iPhone 17: fotocamera a striscia orizzontale in stile Pixel 9?

Due leaker suggeriscono che la serie iPhone 17 potrebbe avere un design simile a quello dei Pixel, con un grande blocco della fotocamera che attraversa il retro dei telefoni.

Ciò è in linea con una precedente fuga di notizie, che affermava che questo nuovo design sarebbe stato limitato ai modelli Pro e Pro Max.

Una mossa del genere sarebbe un grande cambiamento, che potrebbe rendere la serie iPhone 17 troppo simile ai telefoni Pixel di Google.

Apple potrebbe riservare grandi sorprese per il design della linea iPhone 17, con indiscrezioni che indicano cambiamenti radicali nell'alloggiamento della fotocamera. Secondo le ultime fughe di notizie, il modulo fotografico potrebbe adottare una disposizione completamente diversa rispetto a quella vista sulla serie iPhone 16, ispirandosi al layout orizzontale dei Pixel 9.

Il leaker @Jukanlosreve ha condiviso un'immagine che sembrerebbe mostrare la cornice dell'iPhone 17, citando fonti provenienti dalla "catena di fornitura cinese". Un'altra fonte, Digital Chat Station tramite NotebookCheck, ha diffuso immagini simili, confermando la stessa origine per le informazioni.

Dalle immagini trapelate si nota un possibile alloggiamento delle fotocamere in una striscia orizzontale che si estende sul retro del dispositivo, un cambiamento netto rispetto al design tradizionale di Apple. Questo stile richiama fortemente l'estetica della serie Pixel 9, suggerendo una nuova direzione per il design degli iPhone futuri.

(Image credit: @Jukanlosreve)

Un cambiamento così significativo nel design dell'iPhone sarebbe sicuramente una mossa audace, quindi è consigliabile prendere queste indiscrezioni con la dovuta cautela, specialmente considerando quanto tempo manca ancora al lancio dell'iPhone 17. Tuttavia, va detto che le due fonti citate hanno già dimostrato una certa affidabilità in passato, il che rende queste voci più difficili da ignorare.

In linea con una fuga di notizie precedente

Queste informazioni sembrano confermare precedenti indiscrezioni che indicavano un design differente per l'iPhone 17 Pro e l'iPhone 17 Pro Max, caratterizzato da una sezione superiore in alluminio sul retro, progettata per ospitare una più grande e rettangolare isola fotografica. Secondo tali voci, la parte inferiore del retro sarebbe invece in vetro, allineandosi al taglio visibile nelle immagini trapelate.

Se queste anticipazioni si rivelassero corrette, il nuovo design potrebbe essere riservato ai modelli Pro, creando una chiara distinzione con l'iPhone 17 standard e il vociferato iPhone 17 Air, che presumibilmente non avrebbero una necessità tecnica per una così ampia isola fotografica. Questa strategia di differenziazione tra le varianti potrebbe risultare coerente con le pratiche di Apple.

Tuttavia, se il design finale dovesse risultare simile a quello della serie Pixel, Apple potrebbe trovarsi sotto accusa per aver tratto troppa ispirazione da Google, una posizione che probabilmente cercherà di evitare. Resta da vedere se queste indiscrezioni troveranno conferma quando l'iPhone 17 verrà svelato, probabilmente a settembre del prossimo anno.