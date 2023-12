Diversi telefoni 5G potrebbero presentare gravi problemi di sicurezza

Una gamma di vulnerabilità dei modem 5G, nota come 5Ghoul, ha messo a rischio la sicurezza di centinaia di dispositivi che sfruttano hardware di connettività prodotti da Qualcomm e MediaTek.

I ricercatori della Singapore University of Technology and Design sono stati i primi a segnalare le vulnerabilità, dopo la divulgazione da parte dei due produttori di chip di informazioni relative a 5Ghoul nei loro comunicati di dicembre.

Smartphone , Customer-premises Equipment (CPE), router e modem USB potrebbero tutti essere esposti al ricco elenco di vulnerabilità identificate fino a ora.

Come proteggere i propri dispositivi 5G?

Ad oggi, i ricercatori hanno identificato 12 nuove vulnerabilità, che si aggiungono alle 2 già individuate. 10 di queste riguardano i modem 5G di Qualcomm e MediaTek, che interessano a loro volta svariati modelli di smartphone , tra cui i più diffusi dispositivi iPhone .

Inoltre, 3 delle 10 vulnerabilità che interessano i modem Qualcomm e Mediatek sono considerate di gravità elevata.

Gli hacker possono sfruttare queste vulnerabilità per indurre un dispositivo 5G a connettersi a una stazione di base non autorizzata.

Secondo i ricercatori, una volta che gli hacker sono abbastanza vicini al bersaglio (il dispositivo dell’utente) e l’RSSI (Received Signal Strength Indicator) della stazione 5G non autorizzata è superiore a quella del dispositivo dell’utente, il bersaglio si connetterà alla stazione di base non autorizzata.

Inoltre, gli hacker non devono conoscere alcuna informazione segreta del dispositivo bersaglio, come i dettagli della scheda SIM, per completare la registrazione della rete NAS. Agli hacker è sufficiente fingersi la stazione di base legittima usando i parametri di connessione del ripetitore noto.

Qualcomm e Mediatek hanno risolto diverse vulnerabilità, tuttavia molti utenti finali sono ancora in attesa di vedere i risultati. Una patch per gli smartphone Android è prevista per questo mese, mentre gli utenti iPhone probabilmente dovranno aspettare fino al 2024.