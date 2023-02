La bottiglia per frullati da viaggio non è fissata bene

Amzchef ZM5003 è un ottimo frullatore economico in grado di svolgere la maggior parte delle operazioni base. Tuttavia, le sue lame non sono altrettanto efficaci nella gestione dei cibi congelati e il contenitore da viaggio continua a staccarsi dalla base. In ogni caso, vale la pena di prenderlo in considerazione se avete un budget limitato.

Amzchef ZM5003: recensione breve

Il frullatore Amzchef ZM5003 si colloca in una fascia di prezzo in cui non si trovano molte opzioni in grado di tenere il passo con i migliori frullatori in circolazione. Quando si tratta di frullatori è necessario spendere di più per ottenere più funzioni e qualità, nonostante al giorno d’oggi stiamo assistendo alla commercializzazione di un numero sempre crescente di fantastici elettrodomestici da cucina che sorprendentemente sono molto convenienti.

Ciò potrebbe avere molto a che fare con il fatto che, quando si tratta di frullare, la qualità dei componenti influisce notevolmente sulle prestazioni complessive di un frullatore. Per questo motivo, è più difficile ottenere una buona qualità optando per qualcosa di economico.

L'Amzchef ZM5003 potrebbe provare a cambiare questa situazione. Con il suo motore da 1.200 W, questo frullatore ha un'ampia potenza per soddisfare le vostre esigenze quotidiane di frullare, tritare e macinare. È anche leggero, il che lo rende molto più facile da utilizzare. Inoltre, offre un valore aggiunto grazie a un paio di accessori extra nella confezione.

Tuttavia, non risolve il problema principale di molti frullatori economici. Le lame, per quanto capaci, fanno comunque fatica in determinate circostanze al contrario di frullatori più robusti. Quindi, mentre l'Amzchef ZM5003 è un'ottima opzione per chi ha bisogno di un nuovo frullatore base, non fa abbastanza per convincerci a cambiare il nostro modello attuale.

Amzchef ZM5003: prezzo e disponibilità

Quanto costa? 179,99€

179,99€ Quando esce? Disponibile ora

Disponibile ora Dove si può acquistare? Si può acquistare su Amazon (Si apre in una nuova scheda)

Il frullatore Amzchef ZM5003 è un modello accessibile per chi ha un budget limitato. Nel prezzo dell'Amzchef è inclusa una bottiglia da viaggio da 600 ml con il suo coprilama e il suo coperchio, oltre a un accessorio in plastica per pressare gli ingredienti all’interno.

Valore: 4.5 / 5

Amzchef ZM5003: design

Pulsanti a sfioramento e display a LED

Caraffa in tritan da 1800 ml e bottiglia da viaggio da 600 ml

Il sistema di aggancio del contenitore è migliorabile

L'Amzchef ZM5003 è relativamente ingombrante, ma con un'altezza di circa 178mm, una larghezza di 128mm e una profondità di 228mm, non lo definiremmo nemmeno enorme. La base nera e grigia è relativamente leggera, il che rende più facile riporlo e tirarlo fuori quando necessario.

La caraffa in tritan, con una capacità di 1800 ml, è anche leggera. Questo può dire qualcosa sulla sua qualità costruttiva, ma essendo priva di BPA non è certamente tossica. Apprezziamo il fatto che sia dotata di un beccuccio largo e profondo, che consente di versare il contenuto senza il rischio di spanderlo. Inoltre, il coperchio in gomma con tappo rimovibile per l'aggiunta di ingredienti non si blocca, ma rimane in posizione.

Torniamo alla base, che presenta un pannello di controllo con un display a LED che mostra l'ora e nove pulsanti. Quattro di questi sono per i programmi preimpostati (frullati, ghiaccio, purea, miscele), tre sono per le velocità (bassa, media, alta) e uno per l'avvio/arresto. C'è anche un pulsante a impulsi, ma bisogna tenerlo premuto per mantenerlo in funzione per due minuti per impostazione predefinita. Se lo si rilascia, la macchina si ferma.

A differenza di altri frullatori, le cui caraffe ruotano e si bloccano in posizione senza potersi così sbagliare, Amzchef ha solo una guida che permette di trovare la giusta posizione del contenitore. Poiché non c'è nulla che impedisca alla caraffa e alla bottiglia da viaggio di uscire dalla loro sede, c'è la possibilità di interrompere il processo in corso se si urta accidentalmente contro una delle due.

Sfortunatamente, nel caso della leggera bottiglia da viaggio da 600 ml, ciò si è verificato di frequente, con il rischio che si staccasse non appena il motore iniziava a funzionare. Amzchef afferma addirittura nel manuale che è necessario tenere la bottiglia in posizione con la mano quando si utilizza il frullatore. È un bene che il motore sia dotato di una funzione di spegnimento automatico, la quale lavora efficacemente.

Deludente è anche la mancanza di piedini a ventosa. L'Amzchef ZM5003 è dotato di piedini in gomma e, sebbene questi facciano un buon lavoro per evitare che si muova sul piano di lavoro, i piedini con ventosa lo avrebbero reso ancora più stabile e avrebbero ridotto al minimo le vibrazioni.

Design: 3.5 / 5

Amzchef ZM5003: prestazioni

Potente motore da 1800 W

Le lame non sono altrettanto efficaci con i cibi congelati

La bottiglia da viaggio si stacca se non si esercita pressione

Il frullatore Amzchef ZM5003 è sorprendentemente potente, nonostante il prezzo contenuto. Il suo motore da 1200 W è discretamente potente. Tuttavia, se non lo sapete già, il wattaggio non è l'unico fattore che determina le prestazioni di un frullatore. Anche altri fattori, come la costruzione e i componenti, hanno un impatto non indifferente.

Rispetto a un frullatore Ninja che, nonostante la stessa potenza di 1200 watt, frulla senza sforzo praticamente qualsiasi oggetto vi venga inserito, compresi frutta congelata e ghiaccio. Quindi, naturalmente, ci aspettavamo molto dall'Amzchef ZM5003.

Purtroppo, ci sono voluti circa 20 secondi per tritare sei cubetti di ghiaccio, e sono comunque rimasti dei piccoli frammenti sfuggiti alle lame. Per testare ulteriormente il frullatore, ho preparato uno dei miei soliti frullati con fragole congelate, mirtilli congelati, una banana congelata e latte d'avena.

L'Amzchef ZM5003 ha impiegato molto più tempo rispetto al Ninja per frullare le fragole e la banana. Il nostro frullatore Ninja non ha avuto problemi, mentre il frullatore Amzchef continuava a fermarsi dopo due o quattro secondi perché le sue lame non riuscivano a gestire gli alimenti ghiacciati. Il mio intervento si è rivelato necessario per ben sette volte con una spatola di silicone, inoltre ho dovuto versare un po' di latte d'avena in più per aiutarlo.

Il programma per frullati predefinito del robot è sufficiente per preparare una bevanda di questo tipo. Se solo non si interrompesse in continuazione.

Tuttavia, preparare un frullato con meno ingredienti congelati si è rivelato più facile. Quando ho provato la stessa ricetta con una banana fresca invece di una congelata, il frullatore ha richiesto nuovamente la mia assistenza, ma non più di tanto. Preparatevi al rumore: non è il frullatore più silenzioso che abbiamo provato.

La bottiglia da viaggio, dotata di un coprilama, sarebbe stata perfetta per i frullati, soprattutto quando si ha poco tempo. Tuttavia, non è un accessorio stabile. Si solleva ogni volta che si avvia il motore, attivando così la funzione di spegnimento automatico del frullatore. Quando si utilizza questo recipiente, è necessario fare pressione con una mano per tenerlo in posizione.

Infine, la pulizia è complicata. Se il coperchio con lame removibili può essere fastidioso, quello con lame fisse lo è ancora di più. Le lame dell'Amzchef ZM5003 sono piuttosto vicine al fondo, il che è ottimo per frullare piccole quantità di cibo.

Tuttavia, questo significa anche che i pezzi di cibo si incastrano tra le piccole fessure, rendendoli più difficili da raggiungere a causa della lama non removibile. La spazzola di pulizia in dotazione aiuta certamente ad accedere alle aree sotto e intorno alla lama, ma significa anche che la pulizia della caraffa in tritan richiede un po' più di tempo se la si esegue manualmente.

Il frullatore è dotato di una funzione di autopulizia con un solo clic, che si può provare prima di procedere alla pulizia manuale. Anche la caraffa è lavabile in lavastoviglie.

Prestazioni: 3.5 / 5

Amzchef ZM5003: punteggio

Swipe to scroll horizontally Attribute Notes Score Valore È uno dei frullatori più a buon mercato che abbiamo usato e viene fornito con una bottiglia da viaggio per avere il proprio frullato ovunque 4.5 / 5 Design È relativamente leggero, il che lo rende più facile da maneggiare, soprattutto quando lo si ripone o lo si estrae da uno scaffale. Tuttavia, ci sono alcuni aspetti che potevano essere realizzati con maggiore cura del dettaglio. 3.5 / 5 Prestazioni Le sue lame non sono altrettanto efficaci con gli ingredienti surgelati, ma per tutto il resto frulla bene senza problemi. 3.5 / 5

Amzchef ZM5003: ne vale la pena?

Compratelo se...

Avete un budget limitato L'Amzchef ZM5003 è un frullatore economico, ottimo per preparare frullati, zuppe e altro ancora. Il prezzo è ancora più conveniente grazie alla bottiglia da viaggio per frullati inclusa.

In genere usate ingredienti freschi Le sue lame non sono le migliori che abbiamo provato, ma se si utilizzano ingredienti freschi, non congelati, il frullatore è più che potente. Inoltre, la sua caraffa di grande capacità vi consentirà di preparare quantità maggiori in una sola volta.

Non compratelo se...

Utilizzate molti ingredienti congelati Purtroppo, gestire più ingredienti surgelati in una sola volta non è il punto forte dell'Amzchef ZM5003. In questo caso, consigliamo di frullare un ingrediente surgelato alla volta. Oppure, optate per un modello con lame migliori.

Volete una struttura più pregiata Ci sono cose che avremmo voluto che l'Amzchef ZM5003 offrisse, come un supporto a rotazione per rendere la caraffa più sicura e una base con piedini a ventosa per una maggiore stabilità. Vorremmo anche che non fosse così rumoroso.