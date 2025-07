Apple rompe la monotonia: l’iPhone 17 Pro sarà più colorato

Le unità dimostrative della presunta gamma iPhone 17 offrono un’anteprima delle colorazioni attese per i prossimi modelli di smartphone Apple. Se confermate, le nuove tonalità potrebbero introdurre una nota più vivace anche nella linea Pro.

A diffondere le immagini è stato Sony Dickson, noto per le anticipazioni legate al mondo Apple, che ha pubblicato una serie di unità mockup dell’iPhone 17 in varie colorazioni, presumibilmente basate su informazioni provenienti da fonti interne.

Tra i modelli mostrati, l’iPhone 17 appare in una tonalità rosa pastello, mentre il presunto iPhone 17 Air è caratterizzato da una colorazione sabbia. A colpire maggiormente, però, è il mockup dell’iPhone 17 Pro, mostrato in una vivace tonalità arancione.

First look at iPhone 17 color dummies, The new orange really stands out this year — definitely a bold addition. Thoughts? pic.twitter.com/M0gB6NSglIJuly 29, 2025

Se queste informazioni si rivelassero corrette, potrebbero indicare un cambio di direzione moderato per Apple, considerando che in passato i modelli Pro hanno generalmente adottato colorazioni più sobrie. L’edizione Desert Titanium dell’iPhone 16 Pro Max è stata probabilmente una delle tonalità più marcate tra i modelli di punta, mentre il resto della gamma iPhone 16 Pro ha mantenuto toni più classici, come bianco, nero e grigio.

L’introduzione dell’arancione potrebbe quindi rappresentare una novità cromatica per la linea Pro. Sulla base delle unità dimostrative, la tonalità arancione mostra sfumature simili a quelle di una caramella, con una finitura pastello opaca, in linea con lo stile adottato dai modelli Pro più recenti.

Complementary colors

Pur tenendo presente che le immagini diffuse non sono ufficiali e che non è chiara la provenienza delle unità dimostrative, le colorazioni ipotizzate per la gamma iPhone 17 sembrano coprire una varietà di gusti.

Sono presenti le classiche varianti bianca e nera, pensate per chi preferisce tonalità più sobrie, mentre per i modelli iPhone 17 Pro potrebbe tornare una tonalità blu scuro.

Le opzioni azzurra e rosa dell’iPhone 17 aggiungono un tocco di novità cromatica senza risultare eccessivamente saturate. Le tonalità azzurra chiara e giallo chiaro/sabbia previste per l’iPhone 17 Air appaiono adatte a un modello più sottile.

Per quanto riguarda l’iPhone 17 Pro e 17 Pro Max, le colorazioni anticipate sembrano armonizzarsi con il nuovo modulo rettangolare per la fotocamera posteriore, contribuendo sia a metterne in risalto la forma, sia a integrarlo visivamente con la scocca posteriore del dispositivo.

Resta comunque incerto se il tanto discusso cambiamento nel design della fotocamera posteriore si concretizzerà davvero, poiché non è chiaro in che modo possa apportare miglioramenti effettivi alle prestazioni fotografiche dell’iPhone 17 Pro. Apple, infatti, tende a non modificare l’estetica dei propri dispositivi senza una motivazione funzionale.

Una possibile spiegazione per l’introduzione di un modulo rettangolare potrebbe essere legata a un’ottimizzazione dello spazio interno, che permetterebbe di integrare meglio i componenti e quindi ridurre lo spessore complessivo del modello Pro.

Con il lancio dei nuovi iPhone probabilmente previsto per settembre, in occasione del tradizionale evento annuale dedicato agli smartphone, manca ormai poco per avere conferme ufficiali sulle novità della prossima generazione.