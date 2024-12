iPhone XS e XR compatibili con iOS 19, almeno secondo un rumor

Got an iPhone XS? It may be able to run iOS 19

Secondo una recente fuga di notizie, iPhone XS e iPhone XR, entrambi lanciati nel 2018, saranno compatibili con l'aggiornamento a iOS 19 previsto per il 2025. Questo significa che tutti i dispositivi attualmente supportati da iOS 18 potranno ricevere anche il nuovo aggiornamento. La notizia è stata riportata da fonti attendibili come iPhoneSoft, indicando che Apple manterrà il supporto per i modelli lanciati a partire dal 2018. Ricordiamo che con iOS 18 era stato interrotto il supporto per iPhone X e iPhone 8, introdotti nel 2017.

Tuttavia, non tutte le funzionalità di iOS 19 saranno disponibili su tutti i modelli compatibili. Apple ha spesso limitato alcune funzioni ai dispositivi più recenti, principalmente per via delle maggiori richieste di potenza di calcolo o di hardware dedicato. Ad esempio, funzioni avanzate legate all'intelligenza artificiale potrebbero essere riservate ai modelli più recenti della gamma.

Al momento, non si conoscono molti dettagli su cosa iOS 19 porterà con sé, ma alcune indiscrezioni indicano che Apple potrebbe introdurre un importante aggiornamento per Siri, avvicinandolo alle funzionalità offerte da assistenti intelligenti come ChatGPT. Anche se oggi è già possibile integrare ChatGPT con Siri tramite strumenti di terze parti, un miglioramento nativo potrebbe migliorare sensibilmente l'esperienza degli utenti.

Ulteriori dettagli su iOS 19 e le sue novità saranno probabilmente annunciati da Apple nel corso della WWDC del 2025, dove tradizionalmente vengono svelate le nuove versioni dei sistemi operativi dell'azienda.

iPad e calendario di lancio

Secondo lo stesso rapporto, uno dei modelli di iPad non sarà compatibile con il prossimo iPadOS 19. Si tratta dell'iPad di settima generazione, lanciato nel 2019 con il chip Apple A10, che non risulterà idoneo per l'aggiornamento. A quanto pare, il nuovo requisito minimo per iPadOS 19 sarà un chip A12, il che garantisce che gli altri iPad attualmente supportati continueranno a ricevere aggiornamenti.

iPadOS 19 dovrebbe introdurre funzionalità simili a quelle di iOS 19, adattate alle caratteristiche e al formato del tablet. Come di consueto, Apple probabilmente presenterà ufficialmente iOS 19 e iPadOS 19 durante la Worldwide Developers Conference (WWDC) del 2025, attesa per il mese di giugno. Dopo l'annuncio, ci sarà una fase di beta testing prima del rilascio pubblico, che solitamente avviene a settembre.

I nuovi aggiornamenti software saranno compatibili con la serie iPhone 17 e con i nuovi iPad che Apple prevede di lanciare quest'anno. Si ipotizza l'arrivo dell'undicesima generazione di iPad base entro la fine del 2025, insieme a un iPad Pro di ottava generazione.