Xiaomi Mi 10T, Mi 10T Pro e Mi 10T Lite in arrivo "presto"

Xiaomi si sta preparando a introdurre lo Xiaomi Mi 10T, Mi 10T Pro e Mi 10 Lite. O almeno questo è quanto si può dedurre da un leak diffuso via Twitter da Abhishek Yadav (@yabhishekhd), secondo cui gli smartphone saranno annunciati a breve.

Il tweet include anche un rendere dello Xiaomi Mi 10T Pro, il top di gamma tra i tre modelli citati, e alcune specifiche. La lista include batteria da 5.000 mAh, schermo da 144 Hz e fotocamera principale da 108 MP. Yadav aggiunge anche che il sensore di impronte "potrebbe essere montato lateralmente, ma non ne sono sicuro".

Migliori offerte Xiaomi Mi 9T e di oggi Xiaomi Mi 9T 6GB/64GB Dual... eGlobalcentral IT 259,99 € Vedi Xiaomi Mi 9T Dual SIM 64GB... eBay Italy 299,99 € Vedi XIAOMI MI 9T Blue 64 GB 4G /... ePrice 311,10 € Vedi Xiaomi Mi 9T Smartphone da... Amazon Prime 366 € Vedi Mostra altre offerte

[ Exclusive ] Mi 10T, Mi 10T Pro & Mi 10 Lite Launching Soon Globally.Here is The First Look Of Mi 10T Pro.Mi 10T Pro Specs.•5000mAh Battery•144Hz Refresh Rate•108MP Rear Camera•May Be Side Mounted Fingerprint Scanner I Am Not Sure About This One.#Mi10TPro #Mi10T pic.twitter.com/8ngfxyrzZoAugust 26, 2020

Non conosciamo la dimensione dello schermo né altri dettagli per ora, ma è sicuramente possibile fare alcune ipotesi basandosi su quanto fatto da Xiaomi nel 2019 con lo Xiaomi Mi 9T e lo Xiaomi Mi 9T Pro, che erano i nomi alternativi per i Redmi K20 e K20 Pro.

Il Mi 9T in particolare è interessante e ancora oggi è uno dei migliori smartphone in circolazione per rapporto qualità prezzo. Dal Mi 10T ci aspettiamo ancora una volta uno schermo OLED di ottima qualità e prestazioni fotografiche di alto livello. Probabilmente non saranno al livello dei migliori camerphone in commercio, ma da quanto abbiamo visto con i modelli del 2019 ci si possono aspettare ottime fotografie.

Il render poi mostra un modulo fotografico con quattro sensori, uno in più rispetto al Mi 9T. Difficile dire di cosa si tratti, per quanto dall'immagine potrebbe sembrare un sensore di profondità (ma potrebbe essere anche un obiettivo macro).

La differenza tra la versione normale e quella Pro, nel caso del 9T, era solo nel processore: Snapdragon 730 per il Mi 9T e Snapdragon 865 per il Mi 9T Pro. L'opzione più interessante, secondo noi, era quella meno costosa, ma vedremo se quest'anno Xiaomi manterrà lo stesso approccio, quindi con Snapdragon 865 (o 865 Plus) sul modello top, e un processore meno performante (almeno sulla carta) sul modello più economico.

Resta da vedere poi il terzo modello, assente nella lineup dell'anno scorso. Potrebbe avere meno fotocamere o caratteristiche generalmente inferiori, ma è ancora presto per lanciarsi in ipotesi.

In ogni caso, siamo abbastanza sicuri che lo Xiaomi Mi 10T finirà dritto nella lista dei migliori smartphone Xiaomi, non appena sarà disponibile.