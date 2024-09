iPhone 16 Pro Max fallisce il drop test. Se cade si rompe, ma a dirlo è un'assicurazione

Il vetro è liscio, lucido e bello, la superficie perfetta per trasferire il vostro tocco e la vostra intenzione alla mente brillante del vostro iPhone 16 Pro Max. Tuttavia, non è indistruttibile e a volte, in caso di caduta, si frantuma in innumerevoli pezzi. È quanto emerge da un recente test di caduta effettuato da AllState sull'ultima serie di iPhone di Apple.

La compagnia assicurativa statunitense ha fatto cadere gli iPhone per 13 anni e riferisce che quest'anno l'iPhone 16 Pro Max non è sopravvissuto al test di "infrangibilità". Nessun iPhone è sopravvissuto al test di caduta di Allstate Protection Plan in più di una dozzina di anni.

Quando l'azienda ha messo l'iPhone 16 Pro Max in uno speciale impianto, noto anche come "Dropbot", e l'ha fatto cadere da un'altezza di 2 metri su un marciapiede di cemento a faccia in giù, lo schermo si è frantumato, il display ha tremolato e poi si è spento (guardate voi stessi il test nel video qui sotto).

Poiché le risposte aptiche potevano ancora essere percepite toccando lo schermo, è possibile che sia necessario sostituire solo il display. Quando hanno eseguito lo stesso test con il retro rivolto verso il basso, il vetro intorno alla fotocamera si è incrinato, ma il telefono è rimasto completamente funzionante. Si tratta di un risultato migliore di quello ottenuto dall'iPhone 15 Pro Max, che l'anno scorso è diventato inutilizzabile dopo una caduta sul retro.

Ovviamente AllState, che vende protezioni aggiuntive per i dispositivi mobili, ha un certo peso. Dimostrare che l'iPhone non è una prova concreta potrebbe rendere le persone più disposte a prendere in considerazione un piano di protezione della loro azienda per il loro nuovo iPhone 16 Pro Max.

I risultati, tuttavia, sono un po' scoraggianti. Durante il lancio, Apple ha dichiarato che il Ceramic Sheild di seconda generazione, una miscela di vetro personalizzata sviluppata in collaborazione con Corning (che produce il Gorilla Glass della maggior parte degli smartphone di fascia alta), non solo è più resistente del 50% rispetto alla prima generazione, ma è anche più resistente del vetro presente sulla maggior parte degli altri smartphone.

Ho testato sia l'iPhone 16 Pro Max che l'iPhone 16 Pro, eccellenti smartphone dotati di intelligenza Apple con un design leggermente aggiornato e più grande. Non eseguo di proposito test di caduta, anche se ho accidentalmente fatto cadere l'iPhone 16 Pro Max da un'altezza di un metro e mezzo su un pavimento irregolare.

Come ci si aspetterebbe, non ha avuto problemi. Ho anche messo delle custodie a entrambi i telefoni. L'iPhone 16 Pro Max è attualmente dotato di una bella custodia Speck. Sono estremamente resistenti e proteggono il retro, i lati e i bordi e, poiché i bordi e gli angoli sono punti di stress per questi display Super Retina XDR edge-to-edge, aiutano a proteggere anche il vetro.

L'iPhone 16 Pro ha una custodia in silicone che offre una buona protezione. Tuttavia, quando ho guardato lo schermo un paio di giorni fa, ho notato un graffio che percorre quasi tutta la lunghezza del telefono. Posso assicurarvi che non stavo portando in giro il telefono con un diamante o una chiave in tasca. Sono così attento, eppure c'è il graffio.

Questi test non sono semplicemente conclusivi. Allstate ha utilizzato due telefoni diversi per eseguire i test di caduta frontale e posteriore. Quando i risultati ottenuti con DropBot sono stati praticamente gli stessi dell'anno scorso, Allstate ha deciso di non eseguirli di nuovo. È possibile che ulteriori test abbiano dato risultati diversi. Ho visto persone far cadere i loro telefoni sul marciapiede da un'altezza di quattro o cinque metri, con i dispositivi che hanno sbattuto, rotolato e in qualche modo sono sopravvissuti senza un graffio.

Per quanto mi riguarda, la rottura di questi dispositivi non è dovuta a qualche difetto di costruzione, ma credo che ci sia un elemento di fortuna. Ecco perché le custodie sono così popolari: sono l'unico modo per aumentare le probabilità a proprio favore.