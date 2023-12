NordVPN ora può rilevare app vulnerabili su Windows

NordVPN, una delle migliori VPN sul mercato, ha aggiunto una nuova funzione alla sua soluzione di protezione dalle minacce che avvisa gli utenti in caso di applicazioni potenzialmente pericolose.

La scansione delle vulnerabilità controlla in automatico le applicazioni su computer e portatili Windows e avvisa gli utenti in modo che possano agire.

La soluzione utilizza un database di vulnerabilità note nei software e rileva se la versione installata dall’utente è vulnerabile. NordVPN afferma che allo stato attuale lo strumento è in grado di analizzare circa 150 milioni di app al giorno e rilevare vulnerabilità in circa 100.000 applicazioni Windows.

Rilevamento automatico

Di solito, l’azione opportuna da adottare in caso di vulnerabilità è l’installazione delle patch offerte dai fornitori dei software. NordVPN, tuttavia, avvisa che in assenza di patch offerte dal fornitore del software, l’utente dovrebbe usarlo con attenzione ed essere consapevole del rischio che rappresenta.

Lo strumento di rilevamento delle vulnerabilità indica inoltre all’utente la gravità del problema, con una scala basata su quattro livelli, da bassa a critica. Sfruttando le vulnerabilità nei software, gli hacker possono sottrarre denaro, identità o dati sensibili, secondo NordVPN.

Ogni abbonato a NordVPN avrà accesso allo strumento e a una guida su come configurarlo.

NordVPN suggerisce agli utenti di attivare lo strumento di rilevamento delle vulnerabilità per ridurre il rischio di subire attacchi hacker. Lo strumento in questione funziona in automatico e non presenta costi aggiuntivi, quindi non ci sono motivi per non utilizzarlo.