AGGIORNAMENTO: iI servizio sta tornando online, ma per un recupero totale potrebbero volerci ancora diverse ore.

Whatsapp non funziona, all'incirca dalle 09:00 (ora italiana) del 25 ottobre 2022. Per 2 miliardi di utenti, dunque, non è possibile mandare messaggi o effettuare chiamate.

Al momento Meta, la società che possiede e controlla Whatsapp, non ha rilasciato comunicazioni ufficiali.

Non si conoscono le ragioni di questo problema, né ci sono previsioni riguardo a una possibile soluzione.