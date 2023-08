iOS 17, cambia il modo di fare le chiamate (in peggio)

The iPhone 14 Plus

In genere gli aggiornamenti software portano a miglioramenti, ma quando si tratta di iOS 17 almeno un aspetto potrebbe cambiare in peggio. Sembra che la disposizione dei pulsanti della schermata delle chiamate sia destinata a cambiare, e noi non siamo entusiasti della loro posizione.

Questo cambiamento è stato individuato nell'ultima beta di iOS 17, e vede il pulsante di fine chiamata spostarsi da una posizione abbastanza centrata - separata dalle altre opzioni della schermata di chiamata - a una posizione in basso a destra, proprio accanto a tutti gli altri pulsanti.

Anche tutti gli altri pulsanti sono stati spostati più in basso e la maggior parte di essi è stata invertita.

Apple is changing where the end call button is and we already hate it iOS 16 iOS 17 pic.twitter.com/v6qLXCuMZoAugust 9, 2023 See more

Almeno alcune di queste modifiche hanno una certa logica. Lo spostamento delle icone più in basso sullo schermo le rende più raggiungibili con una sola mano, il che potrebbe essere particolarmente utile se si utilizza un iPhone grande come un iPhone 14 Pro Max.

Tuttavia, questo cambiamento potrebbe facilmente portare a premere accidentalmente i pulsanti sbagliati o, per lo meno, a impiegare più tempo per trovare alcune opzioni finché non ci si abitua ai cambiamenti.

Cattive notizie per i mancini

Ma c'è anche un altro problema. Se da un lato la nuova posizione del pulsante di fine chiamata lo renderà più facile da raggiungere per gli utenti destrorsi, dall'altro sarà probabilmente più difficile accedervi per gli utenti mancini.

Anche il fatto di avere il pulsante di fine chiamata separato dalle altre icone, come in iOS 16, ha un certo senso, dato che è il pulsante che si usa più spesso (anche se, essendo colorato di rosso, dovrebbe essere comunque abbastanza facile da individuare).

Va comunque sottolineato che, poiché iOS 17 è ancora in fase beta, è possibile che queste modifiche non vengano introdotte nella versione definitiva, soprattutto se il feedback è abbastanza negativo. Probabilmente lo scopriremo a metà settembre, data in cui è previsto l'arrivo di iOS 17.