Lenovo mini PC Yoga Portal, praticamente un ThinkCenter Neo Ultra con una GPU molto più veloce.

A gennaio 2024 abbiamo dichiarato che il ThinkCenter Neo Ultra di Lenovo è la migliore alternativa al Mac Studio di Apple sul mercato, ma ora l'azienda ha lanciato una versione aggiornata con una GPU migliore.

Il cambio di interni riguarda lo Yoga Portal Mini PC, che è la versione cinese del ThinkCenter Neo Ultra.

Secondo quanto riportato da VideoCardz, mentre la versione internazionale del mini PC è dotata di processore Core i9-14900 e grafica RTX, lo Yoga Portal presenta una CPU Core i7-14700 e una GPU GeForce RTX 4070.

Grande differenza di prezzo

In precedenza Lenovo ha dichiarato che il ThinkCenter Neo Ultra è stato progettato per le PMI che desiderano beneficiare delle funzionalità promesse dall'intelligenza artificiale senza effettuare investimenti significativi in apparecchiature, e questo vale anche per la versione cinese.

Sebbene gli acquirenti cinesi ottengano un dispositivo con un processore meno potente, beneficiano di prestazioni grafiche superiori. La scheda grafica dello Yoga Portal è la versione completa per desktop e sfrutta una presa per desktop. C'è però un potenziale svantaggio. VideoCardz osserva che "la sostituzione della scheda grafica potrebbe essere difficile o addirittura impossibile a causa del raffreddamento personalizzato progettato per questo fattore di forma".

Lo Yoga Portal è dotato di 32 GB di RAM DDR5 e di un'unità SSD PCIe 4.0 da 1 TB (entrambi aggiornabili), oltre a uno slot M.2 dedicato per una scheda NPU indipendente.

Le dimensioni di entrambe le versioni sono identiche, 195x191x108 mm, ed entrambe sono dotate di una vasta gamma di porte. Nella parte anteriore sono presenti due porte USB-A, una porta USB-C e un jack combo per cuffie/mic. Sul retro sono presenti due porte USB-A (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2) e altre due porte USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), oltre a una porta HDMI 1.4 TMDS, una porta HDMI 2.1a FRL e quattro porte DisplayPort 1.4a. Sul retro si trova anche una porta GbE RJ-45 per la connettività di rete cablata.

Sei un professionista? Iscriviti alla nostra Newsletter Iscriviti alla newsletter di Techradar Pro per ricevere tutte le ultime notizie, opinioni, editoriali e guide per il successo della tua impresa! Contattami con notizie e offerte di altri marchi Future Ricevi email da noi per conto dei nostri partner o sponsor di fiducia

Per garantire il raffreddamento del dispositivo anche in caso di utilizzo intensivo, entrambe le versioni del mini PC sono dotate di una tripla ventola termica che aspira l'aria fresca dalla parte superiore e la espelle da quella posteriore inferiore.

Lo Yoga Portal ha un prezzo di 17.999 RMB in Cina, pari a circa 2.500 euro, mentre un ThinkCenter Neo Ultra con caratteristiche simili costa oltre 4.000 euro.