Il cavo di ricarica si collega direttamente alla batteria, che se lo preferite può essere rimossa.

Dovrei acquistare Eufy HomeVac S11 Infinity?

Compratelo se...

Volete un aspirapolvere wireless a lunga durata Grazie alla batteria aggiuntiva, esaurire l'autonomia di questo aspirapolvere inaspettatamente non sarà facile.

Avete pavimenti delicati Eufy HomeVac S11 Infinity include una spazzola morbida per le superfici delicate.

Avete un piccolo budget Questo modello costa la metà rispetto agli aspirapolvere wireless top di gamma sul mercato, ma ha molti accessori e garantisce buone prestazioni.

Non compratelo se..

Volete un interruttore on/off Questo aspirapolvere è dotato di un interruttore che va tenuto premuto sempre durante la pulizia. Se volete premerlo solo una volta e non pensarci più, dovrete scegliere un altro modello.

Volete molta potenza HomeVac S11 Infinity offre una potenza discreta, ma ci sono aspirapolvere più performanti in circolazione. Se la vostra situazione domestica necessita di una spinta in più, questo aspirapolvere non fa per voi.