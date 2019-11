Windows 10 November 2019 Update, la prossima versione di Windows 10

Il prossimo aggiornamento di Windows 10 (19H2) è praticamente pronto, e Microsoft lo ha annunciato con il nome di November 2019 Update.

Brandon LeBlanc, senior program manager del programma Windows Insider Program, ritiene che la versione 18363.418 (già sviluppata e disponibile come Realease Preview) sarà quella definitiva, pronta per il grande pubblico e tutti gli utenti di Windows 10.

LeBlanc aggiunge che dopo la pubblicazione "continueremo a migliorare l'esperienza della versione 19H2 sui PC dei consumatori, con il nostro servizio periodico".

Speriamo che le cose vadano meglio che con l'aggiornamento May 2019 (maggio 2019) che ha generato un gran numero di problemi, portando Microsoft a bloccarne la diffusione per apportare delle doverose correzioni.

L'aggiornamento Novembre 2019 è però un update relativamente piccolo, e di conseguenza ci sono meno rischi di creare problemi. Si tratta più che altri di tanti piccoli miglioramenti "sotto al cofano", ma ci sono alcune novità interessanti come un aumento dell'autonomia su notebook con certi specifici processori.

Windows 10 dà i numeri

L'aggiornamento Novembre 2019, con iltempo, riceverà lo stesso numero di modifiche progressive del May 2019 Update.

LeBlanc spiega: “per i consumatori che hanno potuto installare la versione 19H2, si scarica un pacchetto tramite Windows Update, che abilita le funzioni del Novembre 2019 Update. Ciò modifica il numero della build da 18362 a 18363".

Tra le due versioni, invece, restare uguale il numero dopo il punto. May 2019 Update avrà 18362.418 come numero di build, mentre il November 2019 Update avrà 18363.418.

LeBlanc ci ricorda che i tester di Windows 10 iscritti allo slow ring riceveranno tra poco la versione 20H1, quindi chi vuole restare con l'aggiornamento November 2019 dovrebbe passare agli aggiornamenti Release Preview, almeno per il momento.

Quando sarà disponibile il November 2019 Update per Windows 10? Microsoft ci dice solo che l'aggiornamento è quasi pronto e mancano solo gli ultimi ritocchi, quindi possiamo supporre una pubblicazione a ottobre 2019.

L'aggiornamento però non si chiama October 2019, chissà perché. Sospettiamo che la frase "October Update" per Microsoft sia ormai associata a problemi e bug, per non dire disastri. E forse l'azienda ha deciso di cambiare mese per scrollarsi di dosso un po' di polemiche ... e magari anche un po' di sfortuna. Ma è solo la nostra teoria, ovviamente.