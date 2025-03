Nvidia, Google e Disney creano un robot di Star Wars con IA

Nvidia sta collaborando con Google e Disney per sviluppare un motore fisico open-source per la robotica.

Il progetto, chiamato Newton, dovrebbe essere lanciato entro la fine dell'anno.

Il CEO di Nvidia, Jensen Huang, ha presentato Blue, un robot ispirato a Star Wars che utilizza Newton per simulazioni in tempo reale.

Il CEO di Nvidia, Jensen Huang, ha annunciato una collaborazione tra l’azienda, Google DeepMind e Disney Research per dare vita a robot ispirati a Star Wars, alimentati dall’intelligenza artificiale.

Sul palco del GTC 2025, Huang ha presentato Blue, un robot da ricerca capace di movimenti straordinari, simili a quelli dei droidi visti nei film di fantascienza.

Alla base di questa innovazione c’è Newton, il nuovo motore fisico che guida i movimenti del robot e che sarà rilasciato come progetto open-source entro la fine dell’anno.

“Riuscite a credere che stiate guardando una simulazione in tempo reale? È così che addestreremo i robot in futuro. Blue ha due computer Nvidia al suo interno”, ha dichiarato Huang, prima di interagire con il robot e inviargli il comando di tornare a casa.

Secondo il comunicato stampa di Nvidia, “Newton è open-source, a disposizione dell’intera comunità robotica. Questo permetterà agli sviluppatori di utilizzarlo liberamente e contribuire con nuove ricerche”.

Per il momento, il progetto è ancora un proof of concept, ma la collaborazione tra Nvidia, Google e Disney potrebbe avere implicazioni concrete per il futuro. Dopo aver visto Blue in azione, l’idea di droidi nei parchi Disney sembra sempre più vicina alla realtà.

Un rapporto di Axios dal SXSW ha rivelato che Disney sta pianificando di mostrare questi robot nei suoi parchi a tema entro la fine dell’anno.

Chi non ha mai desiderato un robot?

L’idea di avere un droide domestico in grado di svolgere le faccende di casa potrebbe non essere ancora realtà, ma con il motore fisico Newton, questa possibilità si avvicina sempre di più.

Sebbene questi robot non siano destinati ad un uso domestico nel breve termine, la loro evoluzione potrebbe semplificare la vita quotidiana, migliorando la produttività e riducendo il carico di lavoro nelle attività quotidiane.

Grazie all’intelligenza artificiale, un assistente robotico capace di gestire compiti domestici in autonomia potrebbe diventare una soluzione concreta nei prossimi anni.