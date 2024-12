iPhone 17 Air: produzione avviata, in arrivo un design super sottile

We could be saying goodbye to the Plus model

La "fase di introduzione del prodotto" è iniziata

Previste modifiche al design dell'iPhone 17 Air

Apple sta ancora esplorando l'idea di un iPhone Fold

L'iPhone 17 Air potrebbe essere il dispositivo più intrigante della prossima linea di Apple, con voci che suggeriscono che potrebbe anche diventare l'iPhone più sottile di sempre. Secondo un nuovo rapporto, il telefono, che alcuni chiamano anche iPhone 17 Slim, è ufficialmente entrato nella fase di produzione iniziale.

Stando a DigiTimes (via MacRumors), il dispositivo si trova ora nella "fase di introduzione del prodotto" presso Foxconn, il colosso taiwanese responsabile della produzione di numerosi dispositivi Apple. In questa fase, si avviano produzioni pilota, vengono effettuati test sui prototipi e viene convalidato il design del dispositivo, preparando il terreno per la produzione su larga scala. Questo colloca l'iPhone 17 Air in linea per il lancio previsto per settembre del prossimo anno.

Sebbene il rapporto non fornisca molti dettagli aggiuntivi, DigiTimes accenna nuovamente a un possibile iPhone pieghevole in fase di sviluppo. La creazione di un iPhone ultra-sottile potrebbe infatti rappresentare un passo fondamentale verso un futuro dispositivo pieghevole, un ambizioso obiettivo per Apple che potrebbe rivoluzionare ulteriormente il mercato degli smartphone.

Spazio ridotto

(Image credit: Future)

L'iPhone 17 Air potrebbe avere uno spessore di appena 6 mm, un notevole passo avanti rispetto agli attuali 7,8 mm dell'iPhone 16 Plus, il modello che si prevede sostituirà. Questa riduzione lo renderebbe uno degli iPhone più sottili mai prodotti.

Le indiscrezioni indicano che il dispositivo avrà una sola fotocamera posteriore, posizionata centralmente nella parte superiore, e potrebbe rinunciare allo slot per le schede SIM tradizionali, affidandosi esclusivamente alla tecnologia eSIM. Questo design ultra-sottile comporta inevitabilmente sfide tecniche, come trovare spazio per i componenti interni e prevenire il surriscaldamento, ma Apple potrebbe trarre vantaggio dalla sua esperienza nella produzione di iPad per superare queste difficoltà.

L'iPhone 17 Air dovrebbe essere presentato insieme ad altri tre modelli della linea iPhone 17 a settembre 2025. Prima di allora, è atteso il lancio dell'iPhone SE 4, che potrebbe anticipare alcune delle novità in arrivo per i dispositivi futuri.