ASKtoAI lancia il piano gratuito e rende l'intelligenza artificiale accessibile a tutti

L'intelligenza artificiale Made in Italy lancia un piano gratuito per gli italiani: la startup italiana ASKtoAI, annuncia il lancio di un piano gratuito disponibile esclusivamente per gli utenti in Italia. Questo passo avanti evidenzia l'impegno di ASKtoAI nel rendere l'intelligenza artificiale accessibile a tutti, contribuendo a democratizzare le tecnologie avanzate. Il piano mira a sostenere lo sviluppo tecnologico in Italia, promuovendo l'innovazione e ampliando le capacità creative e operative nei vari settori dell'industria dei contenuti.

La rilevanza di questa notizia risiede nel supporto allo sviluppo tecnologico italiano. Con oltre 60.000 iscritti attuali, ASKtoAI si posiziona come una soluzione di intelligenza artificiale per migliorare la comunicazione digitale e il digital marketing. La sua iniziativa gratuita supera le barriere delle competenze tecniche, consentendo a imprese, freelance e appassionati di tecnologia di accedere a strumenti avanzati di content creation senza costi aggiuntivi. Questo rappresenta una rivoluzione nell'accessibilità AI, potenziando la creazione di contenuti in più di 26 lingue, compresa la generazione di testi personalizzati, descrizioni di prodotto, idee editoriali e contenuti per i social media.

ASKtoAI si rivolge a una vasta gamma di professionisti italiani, tra cui tech-savvy, creativi indipendenti, copywriter, social media manager e blogger. Il piano gratuito offre funzionalità come l'interazione intelligente con AI-Chat, la creazione di materiali attraverso AI-Images, il text-to-speech di AI-Voice e la narrazione di AI-Video. Questa piattaforma si distingue per la sua volontà di supportare ogni comunicatore nell'interazione con il proprio pubblico, offrendo un ventaglio completo di strumenti.

Con la visione di un futuro sempre più intuitivo e smart, ASKtoAI offre ai professionisti la possibilità di sperimentare il futuro della creazione dei contenuti, rendendo la comunicazione digitale più impattante, su misura e priva di barriere tecniche. Visitate il sito per ulteriori dettagli e per aderire al piano gratuito.