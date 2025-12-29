NVIDIA RTX Pro 5000 Blackwell da 72GB: finalmente una GPU con memoria da record, ma il prezzo è per pochi

La NVIDIA RTX Pro 5000 Blackwell supporta fino a 72GB di memoria GDDR7 con correzione degli errori (ECC)

L'architettura Blackwell mette a disposizione 14.080 core CUDA insieme a Tensor Core e Ray Tracing Core potenziati

Il supporto Multi-Instance GPU (MIG) consente di suddividere una singola scheda in più GPU virtuali indipendenti

La NVIDIA RTX Pro 5000 Blackwell incrementa la capacità di memoria, offrendo configurazioni fino a 72GB di GDDR7 con supporto ECC.1

La sua interfaccia di memoria a 384 bit (con una larghezza di banda teorica indicata in 1.344 GB/s) permette di gestire simulazioni ad alta risoluzione, modelli complessi e i dataset tipici degli ambienti workstation. Per chi necessita di workstation ancora più versatili, è possibile affiancare questa potenza ai migliori tablet per il controllo remoto dei processi di calcolo.

La GPU sfrutta l'architettura Blackwell e include 14.080 core CUDA, Tensor Core di quinta generazione ottimizzati per la precisione FP4 e Ray Tracing Core di quarta generazione, progettati per gestire calcoli geometrici estremamente complessi.2 Per bilanciare un sistema di questo livello, i professionisti dovrebbero puntare sui migliori processori in grado di gestire flussi di dati così massicci.

Architettura core e specifiche

La scheda include un processore di gestione IA e il supporto per la tecnologia Multi-Instance GPU (MIG), che consente di partizionarla in più GPU virtuali per supportare flussi di lavoro paralleli di ingegneria e simulazione.1 Questa scheda grafica professionale supporta fino a quattro uscite DisplayPort 2.1b con risoluzioni digitali massime che superano i 7680 x 4320 a 60Hz.

L'interfaccia di sistema è PCIe 5.0 x16, il che garantisce una comunicazione ad alta velocità tra GPU e CPU, aiutando a spostare grandi set di dati senza creare colli di bottiglia nelle applicazioni workstation più esigenti. Per chi assembla sistemi di questo livello, la scelta tra le migliori schede madri è cruciale per sfruttare appieno il potenziale del nuovo standard PCIe. NVIDIA ha inoltre aggiornato i motori video, aggiungendo l'NVENC di nona generazione e l'NVDEC di sesta generazione con supporto 4:2:2. Questi motori accelerano la codifica e la decodifica di flussi video ad alta risoluzione utilizzati in compiti specializzati di ingegneria e visualizzazione.

La RTX Pro 5000 Blackwell include multiprocessori di streaming potenziati abbinati a Tensor Core abilitati all'IA, puntando a carichi di lavoro che dipendono fortemente dal calcolo su GPU. Le sue prestazioni in virgola mobile a singola precisione raggiungono i 65 TFLOPS, mentre le prestazioni degli RT Core toccano un picco di 196 TFLOPS. Nonostante queste specifiche, le prestazioni reali dipendono dall'ottimizzazione delle applicazioni e dall'abbinamento con i migliori processori per evitare cali di efficienza.

Gli utenti che utilizzano software CAD, modellazione 3D o simulazione vedranno probabilmente i maggiori benefici lavorando con dataset molto ampi o partizioni multi-GPU, sebbene molti carichi di lavoro ingegneristici rimangano limitati dalle prestazioni della CPU o dal design del software. La scheda assorbe 300W attraverso un singolo connettore di alimentazione PCIe a 16 pin e utilizza un fattore di forma a doppio slot a piena altezza.

Una soluzione di raffreddamento attiva mantiene la stabilità termica durante i carichi di lavoro prolungati, il che si adatta agli ambienti professionali dove i sistemi operano spesso per lunghi periodi. Il suo design full-length da 10,5 pollici richiede un'attenta pianificazione nella scelta di uno chassis compatibile. La RTX Pro 5000 Blackwell da 48GB è a listino a 4.199,99 dollari, e il passaggio a una configurazione da 72GB farà lievitare ulteriormente il prezzo.

Utilizzando un semplice calcolo matematico "un tanto al GB", la versione a capacità superiore si aggirerebbe intorno ai 6.300 dollari, posizionandosi sopra molte schede professionali concorrenti. Dato che la RTX Pro 6000 Blackwell Workstation Edition da 96GB costa ora poco più di 7.500 dollari dopo i recenti aggiustamenti, il prezzo previsto per la RTX Pro 5000 Blackwell solleva dubbi sul suo valore complessivo.