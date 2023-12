Cyber Security, ecco le minacce informatiche più pericolose delle festività

Durante i periodi di shopping festivo, i cybercriminali approfittano del caos e dello stress mettendo a rischio consumatori e aziende. Barracuda avverte che gli attacchi informatici, sempre più sofisticati, costituiscono una minaccia sia per i consumatori che per le aziende. Quest'anno, l'introduzione delle capacità in continua evoluzione dell'IA generativa aggiunge un nuovo elemento di preoccupazione.

Le aziende sono particolarmente vulnerabili, considerando l'ampio utilizzo di dispositivi personali per scopi lavorativi. Un'indagine rivela che l'83% delle aziende ha adottato una politica BYOD, e la commistione tra uso personale e professionale dei dispositivi aziendali aumenta il rischio. Quando i dipendenti cadono vittima di truffe legate alle festività, come il phishing tramite codice QR (QRishing), la sicurezza aziendale è in pericolo.

Le nuove tattiche di phishing, come truffe basate su Google Translate, immagini allegate e tecniche di manipolazione degli URL, rendono gli attacchi sempre più subdoli. L'uso crescente dell'IA nelle campagne di phishing, con la generazione automatica di indirizzi e-mail e domini convincenti, impone la necessità di un costante aggiornamento delle difese.

Per contrastare queste minacce, Barracuda suggerisce ai datori di lavoro di valutare la sicurezza delle proprie email e di adottare soluzioni basate sull'IA. La formazione dei dipendenti sulla rilevazione di minacce emergenti è fondamentale: Barracuda enfatizza l'importanza di aggiornare le attività di formazione e le politiche aziendali in materia di sicurezza informatica per affrontare le sfide attuali.

L'aumento delle minacce informatiche durante le festività richiede un approccio proattivo da parte delle aziende. La combinazione di tecniche avanzate e l'impiego dell'IA nei phishing sottolinea la necessità di una sicurezza informatica robusta e di una costante formazione dei dipendenti.