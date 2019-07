Sony, un condizionatore portatile è quello che ci servirebbe ora

Il nuovo Sony Reon Rocket è un condizionatore portatile che promette di darvi sollievo nelle ore più calde. Chi sta soffrendo a causa delle ultime ondate di caldo non può che concordare su quanto sia terribile trovarsi bloccati in luoghi senza aria condizionata. E se ora fosse possibile portare l'aria condizionata con voi? Questo è quello che promette il dispositivo portatile in questione.

Purtroppo il dispositivo non è ancora in vendita: infatti c'è bisogno di un finanziamento (che al momento ha raggiunto il 44%). Sarebbe disponibile da marzo 2020, e la promessa di un condizionatore portatile è troppo allettante per lasciar perdere.

Secondo Gizmodo, dopo centinaia di simulazioni, Sony stima che il Reon Pocket dovrebbe essere in grado di raffreddare la temperatura corporea di 13°. Il dispositivo può esservi d'aiuto anche nei giorni freddi (sempre che in questo momento riusciate a ricordarvi come sono) riscaldando la temperatura corporea di 8°.

Il condizionatore portatile in una maglietta creata su misura

Il Reon Rocket pesa 85 g, ha la misura di un telecomando per il garage e si può tenere comodamente nella tasca di una maglietta creata appositamente, situata appena sopra la spina dorsale. Si può controllare con lo smartphone, tramite iOS o Android, ma è in arrivo anche una modalità automatica. La batteria ha un'autonomia di 24 ore e impiega 2 ore a ricaricarsi completamente.

Il prezzo di partenza è di circa 129 dollari, anche se saranno richiesti altri soldi per la maglietta. Potrebbe non funzionare con un'altra maglietta qualunque: il dispositivo sembra potersi situare solo in una tasca con un inserto speciale e un foro fatto su misura per la ventola. Non è chiaro per il momento se il dispositivo possa funzionare anche se posizionato altrove.

C'è anche un modello con meno funzionalità, il Reon Rocket Light, nel caso vogliate spendere meno. Il prezzo infatti parte circa da 117 dollari, e si tratta di un dispositivo con controlli solo manuali.