WhatsApp si rifà il look su Windows 11

WhatsApp, il servizio di messaggistica di Meta (il nuovo nome aziendale di Facebook), ha da poco ricevuto un aggiornamento su Windows 11: la nuova versione presenta un aspetto più simile ad altre app che seguono il Fluent Design sul nuovo sistema operativo Microsoft.

Dopo le varie nuove funzionalità apportate l'anno precedente, adesso potrete accedere alla versione beta disponibile sul Microsoft Store per Windows 10 e Windows 11 già dallo scorso novembre, per poter sperimentare il nuovo design, in linea con altre app Microsoft come Paint e Windows Media Player .

A parte il design in stile Windows 11, arriva anche l'integrazione con il nuovo centro attività, in cui è possibile gestire i messaggi e le notifiche di altre app sul PC.

Usare WhatsApp su notebook o tablet è una comoda alternativa quando volete rispondere al volo a un messaggio senza dover tirar fuori lo smartphone dalla tasca.

Analisi: un'alternativa migliore a WhatsApp Web

Le app UWP (Universal Windows Platform) possono seguire gli standard di design definiti da Microsoft, come aspetto e layout, affinché siano coerenti con l'aspetto generale di Windows 11.

In precedenza, il design di WhatsApp rispecchiava quello di Windows 10, ma con il nuovo aggiornamento, l'app segue il Fluent Design di Windows 11.

WhatsApp sembra intenzionata a migliorare la vita dei suoi utenti. D'altronde in alcune situazioni potremmo non avere accesso allo smartphone (assenza di campo o batteria scarica, ad esempio. Grazie alla funzione per più dispositivi in fase di test che consente di gestire i messaggi anche se lo smartphone è disconnesso, sarà possibile utilizzare l'app desktop in autonomia senza problemi, come succede già con Telegram.

Viene risolto un potenziale problema, inoltre l'app desktop viene preparata al lancio previsto per la fine dell'anno, soprattutto considerando che è in programma anche l'aggiornamento Sun Valley 2 .

Tuttavia, resta da vedere se gli utenti si troveranno a loro agio con WhatsApp su PC, rispetto alle controparti per smartphone e browser web.

