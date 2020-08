PS5, un nuovo leak svela il prezzo. È meno di quanto si pensasse

Della PS5 ormai sappiamo quasi tutto, ma Sony ha tenuto per sé diversi dettagli, almeno ufficialmente. Questo non impedisce la circolazione di informazioni non ufficiali, e nelle ultime ore il sito MyDrivers ha svelato quelli che dovrebbero essere i prezzi finali.

Si parla di 399 e 499 euro, rispettivamente per la versione senza e con lettore Blu-ray. Quella più economica permette di scaricare i giochi dal negozio o di giocarli in streaming, quando il servizio Sony sarà disponibile. La PS5 con lettore Blu-ray, invece, permette di comprare i classici dischi e di usare quelli, anche se nella maggior parte dei casi una connessione a Internet è comunque necessaria.

(Image credit: MyDrivers)

La PS5 dovrebbe essere disponibile dal 14 novembre in Giappone e dal 20 novembre nel resto del mondo, con prenotazioni a partire dal 9 settembre.

Vale la pena sottolineare che i prezzi indicati da MyDrivers potrebbero non includere le tasse, diverse nei vari paesi. Il prezzo finito quindi sarebbe più alto. Tuttavia è un dettaglio che per ora non è chiaro, quindi è almeno lecito sperare che la PS5 Digital Edition costerà veramente "solo" 399 euro.

L'articolo di MyDriver aggiunge anche che God of War 5 uscirà non prima del 2022, e che Sony anticiperà l'uscita della console con un teardown che ne metterà in mostra le parti interne.

Fonte: MyDrivers