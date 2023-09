iPhone 15 Pro Max: 7 grandi novità lo rendono il miglior cameraphone che ci sia

La fotocamera dell'iPhone 15 Pro Max è ancora una volta la caratteristica principale del miglior iPhone presentato da Apple e, sulla carta, ha le carte in regola per sfidare finalmente il Samsung Galaxy S23 Ultra per il primo posto nella nostra guida ai migliori smartphone per la fotocamera.

Perché? Beh, dopo una lunga attesa il 15 Pro Max integra finalmente il tanto atteso obiettivo con zoom periscopico come quelli già visti da Samsung, Google e Huawei. Come il suo fratello iPhone 15 Pro, offre anche nuove funzionalità, tra cui sensori aggiornati su tutta la linea, nuove lenti, connettività USB-C per trasferimenti di file veloci e altro ancora.

Ma quali sono esattamente i nuovi trucchi della fotocamera dell'iPhone 15 Pro Max e a cosa servono? Abbiamo carpito qualche informazione durante l'evento Wonderlust, e ora diamo un'occhiata a specifiche e dettagli e vediamo come potrebbero cambiare il vostro modo di scattare ogni giorno, e come si confrontano con i principali rivali di Apple nella grande battaglia dei migliori cameraphone.

Ecco i sette grandi aggiornamenti della fotocamera che potrebbero riportare Appne con l'iPhone 15 Pro Max in cima alla nostra classifica.

1. Il primo teleobiettivo 5x di Apple

(Image credit: Apple)

C'è da dire che il telefono di punta di Samsung offre già uno zoom ottico 10x, ma il primo teleobiettivo 5x di Apple sul 15 Pro Max è comunque un grande passo avanti. Dopotutto, lo zoom è stato per anni il principale punto debole dell'iPhone nella guerra delle fotocamere, quindi il design a "tetra prisma" dovrebbe essere in grado di dare risultati impressionanti.

Per cosa si può usare? Il teleobiettivo equivale a una lunghezza focale di 120 mm su una fotocamera mirrorless, che è comunque un "teleobiettivo corto". Quindi, piuttosto che per fotografare la fauna selvatica, sarà più adatto per i ritratti, la fotografia di prodotti e per scattare foto in occasione di eventi come i matrimoni.

La buona notizia è che il teleobiettivo del 15 Pro Max ha un sensore molto più grande di quello dell'iPhone 14 Pro Max (è più grande del 25%), il che fa ben sperare per la qualità dell'immagine, così come l'apertura f/2,8 relativamente luminosa. Apple sostiene inoltre che lo zoom è mantenuto stabile grazie alla "stabilizzazione più avanzata" e al modulo di spostamento del sensore che può muoversi in tutte e tre le direzioni.

Il lato negativo? Sul 15 Pro Max si perde lo zoom ottico 3x (equivalente a 72 mm) che si ha sul 15 Pro standard, particolarmente utile per i ritratti. Tuttavia, la compensazione è rappresentata da molte altre opzioni di lunghezza focale...

2. Sette lunghezze focali diverse

(Image credit: Apple)

Apple afferma che con l'iPhone 15 Pro Max è come mettere in tasca "sette obiettivi". Come funziona se ha solo tre fotocamere (una principale da 48MP e 24mm, una ultra-wide da 12MP e una tele da 12MP e 120mm)?

Tutto si riduce all'utilizzo della risoluzione di 48MP per ritagliare efficacemente l'immagine a diverse lunghezze focali "virtuali", senza alcuna perdita di qualità. Come si può vedere nel video qui sopra, l'ultra-wide da 13 mm offre una modalità macro, quindi è possibile selezionare altre cinque lunghezze focali: 24 mm (la lunghezza focale nativa della fotocamera principale), 28 mm, 35 mm, 48 mm (un ritaglio 2x della fotocamera principale) e infine il teleobiettivo da 120 mm.

Un tocco di classe è la possibilità di impostare uno di questi obiettivi come predefinito: se siete particolarmente amanti del classico look da 35 mm per la street photography, potete scegliere quello come predefinito per l'app Fotocamera. Il lato negativo è che il divario tra 48 e 120 mm è piuttosto ampio e alcuni potrebbero sentire la mancanza dell'opzione da 72 mm. In questo caso, l'iPhone 15 Pro potrebbe essere la scelta migliore.

3. File HEIF da 48MP

(Image credit: Apple)

Mentre l'iPhone 14 Pro offriva la prima fotocamera da 48MP di Apple, era possibile sfruttare la risoluzione completa solo scattando in Apple ProRaw o utilizzando applicazioni di terze parti. Con l'iPhone 15 Pro Max e 15 Pro non è più così: ora è possibile scattare file HEIF da 48MP, che sono in pratica la nuova versione di JPEG.

Ciò significa che è possibile scattare foto ad alta risoluzione con molti dettagli e l'elaborazione computazionale di Apple, ma senza le enormi dimensioni dei file ProRaw. In passato è stato possibile utilizzare le scorciatoie per convertire i file ProRaw in file HEIF, ma questo dovrebbe rendere il processo molto più semplice.

Anche la modalità di risoluzione predefinita per la fotocamera principale è ora di 24MP e le app di terze parti potrebbero ora essere in grado di scattare file raw da 48MP. Nel complesso, Apple sta iniziando a rendere più accessibili le opzioni di risoluzione più elevate rispetto al 14 Pro, e questo dovrebbe essere positivo soprattutto per i dettagli negli scatti diurni.

4. Fotocamera ultra-wide migliorata

(Image credit: Apple)

La fotocamera ultra-wide dell'iPhone è stata probabilmente la caratteristica più migliorata degli ultimi anni (almeno fino al teleobiettivo 5x del 15 Pro Max). È arrivata nel 2019 sulla serie iPhone 11, ma non è stata un'opzione "Pro" seria fino all'iPhone 13, quando ha ottenuto un obiettivo e un sensore molto migliori.

L'anno scorso, l'iPhone 14 Pro ha nuovamente fornito un nuovo design dell'obiettivo ultra-wide e un sensore più grande (anche se per compensare l'apertura massima più lenta), e la serie "Pro" di quest'anno ha nuovamente apportato miglioramenti.

Il sensore è stato nuovamente potenziato (anche se non è ancora chiaro in che modo) e, a quanto pare, c'è anche un nuovo rivestimento antiriflesso, oltre a una migliore modalità notturna: una scelta molto affidabile per paesaggi e macro.

5. USB 3 per trasferimenti rapidissimi

(Image credit: Apple)

Gli iPhone 15 Pro Max e 15 Pro non sono certo i primi telefoni a offrire la connettività USB 3, ma il passaggio sarà positivo per chi gira molti video o archivia file ProRaw.

Abbinando il telefono a un cavo USB 3 (ovviamente venduto separatamente) si otterrà una velocità di trasferimento di 10 gigabit al secondo, che vi eviterà di dover ricorrere a trasferimenti wireless o ad AirDrop.

Non solo potrete trasferire foto ProRaw da 48MP direttamente sul vostro Mac, ma potrete anche registrare video ProRes in risoluzione 4K/60p direttamente su una memoria esterna: una funzione non proprio mainstream, ma che significa che la 15 Pro Max è sempre più all'altezza della denominazione "Pro".

6. Video ProRes con codifica Log

(Image credit: Apple)

Un'altra caratteristica che entusiasmerà i registi amatoriali è l'introduzione da parte di Apple della codifica Log per i file ProRes registrati con l'iPhone 15 Pro Max e 15 Pro. Le riprese log sono fondamentalmente riprese "piatte" che mantengono una maggiore quantità di dettagli e di gamma dinamica della scena, ma che necessitano di una gradazione del colore in post-produzione.

Questo significa anche che la serie iPhone 15 Pro è la prima al mondo a supportare ACES (o Academy Color Encoding System), che è uno standard globale per i flussi di lavoro del colore nei film e nella produzione televisiva.

Anche in questo caso, non si tratta di una funzione "punta e scatta" per usi occasionali, ma di un'opportunità potenzialmente importante per i professionisti del settore.

7. Video spaziali

(Image credit: Apple)

Un momento di grande interesse per le capacità della fotocamera dell'iPhone 15 Pro e Pro Max è stato l'annuncio di Apple che sarà in grado di girare "video spaziali" per l'Apple Vision Pro, almeno entro la fine dell'anno.

A quanto pare, la fotocamera ultra-wide e quella principale saranno utilizzate in tandem per girare video tridimensionali, che purtroppo si potranno guardare solo con il costosissimo visore Apple.

Ok, non è un motivo per acquistare un iPhone 15 Pro Max o un Vision Pro, ma siamo sicuramente curiosi di provare questa funzione quando arriverà nei prossimi mesi. Ci aspettavamo di saperne di più sulla fotografia 3D all'evento Apple di settembre, ma il video spaziale è un inizio, e forse è una funzione che si svilupperà una volta che iOS 17 sarà in circolazione.