Questo notebook costa pochissimo e ha una tastiera più unica che rara

Cenava potrebbe non essere un marchio familiare a tutti, ma questa azienda cinese sta comunque provando a differenziarsi da una moltitudine di piccoli marchi di notebook, quasi sempre simili tra loro.

Uno dei suoi ultimi prodotti è il notebook Ceneva N145 , che sembra distinguersi dalla massa grazie a una caratteristica davvero unica.



I tasti della tastiera hanno bordi arrotondati e conferiscono al notebook un aspetto piuttosto peculiare. Il dipartimento marketing di TBao lo chiama "punk retrò", sostenendo che la sensazione che si ha battendo sui tasti è molto vicina a quella di una vera tastiera meccanica, grazie anche a un leggero rimbalzo, conferendole così non solo un fascino retrò nell'aspetto ma anche nella pratica.

Cenava N145 a €364 su Gearbest Cenava ha saputo combinare una buona CPU con una grande quantità di spazio di archiviazione, SSD veloce e una tastiera sorprendente. L'N145 ha una tastiera dall’aspetto retrò, quasi steampunk, questo è un importante punto di forza.Vedi offerta

Disponibile a soli 400 dollari (circa 364 euro), il Cenava N145 non è così costoso per quello che offre in termini di componenti; è presente un processore Intel Core i7-6600U associato a una GPU dedicata Geforce 940M con memoria video da 2 GB, un display Full HD, una scocca interamente in metallo, una tastiera retroilluminata e un lettore di impronte digitali.

Nell’impostazione di base il laptop viene fornito con un M2.SSD da 128 GB. Spendendo 9 euro in più potete aumentare lo capacità di archiviazione a 256 GB, mentre 36 euro la quadruplicano a 512 GB.

Questo lo pone in diretta competizione con l 'Inspiron 14 5000 (5481) di Dell , il quale ha inoltre 8 GB di RAM e SSD da 256 GB, con Windows 10 e un display HD da 14 pollici.

La tastiera dell'N145 lo rende un prodotto davvero interessante e non vediamo l'ora di vedere altri rivali con caratteristiche simili, anche se a dire il vero è molto improbabile che qualcuno di loro replicherà il tocco e la sensazione di una vera tastiera meccanica.