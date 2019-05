Pokémon Spada e Scudo si concentreranno sulla modalità portatile della Switch

Non abbiamo ancora avuto molti dettagli sulla prossima generazione di giochi Pokémon da quando Nintendo li ha annunciati a febbraio.

Sappiamo che Pokémon Spada e Scudo sarà ambientato in un continente molto simile alla Gran Bretagna e introdurrà una nuova generazione di Pokémon. Grazie al presidente Nintendo Shuntaro Furukawa, conosciamo una differenza fondamentale tra i giochi che stanno per arrivare e quello dello scorso anno: Pokémon Let's Go .

Secondo i commenti di Furukawa durante il Resoconto sui Risultati Finanziari di Nintendo avvenuto a marzo 2019 (tramite Nintendo Life ), Pokémon Spada e Scudo si concentrerà sull'utilizzo della modalità portatile di Nintendo Switch.

Secondo Furukawa: "Pokémon: Let’s Go, Pikachu! e Pokémon: Let's Go, Eevee!, rilasciati a novembre dello scorso anno, sono progettati per evidenziare quanto sia possibile divertirsi con la Nintendo Switch in modalità TV, ad esempio agitando il controller verso lo schermo TV per catturare i Pokémon ". "Pokémon Sword e Pokémon Shield sono stati sviluppati per enfatizzare il divertimento mentre si gioca con la Nintendo Switch in modalità portatile".

"Vogliamo che questi giochi vengano giocati non solo dai fan di Pokémon di lunga data, ma anche da chi ha avuto il suo primo incontro con la serie con Pokémon: Let's Go, Pikachu! e Pokémon: Let’s Go, Eevee!"

Rivivere la magia

Sviluppando Pokémon Spada e Scudo tenendo a mente la modalità portatile della Switch, sembra che Nintendo stia cercando di recuperare il divertimento "portatile" che ha reso i giochi Pokémon un tale successo.

I titoli principali di Pokémon arrivano sulla Nintendo Switch per la prima volta, e il fatto che la società non voglia bloccare i giocatori sui propri divani dando la priorità alla modalità TV dello Switch promette bene. Dopotutto, il gaming on-the-go è il fattore principale di ciò che ha reso Pokémon Go un tale successo...