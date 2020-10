SanDisk Extreme Pro, SSD portatile 2 volte più veloce

Western Digital ha appena presentato i nuovi SSD portatili SanDisk Extreme e Sandisk Extreme Pro, con nuovi modelli che promettono un notevole aumento della velocità grazie all'utilizzo di drive NVMe all'interno.

Le capacità disponibili arrivano fino a 2 TB, un valore che dovrebbe rivelarsi adeguato anche per chi lavorare con i video 8K. Lo chassis in alluminio, nel caso dell'Extreme Pro, aiuta a dissipare il calore, e per la sicurezza c'è un chip dedicato per la crittografia AES a 256 bit. La certificazione IP55 invece assicura una discreta resistenza ad acqua e polvere.

Quanto a velocità, SanDisk promette 1050 MB/s in letture e 1000 MB/s in scrittura per il modello base. L'Extreme Pro arriva fino a 2000 MB/s in lettura/scrittura, almeno ufficialmente.

Prezzo e disponibilità

I nuovi SanDisk Extreme e SanDisk Extreme Portable sono già disponibilli presso lo store WD, con prezzi che vanno da €84,99 fino a a €459,99 per il modello Pro da 2TB.