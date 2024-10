iPhone SE 4, il suo design è stato davvero rivelato?

Secondo fonti non ufficiali, l'iPhone SE 4 potrebbe essere annunciato all'inizio del 2025. Una nuova immagine trapelata, che si suppone rappresenti una custodia per il dispositivo, offre un'idea delle scelte di design previste.

L'immagine, condivisa dall'informatore @SonnyDickson, non mostra sostanziali differenze rispetto all'iPhone SE 3, lanciato nel 2022. Ad esempio, il bump della fotocamera posteriore appare della stessa dimensione e posizione.

Anche i pulsanti sono collocati come in precedenza: le aperture per l'interruttore mute e la porta di ricarica si trovano nella parte inferiore, mentre le aree rialzate per i pulsanti del volume e di accensione sono tutte al loro posto.

Tuttavia, altre notizie trapelate indicano che l'iPhone SE 4 sarà il primo modello della serie a rinunciare al Touch ID e al tasto home, passando al Face ID. Sembra che assomiglierà all'iPhone 14, ma questi cambiamenti di design significativi non emergono semplicemente dall'osservazione della custodia.

Altri rumor sull'iPhone SE 4

Un'altra modifica al design, che non è confermata né smentita dalle recenti fughe di notizie, riguarda l'aumento delle dimensioni dello schermo: si parla di un display dell'iPhone SE 4 che passerà da 4,7 a 6,1 pollici e dell'introduzione dell'iconico notch nella parte superiore.

Questo potrebbe ridurre le opzioni per gli amanti dei telefoni più compatti. Sebbene la custodia possa sembrare simile a quella del modello attuale, a parte le dimensioni, queste informazioni suggeriscono che un aggiornamento del modello potrebbe essere imminente. L'iPhone SE 3 è stato lanciato a marzo e il nuovo iPhone SE potrebbe seguirlo a breve.

Inoltre, si dice che il prossimo iPhone SE potrebbe essere dotato di un chip A18, simile a quello dell'iPhone 16 e dell'iPhone 16 Plus, oltre a miglioramenti significativi della fotocamera e a un modem 5G sviluppato internamente da Apple, il che potrebbe portare a velocità più elevate sulle reti cellulari. Il dispositivo potrebbe anche supportare Apple Intelligence, con 8 GB di RAM sufficienti per gestire senza problemi le funzioni di intelligenza artificiale.