Python supera Java e diventa il secondo linguaggio di programmazione più utilizzato

Python continua a crescere e oggi, per la prima volta, ha superato Java diventando il secondo linguaggio di programmazione più utilizzato nell’indice Tiobe.

Il TIOBE Index Programming Community viene aggiornato mensilmente e indica la popolarità dei linguaggi di programmazione su scala globale. La classifica è basata sul numero di programmatori, corsi e venditori di terze parti che utilizzano il linguaggio, e tiene in considerazione i risultati dei più noti motori di ricerca.

C ha ha confermato la sua prima posizione nell’indice TIOBE per il mese di novembre 2020, mentre Python ha superato Java, relegandolo al terzo posto e superandolo in campo scientifico e nell’ambito del machine learning.

Lo scorso anno, nello stesso mese, Python è cresciuto del 2.27% mentre Java' è sceso del 4.47%.

Python è sempre più popolare

Anche se è in circolazione dal 1991, Python ha recentemente visto un forte aumento di popolarità ed è sempre più utilizzato in ambito data science e nel machine learning. Il CEO di Tiobe, Paul Jansen, ha una teoria a riguardo che ha approfondito nel recente TIOBE Index di novembre 2020:

“Credo che la popolarità di Python abbia a che fare con la domanda generale. In passato, molte attività nell’ambito della programmazione erano svolte da ingegneri del software. Oggigiorno, la programmazione è diffusa anche in altri ambiti e ci sono pochi sviluppatori software di buon livello. Di conseguenza, serve qualcosa di semplice che possa essere utilizzato da persone meno formate, qualcosa di veloce da imparare e sviluppare. Python risponde a tutte queste caratteristiche.”

Per quanto riguarda il resto dell’indice Tiobe, C++ si trova in quarta posizione seguito da C#, Visual Basic, JavaScript, Php, R e SQL, che vanno a completare la top 10 dei linguaggi di programmazione più popolari.

Tuttavia, Java ha ancora un rating del 11.68% rispetto al 12.12% Python, quindi non escludiamo che possa riprendersi la seconda posizione nei prossimi mesi.

Fonte: ZDNet