Redmi Note 8 e Note 8 Pro: Xiaomi conferma le caratteristiche a pochi giorni dalla presentazione

Redmi Note 8 e Note 8 Pro verranno presentati in Cina il 29 agosto con l'obiettivo di diventare i migliori modelli della serie economica di Xiaomi. Nel frattempo la stessa Xiaomi ha confermato le specifiche di entrambi.

La serie Redmi Note ha da anni un grande successo in tutto il mondo per le sue caratteristiche evolute e per l'ottimo rapporto qualità-prezzo. Negli ultimi anni poi anche design e fotocamera sono stati migliorati e ora con la serie 8 le aspettative sono alte.

The most loved smartphone series in India is also a global rage! 🤩Can you believe that we've sold more than 20 Million (= 2 Crore) units of the #RedmiNote7 Series worldwide?Make some noise and say "Noted". 1000 RTs & I am giving away 1 #RedmiNote7Pro#Xiaomi ❤️ #48MP #20M pic.twitter.com/OXrcQu8zSZAugust 20, 2019

Xiaomi Redmi Note 8 Pro

Il Redmi Note 8 Pro è sicuramente il più potente grazie anche al nuovo chipset MediaTek Helio G90T nato per chi ama giocare con i suoi dispositivi. La batteria arriva a 4,500 mAh, una delle più grandi in assoluto e ci sarà il supporto per la ricarica a 18W via USB Type-C.

25x zoom teaser (Image credit: Xiaomi)

L'aggiornamento più interessante riguarda però le fotocamere, il Note 8 Pro sarà il primo dispositivo a montare una fotocamera con sensore da 64MP, il nuovo Samsung ISOCELL Bright GW1. Si tratta in realtà di quattro fotocamere, oltre a quella principale ci sarà quella tele, la grandangolare e il quarto sensore per la profondità. Xiaomi ha condiviso immagini che mostrano un tele 25x anche se si tratta di sicuro di una soluzione ibrida.

Il design del Redmi Note 8 Pro dovrebbe essere simile a quello dei Redmi K20 con il retro in vetro curvo brillante. I render usciti finora mostrano come colori il verde e il bianco, ma ce ne potrebbero essere altri. Il rilevatore delle impronte è sul retro e questo indica che non verrà usata la soluzione sotto lo schermo presente in altri modelli top. Lo schermo dovrebbe comunque essere un Full HD+ con un notch a goccia.

Xiaomi Redmi Note 8

Il Redmi Note 8 è il modello più economico della serie e dovrebbe avere chipset, fotocamere e design differenti.

Redmi Note 8 monterà lo Snapdragon 665, lo stesso già visto sul Mi A3, che è un aggiornamento del 660.

Redmi Note 8 teaser (Image credit: Xiaomi)

Anche qui ci saranno quattro fotocamere, ma la principale avrà un sensore da 48MP, non è certo però che ci sarà il teleobiettivo.

La batteria dovrebbe essere da 4,000 mAh con il supporto per la ricarica veloce mentre lo schermo dovrebbe essere lo stesso.

Le altre differenze riguardano la struttura che dovrebbe essere simile a quella di A3 con un retro in vetro ricurvo.

Redmi Note 8 e Note 8 Pro saranno annunciati in Cina il 29 agosto insieme a una nuova Redmi TV e ad un portatile Redmi book.