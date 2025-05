Il futuro dell’iPhone potrebbe essere pieghevole (e senza Face ID)

The iPhone 16 Pro Max

Mentre il mondo si è progressivamente abituato alla notch degli iPhone, e la situazione è migliorata con l’introduzione della Dynamic Island, resta il fatto che molti utenti preferirebbero un’interruzione dello schermo meno evidente. Con il futuro iPhone Fold, il presunto pieghevole di Apple, questa possibilità potrebbe diventare realtà. In uno dei due display, infatti, potrebbe non esserci alcun foro visibile per la fotocamera.

A riportarlo è il leaker yeux1122 sul portale sudcoreano Naver (tramite GSMArena). Secondo quanto riferito, l’attuale prototipo del pieghevole Apple sarebbe dotato di una fotocamera punch-hole sullo schermo esterno, mentre sul display pieghevole troverebbe posto una fotocamera sotto al display.

Questa soluzione, già vista su alcuni smartphone come il Samsung Galaxy Z Fold 6, permetterebbe di evitare interruzioni visibili, offrendo un'esperienza visiva più immersiva. Sebbene non sia la prima volta che si parla di un iPhone pieghevole con fotocamera sotto al display, il ripetersi delle indiscrezioni aumenta le probabilità che Apple possa davvero adottare questa tecnologia.

Una scelta simile potrebbe inoltre avere implicazioni future anche per altri modelli di iPhone, segnando la possibile fine delle ampie interruzioni nello schermo a cui gli utenti sono ormai abituati.

Non c'è Face ID che tenga

Detto ciò, Face ID non dovrebbe essere integrato sotto al display. Secondo la stessa fonte, il sistema di riconoscimento facciale non sarà affatto presente sul modello pieghevole, che adotterebbe invece un sensore Touch ID laterale. Anche questa ipotesi era già emersa in precedenti indiscrezioni.

In aggiunta, yeux1122 afferma che le dimensioni del display del prototipo attuale sarebbero leggermente inferiori rispetto a quelle del modello precedente. Sebbene in questo caso non vengano forniti numeri precisi, una recente fuga di notizie parlava di un display pieghevole da 7,74 pollici e di uno schermo di copertura da 5,49 pollici.

Nonostante la riduzione nelle dimensioni, le risoluzioni sarebbero rimaste invariate. Inoltre, il leaker aggiunge che il rapporto di forma del display pieghevole in questo prototipo è di 14,6:1, mentre quello dello schermo di copertura è di 14,1:1.

Naturalmente, anche qualora questi dettagli fossero accurati, è possibile che vengano modificati nei prototipi successivi. Apple non dovrebbe presentare ufficialmente l’iPhone pieghevole prima della fine del 2026, e questo lascia ancora spazio a numerosi cambiamenti prima della definizione finale del design.