Un cloud pubblico per la prima volta tra i più potenti supercomputer al mondo

Alla conferenza SC19 dello scorso anno, Microsoft Azure ha presentato il cluster di macchine virtuali HBv2 con l'audace affermazione di “poter competere con i più avanzati supercomputer del pianeta".

Un anno dopo, all'evento virtuale Supercomputing 2020 (SC20), il gigante del software ha rivelato che il suo servizio di cloud computing pubblico si è unito ai ranghi dei supercomputer più potenti del mondo, posizionandosi al 17 ° posto nella prestigiosa lista Graph500. Secondo Microsoft, questa è la prima volta che un cloud pubblico viene inserito nel Graph500 e poiché le VM HBv2 dell'azienda producono 1.151 GTEP (Giga-Traversed Edges Per Second), Azure si posiziona nell'elenco tra i primi sei per cento di sempre per contributi pubblicati.

Microsoft ha inoltre annunciato di aver raggiunto un nuovo record per scaling HPC basato su Message Passing Interface (MPI) su cloud pubblico. Eseguendo il software di modellazione Nanoscale Molecular Dynamics (NAMD) su 86.400 core della CPU, Azure ha dimostrato che i ricercatori possono avere il petascale computing a portata di mano ovunque si trovino.

L'azienda ha anche partecipato al COVID-19 HPC Consortium e un team guidato dal Dr. Jer-Ming Chia di Azure ha lavorato con i ricercatori del Beckman Institute for Advanced Science and Technology presso l'Università dell'Illinois. Il suo compito era valutare l’utilizzo di Cluster HBv2 nel supporto di future simulazioni della ricerca contro il virus SARS-CoV-2. Con sorpresa del team, hanno scoperto che i cluster HBv2 non solo erano in grado di soddisfare i requisiti dei ricercatori, ma che le loro prestazioni e scalabilità su Azure rivaleggiavano e in alcuni casi superano addirittura le capacità del supercomputer Frontera.

Graph500 vs TOP500

Per compilare la classifica dei migliori 500 supercomputer due volte l'anno, TOP500 utilizza il benchmark Linpack di Jack Dongarra perché è già utilizzato estensivamente e i risultati dei test sono disponibili per quasi tutti i sistemi rilevanti. L'elenco Graph500 d'altro canto si concentra sui carichi di lavoro ad alta intensità di dati, motivo per cui utilizza un benchmark proprietario.

Poiché il governo, le imprese e le organizzazioni di ricerca diventano sempre più incentrate sui dati, il Graph500 funge da utile barometro per clienti e partner che cercano di migrare problemi di dati complessi nel cloud.

Il test Breadth-first search (BST) fa parte del benchmark Graph500 e valuta gli ambienti HPC e di supercalcolo in diversi modi, ponendo l'accento sulla capacità di spostare i dati. Il test utilizza l'istruzione "popcount" della CPU, particolarmente utile per i carichi di lavoro di crittografia, fingerprinting molecolare e archiviazione dati ad alta densità.

In un post sul blog Microsoft, il vicepresidente Mission Systems, dottor William Chappell ha spiegato come le organizzazioni possono utilizzare i cluster HBv2 dell'azienda per risolvere problemi di dati impegnativi invece dover implementare e gestire sistemi proprietari: "Quando i clienti hanno necessità di uniche, come la sfida di un problema di grafici sparsi, non devono più configurare il proprio sistema per ottenere prestazioni di livello mondiale. Siamo in competizione con i risultati delle prime dieci macchine al mondo e ciò dimostra che chiunque abbia una mission unica, inclusi gli utenti governativi, può attingere alle nostre capacità di calcolo. Poiché il servizio viene fornito senza costi e oneri di proprietà, questo cambia il modo in cui gli utenti possono accedere al calcolo ad alte prestazioni. Considero questa la democratizzazione dell’HPC ".