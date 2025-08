iPhone 17 Pro: la batteria più sottile mai vista prima?

Ci aspettiamo che la serie iPhone 17 venga lanciata nel corso di settembre, includendo anche l’iPhone 17 Pro – apparentemente destinato a sostituire l’attuale iPhone 16 Plus. Ora, un nuovo leak mostra quella che dovrebbe essere la batteria integrata nel modello Pro.

Le immagini della batteria sono state pubblicate dal noto leaker Majin Bu (via 9to5Mac), e mostrano un modulo racchiuso in un telaio in acciaio, soluzione già adottata sull’iPhone 16 Pro. Ciò che colpisce in particolare è lo spessore estremamente ridotto della batteria, visibile nel profilo laterale.

Secondo quanto riportato da Bu, la capacità si aggirerebbe intorno ai 2.900 mAh, una cifra molto vicina ai 2.800 mAh già emersi in precedenti indiscrezioni. Per confronto, l’iPhone 16 monta una batteria da 3.561 mAh, quindi si tratterebbe di un calo significativo.

Tuttavia, grazie ai progressi tecnologici sull’efficienza energetica e alle ottimizzazioni previste con iOS 26, secondo i report l’iPhone 17 Pro dovrebbe comunque garantire un’intera giornata di autonomia, nonostante il profilo ultra-sottile e la batteria di capacità ridotta.



Sebbene il leak in questione parli di iPhone 17 Air, l'insider si è corretto poco dopo specificando che si trattasse del Pro.

Se i rumor si riveleranno accurati, l’iPhone 17 Pro dovrebbe avere uno spessore di appena 5,5 mm, molto più sottile rispetto ai 7,8 mm dell’iPhone 16, e persino più snello del recente Samsung Galaxy S25 Edge, che misura 5,8 mm.

Fin dal primo momento in cui si è parlato dell’arrivo di un iPhone 17 Pro, non sono mancati i dubbi riguardo all’autonomia. Realizzare uno smartphone ultra-sottile è un’ottima impresa ingegneristica, ma comporta inevitabilmente meno spazio per la batteria e per altri componenti interni.

Tuttavia, sappiamo che gli iPhone riescono spesso a massimizzare l’autonomia anche con batterie di capacità ridotta, grazie al fatto che Apple sviluppa hardware e software in perfetta sinergia. Resta da vedere se questo equilibrio riuscirà a mantenersi anche con l’iPhone 17 Pro.

Il dispositivo dovrebbe essere presentato insieme a iPhone 17, iPhone 17 Pro (modello standard) e iPhone 17 Pro Max nel corso di settembre. Apple non ha ancora rilasciato comunicazioni ufficiali, ma fonti attendibili indicano una finestra tra l’8 e il 10 settembre come la più probabile per l’evento.