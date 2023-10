Presto Samsung potrebbe lanciare il primo SSD da un Petabyte al mondo

Samsung potrebbe essere la prima azienda al mondo a lanciare un'unità SSD da 1PB che fisserebbe nuovi standard nel settore.

La big coreana non ha solo confermato i suoi piani per la realizzazione di un'unità allo stato solido da un petabyte (PBSSD), ma ha anche dichiarato di voler aumentare la densità della memoria a "livelli estremi" nel processo di produzione (fonte: Korea Economic Daily).

"La DRAM a 11 nanometri attualmente in fase di sviluppo raggiungerà il più alto livello di densità di memoria del settore", ha dichiarato Lee Jung-bae. Presidente della Device Solutions Division di Samsung. "Nell'imminente era delle DRAM a meno di 10 nm e delle V-NAND a 1.000 strati, l'innovazione in nuove strutture e materiali è fondamentale".

La domanda non è "se" ma "quando"

Questa mossa aumenterebbe drasticamente la capacità e la velocità di archiviazione, il che significa che i PBSSD potranno adattarsi a carichi intensivi normalmente incentrati sull'intelligenza artificiale generativa.

L'azienda sta cercando da tempo di raggiungere il traguardo di un'unità SSD da un milione di gigabyte, che sarebbe dieci volte di più rispetto alle unità SSD più grandi in circolazione, tra cui l'unità SSD ExaDrive da 100 TB.

L'anno scorso, ad esempio, Samsung ha pubblicato una tabella di marcia per la produzione di SSD che partiva dalla creazione di una memoria NAND a 1.000 strati. All'inizio di quest'anno ha dichiarato di voler lanciare un'unità SSD da 1PB entro dieci anni. Tuttavia, a quanto pare, questi tempi si stanno riducendo drasticamente.

Samsung continuerà a spingere i suoi processi di produzione all'avanguardia per ottenere una densità di archiviazione sempre più elevata. Per quanto riguarda la V-NAND, ad esempio, la tecnica consiste nell'impilare un maggior numero di celle su schede di circuiti con altezze inferiori per ridurre al minimo le interferenze tra le celle.

Da quanto si evince, l'introduzione di un nuovo tipo di memoria in grado di raggiungere almeno 1PB con un consumo energetico molto inferiore rispetto alle unità convenzionali è imminente,

La stessa Samsung, in occasione del Memory Tech Day, ha lasciato intendere che è in arrivo il primo PBSSD su scala petabyte al mondo. Questo, almeno in teoria, aiuterà i server a ridurre il consumo energetico e a massimizzare la capacità e lo spazio dei rack.

Forse i tempi non sono ancora maturi, ma è possibile che l'azienda raggiunga questa pietra miliare molto prima del previsto, visto lo slancio di cui gode la società.