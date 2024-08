Caratteristiche dell'iPhone 16: i principali aggiornamenti attesi

The iPhone 15 Plus

A questo punto, abbiamo un'idea abbastanza precisa di cosa aspettarci dall 'iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, e iPhone 16 Pro Max, poiché sebbene Apple non abbia ancora rivelato nulla - e probabilmente non lo farà fino a settembre - le fughe di notizie e le indiscrezioni sulla serie iPhone 16 sono state numerose.

Abbiamo sentito dettagli su quasi tutti gli aspetti dei prossimi telefoni, dai colori dell'iPhone 16 ai probabili prezzi dell'iPhone 16, al design, alle specifiche tecniche e altro ancora. Come di consueto, le caratteristiche ipotizzate sono un mix di vecchio e nuovo, ma in questo articolo ci concentreremo sulle principali novità che ci si può aspettare dalla serie iPhone 16.

Di seguito, troverete le caratteristiche più significative dell'iPhone 16 di cui abbiamo sentito parlare finora, che non sono già presenti nell 'iPhone 15.

Nuovo pulsante Cattura

Forse il più grande aggiornamento che ci aspettiamo dalla linea di iPhone 16 è un nuovo pulsante e, a differenza di alcune delle caratteristiche riportate di seguito, questo pulsante sarà presente su tutti e quattro i modelli di iPhone 16.

Il pulsante "Capture", come si pensa si chiamerà, sarà presumibilmente utilizzato per scattare foto e video, ma non sarà semplicemente una scorciatoia per la fotocamera, un rapporto suggerisce che sarà possibile scorrere su di esso per ingrandire o rimpicciolire, premere leggermente per mettere a fuoco e premere con forza per scattare una foto o avviare una registrazione.

Ciò potrebbe rendere questo pulsante una potente aggiunta alla fotocamera e molto più efficace della semplice impostazione del pulsante Azione per scattare foto, cosa che è già possibile fare con l'iPhone 15 Pro e l'iPhone 15 Pro Max, poiché il pulsante Azione non ha tutte le potenzialità di scorrimento e di leggera pressione del vociferato pulsante Cattura.

I rapporti suggeriscono che il pulsante di cattura sarà alloggiato sotto il tasto di accensione sul bordo destro dell'iPhone 16 e che, oltre a questo, ci sarà ancora un pulsante di azione sulla sinistra che, secondo i rapporti, questa volta sarà offerto su tutta la linea, piuttosto che solo sui modelli Pro.

Ci sono ancora alcuni dubbi sul tasto Capture: secondo le prime indiscrezioni potrebbe essere utilizzato solo per i video e non per le foto, e c'è qualche disaccordo sul fatto che sarà meccanico o a stato solido.

Schermi più grandi

Una grande - letteralmente - caratteristica che è stata vociferata specificamente per i modelli Pro è l'aumento delle dimensioni dello schermo, con l 'iPhone 16 Pro diche si dice abbia un display da 6. (dai 6,1 pollici dell'iPhone 15 Pro), mentre l'iPhone 16 Pro Max dovrebbe avere uno schermo da 6,9 pollici (dai 6,7 pollici dell'iPhone 15 Pro Max).

In entrambi i casi, quindi, questi telefoni sarebbero più grandi di 0,2 pollici rispetto ai loro predecessori, ma forse, soprattutto, questo aumento renderebbe i modelli Pro più grandi di quelli non Pro, che secondo quanto riferito rimarranno a 6,1 pollici per l'iPhone 16 e a 6,7 pollici per l'iPhone 16 Plus.

Questo aumento delle dimensioni dello schermo potrebbe ampliare ulteriormente il divario tra i modelli Pro e quelli non Pro, anche se significherebbe che se siete amanti dei telefoni compatti, le vostre scelte diminuiranno ulteriormente.

Tuttavia, uno schermo più grande renderà probabilmente i modelli iPhone 16 Pro superiori per la visione di video, e avrete anche più spazio per interagire con app e giochi. Se anche le cornici saranno ridotte (come si vocifera), l'ingombro complessivo potrebbe non essere molto più grande di quello dell'iPhone 15 Pro e Pro Max.

Fotocamera migliore

Purtroppo, non sembra che l'iPhone 16 o l'iPhone 16 Plus riceveranno aggiornamenti significativi della fotocamera, ma i modelli Pro potrebbero esserlo.

Si dice che l'iPhone 16 Pro riceverà la stessa fotocamera da 12MP con zoom ottico 5x dell'iPhone 15 Pro Max, che rappresenterebbe un miglioramento rispetto allo zoom ottico 3x da 12MP dell'iPhone 15 Pro.

Inoltre, l'iPhone 16 Pro avrebbe anche una fotocamera ultra-wide da 48MP, al posto del sensore da 12MP del modello attuale.

Ma le fotocamere dell'iPhone 16 Pro Max potrebbero subire un aggiornamento ancora più consistente: secondo quanto riferito, anche questo telefono sarà dotato di una nuova fotocamera ultra-wide da 48MP, e potenzialmente ancheun nuovo sensore principale, che rimarrebbe a 48MP come quello dell'anno scorso, ma dovrebbe comunque apportare miglioramenti alle foto.

C'è la possibilità che l'iPhone 16 Pro Max riceva anche un nuovo sensore per il teleobiettivo, con alcune fughe di notizie che parlano di un "super teleobiettivo", che potrebbe offrire uno zoom 10x o più. Tuttavia, le recenti fughe di notizie non hanno menzionato questo particolare aggiornamento, quindi non contiamo che diventi realtà.

Tuttavia, anche se solo le fotocamere principali e ultra-wide sono migliorate sul Pro Max, e le fotocamere teleobiettivo e ultra-wide sono migliorate sul Pro, allora questi modelli in arrivo potrebbero valere la pena di essere acquistati dagli appassionati di fotografia.

Nuovo chip

L'ultima grande novità di cui abbiamo sentito parlare (almeno per i modelli iPhone 16 Pro) è un chipset A18 Pro, che probabilmente fornirà un notevole incremento di potenza rispetto all'A17 Pro presente nell'iPhone 15 Pro e nell'iPhone 15 Pro Max. Questo chipset potrebbe anche essere la chiave per l'alimentazione di alcune funzioni AI dell'iPhone 16.

Tuttavia, mentre l'iPhone 16 Pro e l'iPhone 16 Pro Max riceveranno quasi certamente un chipset A18 Pro, è molto probabile che l'iPhone 16 standard e l'iPhone 16 Plus ricevano invece un chipset A18 inferiore, oppure ereditino l'A17 Pro dai modelli Pro dello scorso anno.

In ogni caso, si tratterebbe di un miglioramento rispetto al chipset A16 Bionic utilizzato dagli attuali modelli base, ma rimarrebbero comunque indietro rispetto ai modelli Pro sul fronte della potenza.