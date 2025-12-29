Beelink lancia un NAS Arm grande quanto un Mac Studio con 84TB di storage – ma il prezzo è eccessivo?

Il Beelink ME Pro supporta fino a 84TB combinando hard disk e unità a stato solido

Il sistema permette agli utenti di sostituire facilmente CPU, memoria e schede madri

Le configurazioni a due e quattro bay mantengono il NAS compatto pur garantendo un'elevata capacità di archiviazione

Beelink ha ampliato la propria gamma hardware con il ME Pro, un sistema di archiviazione modulare che segna un cambio di rotta rispetto ai suoi precedenti PC compatti.

Questo dispositivo è un NAS portatile che si rivolge agli utenti desiderosi di un'elevata densità di storage senza dover passare ai tradizionali sistemi montati su rack. Per chi volesse massimizzare le prestazioni, è possibile equipaggiare il sistema con i migliori SSD per ottenere velocità di trasferimento superiori.

Il Beelink ME Pro viene fornito con processori Intel Serie N, tra cui l'N95 basato su architettura Alder Lake-N e il più recente N150 della famiglia Twin Lake. Grazie a questa versatilità, il dispositivo può essere utilizzato anche come postazione di lavoro principale, magari collegandolo a uno dei migliori monitor 4K per sfruttare al meglio l'uscita video UHD.

Design modulare e flessibilità della piattaforma

L'azienda ha annunciato l'intenzione di lanciare ulteriori varianti, con opzioni future che dovrebbero includere chip Intel di fascia alta insieme a schede basate su architettura AMD o Arm. Piuttosto che vincolare gli acquirenti a una singola piattaforma, il sistema utilizza una scheda madre rimovibile che gli utenti possono sostituire senza dover cambiare l'intero chassis.

Il design modulare si basa su un cassetto estraibile alla base del telaio, che ospita la scheda madre insieme a CPU, memoria, storage, sistemi di raffreddamento e hardware wireless. Questo approccio permette agli utenti di aggiornare le prestazioni nel tempo, sia che si voglia dare priorità alla potenza di calcolo, sia che ci si voglia concentrare sulla riduzione dei consumi energetici. Per chi desidera assemblare o potenziare sistemi simili, è fondamentale scegliere tra le migliori schede madri disponibili per garantire stabilità e compatibilità.

Beelink ha inoltre specificato che le diverse schede potrebbero variare il layout di archiviazione, con versioni da due o tre slot M.2 a seconda dell'uso previsto. Il ME Pro supporta due o quattro hard disk da 3,5 pollici, mantenendo dimensioni compatte rispetto ai dispositivi di storage convenzionali. La configurazione a due bay misura 166 x 121 x 112 mm, mentre il modello a quattro bay arriva a 166 x 166 x 146 mm.

Nelle configurazioni massime, il sistema può supportare due hard disk da 30TB insieme a tre unità SSD da 8TB, portando la capacità totale a 84TB. La connettività include porte Ethernet da 5GbE e 2.5GbE, diverse interfacce USB, uscita HDMI e un ingresso di alimentazione DC standard. Per gestire moli di dati così elevate, è consigliabile dotarsi dei migliori SSD per massimizzare la velocità di accesso ai file.

Queste specifiche delineano un dispositivo progettato per carichi di lavoro misti, capace di operare come NAS mantenendo però le caratteristiche tipiche dei desktop compatti. Con un prezzo di partenza di 369 dollari, il Beelink ME Pro si posiziona al di sotto di prodotti concorrenti come il Terramaster F8 SSD Plus (da 639 dollari) e l'Aiffro K100 All-SSD (da 449 dollari). L'idea di un sistema di storage piccolo e aggiornabile, che fonde elementi dei mini PC con la flessibilità di un NAS, risulta decisamente interessante. Il dispositivo è già disponibile sullo store ufficiale Beelink con spedizioni in tutto il mondo.