Pentax KP J in Edizione Limitata sarà presto disponibile

Vi piacerebbe avere la Pentax KP per i vostri scatti ma la trovate un po' troppo anonima? Allora ci sono buone notizie per voi: Ricoh Imaging ha confermato l'uscita della variante Pentax KP J, giusto un giorno dopo che sono state fatte uscire le prime immagini della DSLR.

Questo modello, che al momento sembra disponibile solo per il Giappone, è una variante della KP presentata nel 2017.

Il nuovo modello sarà disponibile con due finiture: oro e nero oppure midnight navy. Oltre al colore ci sono quattro importanti differenze con il modello originale della KP.

La prima è l'impugnatura personalizzata realizzata da Miroku Techno Wood, azienda che realizza maniglie per auto di lusso. Il modello con il corpo nero avrà un'impugnatura rossa, mentre quella in navy l'avrà nera. Entrambe sono realizzate in radica.

Anche l'attacco dell'obiettivo è stato rivisto grazie all'intervento di Citizen. Il materiale è ora costituito da Duratekt Diamond-Like-Carbon (DLC) con una finitura grigio scura. Nella KP originale invece l'attacco per l'obiettivo risulta notevolmente più leggero.

Immagine 1 di 4 Image credit: YouTube Immagine 2 di 4 Image credit: YouTube Immagine 3 di 4 Image credit: YouTube Immagine 4 di 4 Image credit: YouTube

La terza modifica riguarda la copertura superiore su misura che dà al corpo macchina più eleganza ma impedisce di usare il flash integrato e l'attacco per quello esterno.

L'ultima modifica riguarda la funzione U5 della ghiera di selezione che richiama le impostazioni landscape scelte dal fotografo Kazutoshi Yoshimura. Tra le altre ci sono la Raw+, la two-shot bracketing e la disattivazione della funzione riduzione dei mossi. Il corpo è leggermente più pesante della KP soprattutto a causa della impugnatura in radica e anche le dimensioni sono leggermente differenti.

Secondo Ricoh si potrà ordinare dal 28 giugno e ricevere un mese dopo, con disponibilità sia online che nei negozi fisici. Non è ancora chiaro se verrà venduta fuori dal Giappone, il prezzo nella nostra valuta dovrebbe comunque essere intorno ai 1200 euro.