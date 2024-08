Apple promette che ChatGPT arriverà su iOS 18 "entro la fine dell'anno".

Alla WWDC 2024 di giugno abbiamo assistito alla dimostrazione di una serie di nuove funzionalità di Apple Intelligence per iOS 18 (e gli altri pacchetti software di Apple) alla WWDC 2024 di giugno, ma non sono ancora stati distribuiti ai dispositivi. Nel caso dell'integrazione di ChatGPT, ora sappiamo che arriverà entro la fine del 2024.

Come riportaMacRumors, durante una recente conferenza stampa il CEO di Apple Tim Cook ha dichiarato che ChatGPT sarà integrato in iOS 18, iPadOS 18 e macOS Sequoia "entro la fine dell'anno solare". Ci aspettiamo che iOS 18 arrivi sugli iPhone a settembre.

Quando la funzione sarà attiva, sarà possibile chiedere a Siri di inviare determinate domande a ChatGPT e farà parte della funzione di assistenza alla scrittura che può aiutare a comporre messaggi di testo, e-mail e altro ancora.

Secondo Apple, sarà anche possibile generare immagini in una varietà di stili, il tutto grazie all'ultimo modello GPT-4o. L'accesso a ChatGPT sarà gratuito e non sarà necessario registrare un account con OpenAI, anche se chi è un membro pagante di ChatGPT Plus potrà collegare il proprio account per accedere a funzioni aggiuntive a pagamento.

Bot AI per tutti

(Image credit: Apple)

Quando l'integrazione di ChatGPT è stata introdotta per la prima volta, Apple aveva detto che la funzione sarebbe stata disponibile entro la fine dell'anno, quindi questa è la conferma che la tabella di marcia originale è ancora valida. Si è ipotizzato che alcune funzioni di Apple Intelligence potrebbero essere ritardate oltre il lancio dell 'iPhone 16 e dell'iOS 18. Sembra inoltre che Apple sia disposta ad aggiungere altre funzioni al suo programma.

Sembra inoltre che Apple sia aperta ad aggiungere altri bot AI a Siri in futuro, tra cui, forse, Google Gemini. È anche chiaro che i ricercatori di Apple sono duramente impegnati nel tentativo di portare Siri alla pari con ChatGPT e Gemini.

Un numero limitato di funzioni di Apple Intelligence è già disponibile nella beta per sviluppatori di iOS 18.1, ma anche se abbiamoprovato il software, non è ancora adatto all'uso quotidiano. Per la maggior parte delle persone è meglio aspettare che venga distribuita la versione stabile e definitiva dell'aggiornamento.

È probabile che sentiremo parlare di Apple Intelligence e della sua data di arrivo all'evento di lancio dell'iPhone 16, che dovrebbe tenersi a settembre. Quasi certamente Apple presenterà contemporaneamente l'Apple Watch 10 e l'iOS 18.