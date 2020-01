Steam, iniziati i saldi del capodanno lunare

Se i saldi invernali del mese scorso non vi hanno ancora prosciugato il portafoglio, ecco un nuovo periodo promozionale sulla piattaforma Valve in occasione del prossimo capodanno lunare.

L’evento, noto appunto come Saldi del capodanno lunare , è partito nel pomeriggio di giovedì 23 gennaio e terminerà lunedì 27 gennaio, con alcuni omaggi a sorpresa nel corso del fine settimana.

Sebbene la maggior parte degli sconti sia uguale a quelli dell’evento precedente, i saldi del capodanno lunare offrono comunque qualcosa di interessante, ad esempio il 50% di sconto per A Plague Tale e il 35% per Sekiro: Shadows Die Twice , mentre Jedi: Fallen Order può essere acquistato al 20% in meno. Da notare che si tratta di alcuni dei migliori giochi pubblicati l’anno scorso.

Inoltre, nel corso del weekend, sarà possibile ottenere uno sconto abbastanza sostanzioso su Assassin’s Creed Odyssey (60%) , Resident Evil 2 (67%) e Hitman 2 (67%) e altri titoli.

Ecco alcune delle offerte più interessanti del fine settimana.

Le offerte del capodanno lunare:

Disco Elysium | PC | € 39,99 € 31,99 su Steam

Disco Elysium è uno dei migliori giochi per PC attualmente sul mercato. Anche se lo sconto non è fortissimo, vale comunque la pena provarlo. Vedi offerta

Resident Evil 2 Remake | PC | € 59,99 € 19,79 su Steam

Prezzo davvero ottimo per uno dei nostri giochi preferiti dell’anno, con un interessante sconto sul prezzo standard Vedi offerta

Destiny 2: Shadowkeep | PC | € 34,99 € 23,44 su Steam

Per poco più di 20 euro potete portarvi a casa Destiny 2 e l’espansione Shadowkeep su Steam.Vedi offerta

Sekiro: Shadows Die Twice | PC | € 59.99 € 38,99 su Steam

Sekiro è stato pubblicato da relativamente poco tempo, ma è già uno dei nostri preferiti. Lo sconto su Steam è ottimo, ma ricordate che non include la pazienza! Vedi offerta

Star Wars Jedi Fallen Order | PC | € 59,99 € 47,99 su Steam

Potrete godervi questo titolo di Star Wars che strizza un po’ l’occhio ai Souls con un 20% di sconto. Vedi offerta

Red Dead Redemption 2 | PC | € 54,99 € 43,99 su Steam

L’epico western di Rockstar Games è finalmente arrivato su Steam. E adesso c’è pure un interessante sconto del 20%. Un’ottima occasione per averlo in libreria. Vedi offerta