Apple prepara l'iPhone 17, display avanzati e nuove tecnologie

L'inchiostro (digitale) si è a malapena asciugato sulla nostra recensione dell'iPhone 16, e già sono uscite alcune indiscrezioni sull'iPhone 17: una fonte affidabile suggerisce che ci saranno aggiornamenti del display in vista del refresh del 2025 di Apple.

La notizia arriva dal noto analista del settore Ross Young (via 9to5Mac), secondo il quale i due modelli più economici di iPhone 17 avranno lo stesso display always-on e la tecnologia ProMotion che in precedenza era un'esclusiva dei telefoni Pro e Pro Max.

Ciò significa un aggiornamento della tecnologia dello schermo LTPO (ossido policristallino a bassa temperatura), necessario per ridurre il consumo energetico e supportare una frequenza di aggiornamento variabile, fino a 120 Hz (o fino a 1 Hz) quando necessario.

Tuttavia, mentre Young aveva inizialmente previsto che il Face ID sarebbe stato integrato nel display dell'iPhone 17 Pro e dell'iPhone 17 Pro Max, ha poi affermato che si trattava di un malinteso, per cui dovremo attendere ancora un po' per conoscere gli sviluppi in questo settore.

Pro e non Pro

L'iPhone 16 Pro, con ProMotion (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Se l'anno prossimo i modelli meno costosi dell'iPhone 17 riceveranno effettivamente la tecnologia di visualizzazione LTPO, la distinzione tra queste varianti e i Pro e Pro Max sarà minore, anche se quest'ultimi potranno comunque disporre di fotocamere superiori e processori più veloci.

Questo si collega anche a un'altra voce che abbiamo sentito sul refresh dell'iPhone del prossimo anno: l'iPhone 16 Plus di sarà sostituito non da un altro modello Plus, ma da un iPhone 17 Air - forse con un design più sottile ed elegante allo stesso prezzo.

Apple ha già utilizzato lo stesso marchio per l'iPad Air e il MacBook Air, quindi non sarebbe una grande sorpresa se il moniker venisse aggiunto anche a uno dei modelli di iPhone 17. Tuttavia, dovremo aspettare quasi altri 12 mesi per esserne certi.