Un presunto iPhone 17 Pro è stato avvistato in pubblico

Il lancio della serie iPhone 17 non è stato ancora confermato, ma considerando che Apple solitamente presenta la sua gamma di smartphone di punta a settembre di ogni anno, la prossima generazione di iPhone potrebbe essere ormai vicina.

Sembra che Apple stia preparando i nuovi modelli per il debutto globale con alcuni test sul campo, almeno secondo alcune immagini condivise online da un informatore.

Le foto, pubblicate su X (precedentemente Twitter) dall’utente Fox Pupy, mostrerebbero infatti una persona che utilizza un presunto iPhone 17 Pro per strada.

I just spotted a test development iPhone in the wild 🤩🤩🤩 pic.twitter.com/iS3PtKWqxJJuly 28, 2025

Le immagini mostrano una persona con in mano due telefoni, uno dei quali sembra essere un iPhone 16 Pro, mentre l’altro ricorda il design trapelato del presunto iPhone 17 Pro.

Come riportato in precedenza, l’iPhone 17 Pro dovrebbe debuttare con un nuovo design caratterizzato da una barra per le fotocamere in stile Google Pixel. Inizialmente si pensava fosse solo una scelta estetica, ma le recenti indiscrezioni sull’introduzione di una fotocamera teleobiettivo 8x fanno ipotizzare che la nuova barra possa servire a ospitare una lente aggiuntiva.

Nelle nuove immagini, tuttavia, l’iPhone 17 Pro sembra essere protetto da una custodia, il che rende difficile capire se il dispositivo presenti davvero questa barra per le fotocamere. Il motivo principale per cui si ritiene che non si tratti di un iPhone 16 Pro è la posizione del flash e del sensore LiDAR, collocati sul lato destro del pannello posteriore. Sul modello attuale, invece, tutti gli elementi sono racchiusi nel modulo quadrato situato a sinistra.

Sebbene l’utente Fox Pupy non sia una fonte conosciuta e non pubblichi abitualmente indiscrezioni tecnologiche, le immagini sono state ricondivise dal noto analista Apple Mark Gurman. Nel suo repost Gurman si è limitato a scrivere: “Wow. This looks legit.” La conferma, anche solo implicita, di una figura così autorevole nel panorama dei rumor Apple conferisce grande credibilità a queste immagini.

Un nuovo pulsante per il controllo della telecamera?

(Image credit: Future/Jacob Krol)

C’è un altro dettaglio che alcuni osservatori più attenti hanno notato: come riportato da 9to5Mac, ci sono suggerimenti secondo cui le immagini mostrerebbero una nuova o seconda superficie di Camera Control sul bordo superiore del telefono.

Per alcuni, la custodia del dispositivo sembra avere una tacca o un’apertura lungo il lato superiore, che potrebbe essere utilizzata con la mano sinistra in modalità orizzontale, mentre il pulsante di Camera Control esistente sarebbe utilizzato con la destra. Tuttavia, potrebbe semplicemente trattarsi di un riflesso della luce solare.

Non sembrerebbe una posizione particolarmente ergonomica per un pulsante touch, soprattutto sull’iPhone 17 Pro Max, che dovrebbe avere un display da 6,9 pollici. Detto questo, Apple non è nuova all’introduzione di funzionalità insolite sui suoi iPhone – basti ricordare il 3D Touch.

Sebbene ci si aspetti che l’iPhone 17 Pro venga lanciato come uno dei migliori iPhone – e tra i migliori smartphone in generale – Apple non ha ancora annunciato ufficialmente i suoi prossimi top di gamma.