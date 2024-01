Poco presenta Poco X6, Poco X6 Pro e Poco M6 Pro: specifiche ottime a un prezzo accessibile

POCO ha appena presentato la sua nuova gamma di smartphone per il 2024 composta da due modelli della Serie X, POCO X6 e POCO X6 PRO e da un modello della Serie M, POCO M6 PRO.

Gli smartphone hanno specifiche e prezzo che rientrano nella fascia media e si rivolgono a diverse tipologie di pubblico.

POCO M6 Pro si distingue per un display di qualità elevata, un'elevata capacità di archiviazione e un sistema di ricarica turbo offrendo un un rapporto qualità-prezzo imbattibile.

I nuovi POCO X6 Pro e POCO X6 puntano tutto sulle prestazioni con processori e tecnologie di ultima generazione, un display potenziato per immagini realistiche e coinvolgenti e un comparto fotografico composto da tre fotocamere ideali per la creazione di contenuti.

Tutti e tre sono disponibili da giovedì 11 gennaio a un prezzo lancio molto conveniente che rimarrà invariato fino al 17 gennaio per poi adeguarsi al listino POCO.

Poco X6 Pro

POCO X6 Pro è progettato per offrire un mix perfetto tra prestazioni e design. Questo modello è equipaggiato con un chipset Dimensity 8300-Ultra che stabilisce un nuovo record di velocità per un dispositivo POCO con un benchmark AnTuTu di 1.464.2281 e offre fino a 12GB di memoria RAM e 512GB di archiviazione. Tali specifiche lo pongono a metà tra un dispositivo di fascia media e un top di gamma.

Questo modello è inoltre dotato dell'ottimizzazione WildBoost 2.0 aggiornata per migliorare le prestazioni di gioco. A completare il quadro troviamo un display AMOLED CrystalRes Flow da 6,67" con cornici ultra-sottili e un rapporto screen-to-body del 94% che gli conferisce un look moderno e pulito.

Per quanto riguarda il comparto fotografico troviamo una tripla fotocamera da 64MP dotata di OIS (stabilizzazione ottica dell'immagine), Motion Capture e Motion Tracking. Queste funzioni identificano e tracciano automaticamente il sooggetto, che si tratti di una persona, un animale o un oggetto. Tale funzione è pensata per i creatori di contenuti e in particolare per i vlogger che sempre in movimento.

Inoltre, questo modello dispone di una certificazione IP54 per la resistenza agli schizzi e equipaggia una batteria da 5000mAh con sistema di ricarica veloce da 67W. Per quanto riguarda la connettività troviamo il supporto per le connessioni 5G unito al sistema dual SIM che consente di utilizzare contemporaneamente due SIM 5G.

POCO X6 Pro 5G è disponibile nelle colorazioni Black, Yellow e Grey nelle varianti da 8GB + 256GB a partire da 349,90€ e da 12GB + 512GB a partire da 419,90€.

Poco X6

POCO X6 è la variante base del modello X6 Pro ma si presenta come un medio gamma potente e completo. Tra le specifiche troviamo il nuovo processore Snapdragon 7s Gen 2 realizzato a 4nm che garantisce prestazioni elevatissime e dispone delle nuove funzionalità Snapdragon Elite Gaming per migliorare le prestazioni di gioco. Il nuovo processore Qualcomm dispone inoltre di funzionalità AI tra cui la riduzione del rumore delle immagini, il rilevamento dei volti con deep learning, la cancellazione dell'eco basata su AI e la soppressione del rumore che sfrutta Qualcomm AI Engine.

A questo si aggiungono 8/12 GB di RAM LPDDR4X e uno spazio di archiviazione fino a + 512GB che completano una scheda tecnica davvero sbalorditiva considerando la fascia di prezzo.

La fotocamera principale da 64MP è dotata di un sistema OIS (stabilizzazione ottica dell'immagine) di livello flagship, mentre l'obiettivo ultragrandangolare da 8MP e la microcamera da 2MP consentono un'ampia liberta di scatto su soggetti diversi che vanno dai paesaggi agli insetti grazie alla funzione macro. Tra le novità troviamo anche un nuovo set di filtri e cornici per personalizzare gli scatti.

Nonostante il peso di soli 181 grammi, a bordo troviamo un'ampia batteria da 5100mAh che supporta la ricarica turbo da 67W e si ricarica completamente in soli 44 minuti. Come la variante X6 Pro, anche il modello standard vanta una certificazione IP54 e supporta le connessioni 5G.

POCO X6 5G è disponibile in tre colori, Black, White e Blu, nelle varianti da 8GB + 256GB a partire da 299,90€ ,12GB + 256GB a partire da 329,90€ e 12GB + 512GB a partire da 369,90€.

Poco M6 Pro

POCO M6 Pro è il modello più interessante della triade di smartphone presentati da POCO. Questo smartphone dal design completamente rinnovato si distingue dai classici smartphone POCO con una linea futuristica contraddistinta da due grandi sensori fotografici posti verticalmente nella parte alta della cover posteriore.

Ma non è tutto: POCO M6 Pro vanta delle prestazioni da top di gamma grazie al chipset Helio G99-Ultra, uno dei più potenti della sua categoria, affiancato da 12GB di RAM e 512GB di archiviazione. L'M6 vanta un display Flow AMOLED da 120Hz e touchscreen a super-risoluzione 16x che garantisce una precisione assoluta a ogni tocco.

Sul retro troviamo una tripla fotocamera da 64MP aggiornata con OIS ed EIS (stabilizzazione ottica ed elettronica dell'immagine) integrate tra cui uno zoom 2x integrato nel sensore.

Per quanto riguarda la ricarica veloce troviamo un sistema da 67W che consente di ricaricare il telefono in tempi ridottissimi nonostante la capiente batteria da 5000mAh. Come i modelli della serie X, anche POCO M6 Pro dispone di una certificazione IP54, ma non dispone della connettività 5G e si limita al supporto di due SIM 4G.

POCO M6 Pro è disponibile disponibile in tre colori, Black, Blue e Purple, nelle configurazioni da 8GB + 256GB, a partire da 229,90€ e 12GB + 512GB a partire da 299,90€.

Offerte early bird

A partire dalle ore 14.00 dell’11 gennaio, e fino alle 23.59 del 17 gennaio, gli smartphone saranno disponibili in offerta early bird: