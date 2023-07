QNAP rilascia ufficialmente la nuova versione del software QTS 5.1.0

QNAP ha rilasciato ufficialmente il sistema operativo NAS QTS 5.1.0, con miglioramenti per le applicazioni di archiviazione, servizi e gestione per risolvere le sfide IT.

Tra le nuove funzioni, segnaliamo multicanale SMB per stabilire più connessioni di rete contemporaneamente a una condivisione di file SMB, QNAP Authenticator per un accesso sicuro al NAS senza password, la possibilità di avere un'analisi avanzata dell’integrità dell’unità e una predizione dei guasti e la gestione centralizzata del NAS con AMIZ Cloud, che consente agli amministratori di accedere, gestire e monitorare in remoto le varie risorse di sistema del NAS.

“Con QTS 5.1.0 ci siamo concentrati sull'ottimizzazione delle prestazioni e della gestione del cloud, con l'obiettivo di aiutare le aziende a risolvere i colli di bottiglia delle prestazioni e a massimizzare l'efficienza operativa degli strumenti di gestione del cloud”, ha dichiarato Tim Lin, Product Manager di QNAP.

I migliori NAS del 2023: i più indicati per casa e ufficio

NAS storage, i migliori hard disk del 2023

I migliori router Wi-Fi del 2023

Le principali novità di QTS 5.1.0:

Aggiornate ora per ottenere la multicanalità SMB, l'Amministrazione Delegata, gli aggiornamenti della File Station, il monitoraggio dei NAS nella piattaforma di gestione cloud AMIZ e molto altro ancora. Ecco tutte le novità di rilievo dell'aggiornamento: